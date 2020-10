La pandemia por COVID-19 ha trastocado absolutamente todos los aspectos de nuestra vida cotidiana. Nos ha obligado a detenernos, a alejarnos, a separarnos físicamente de personas y lugares queridos, y a soltar arraigos.

Hemos tenido que detener ese paso ajetreado que minaba nuestros días y enfrentar un sube y baja de emociones. Muchos también han sufrido pérdidas inesperadas de trabajo, de seres queridos y de oportunidades.

El asunto es que la lucha ha sido constante, dentro y fuera de los confines del hogar y, aunque, como suele suceder en la vida, muchos se han sumido en una profunda tristeza y desesperanza, hay otros a quienes estos momentos de incertidumbre y de pausa obligada les han servido para apreciar las cosas pequeñas de la vida, los logros sencillos o, simplemente, el hecho de vivir.

“En este aspecto, esta pandemia ha tenido varias fases y, en ciertos momentos, para algunas personas, la experiencia de conectarse y estar más tiempo con sus familias ha sido positiva”, dice María Elena “Manena” González Arsuaga, consejera y terapeuta licenciada con consulta en Santurce.

Al mencionar que el hecho de que “lo que antes se decía que era temporero, estamos viendo que no es tan temporero ya” y pudiera ocasionar que las personas se sientan desalentadas y tristes, González opina que es importante comprender y reconocer que cada persona y sus experiencias son diferentes, por lo que no se debe generalizar que absolutamente todas las personas van a ver un lado positivo a la pandemia o podrán apreciar con el mismo esmero las pequeñas cosas de la vida que les pudieran dar felicidad.

“Para algunas personas ha sido bien difícil (sobrellevar lo que está ocurriendo en esta pandemia), pues no todo el mundo está en esa comodidad”, explica la también instructora de yoga y de mindfulness, al destacar que el proceso ha sido más complicado para quienes se encuentran sin trabajo, han perdido a familiares debido al COVID-19 o a otras causas, o han tenido que sumergirse en los estudios de sus hijos, mientras trabajan desde el hogar.

Aun así, muchas personas han escogido hacer su limonada de los limones que ha traído el 2020 y han decidido apreciar hasta los más mínimos detalles de su día a día, reconociendo que la vida es efímera y que una mirada optimista a lo que se está viviendo puede cambiar la perspectiva y ayudar a manejar mejor las emociones que provoca la incertidumbre.

Como señala el sitio web sin fines de lucro Help Guide, si bien “la actual pandemia de COVID-19 ha aumentado la incertidumbre sobre la economía, el empleo, las finanzas, las relaciones y, por supuesto, la salud física y mental… como seres humanos, anhelamos seguridad. Queremos sentirnos seguros y tener un sentido de control sobre nuestras vidas y bienestar”. No lograrlo te podría hacer sentir estrés, ansiedad e impotencia sobre hacia dónde va tu vida. Sin embargo, como destaca el sitio de autoayuda, es importante reconocer que cada persona tiene un nivel de tolerancia a la incertidumbre diferente, pero aprender a manejarla para disfrutar de lo que tenemos de frente, es posible. De ahí a aprender a apreciar las cosas que antes dábamos por sentado, incluso las más mínimas e inconsecuentes, puede hacer una gran diferencia en tu vida, luego de la pandemia por el COVID-19.

Si aún se te hace difícil apreciar las cosas sencillas de la vida o si ya lo estás haciendo de una manera genuina, González ofrece varias recomendaciones prácticas para que te dejes “impresionar” de todas las cosas buenas que ocurren a tu alrededor y de las que quizás no te das cuenta: desde una planta que florece y el mimo de tu mascota, hasta de la amabilidad de un desconocido, o respirar libremente porque no tienes alguna condición de salud.

El primer paso parte de la gratitud

El agradecimiento es el primer paso para comenzar a apreciar las pequeñas cosas de nuestro diario vivir. (Avi Chomotovski / Pixabay)

“Una de las prácticas que puedes hacer es un minilistado de gratitud diario para poder acceder a aquello por lo que estás agradecido y, entonces, maximizar eso”, subraya González. Esto puede brindar un sentido de confort y tranquilidad en momentos en los que la situación es más complicada.

Saca unos minutos todos los días para escribir cinco cosas por las cuáles estás agradecido. Verás que, aunque por las circunstancias no lo parezca, existen muchas que puede apreciar dentro de la incertidumbre. Valida las experiencias y los sentimientos, para luego actuar. No importa si las experiencias son buenas o no tanto, lo importantes es validarlas.

“Primero que nada, en un momento así de difícil no hay ningún sentimiento que esté mal, pero si tomamos una pausa podemos decidir cómo actuar y lo que nos conviene más”, dice González.

Practica las afirmaciones

Las afirmaciones permiten recordar las cosas por las cuales debes agradecer. (Fathromi Ramdlon / Pixabay )

Dar las pequeñas cosas por sentado es muy común y una práctica casi automática. Usar afirmaciones te permite recordar y apreciar cuán importantes son. Por ejemplo, si afirmas “Estoy sano”, podrás concentrarte en la aseveración y en apreciar la salud en momentos en los que miles de personas se han enfermado o han fallecido a causa del COVID-19 o sus complicaciones. Puedes repetirlas en tu mente o escribirlas y colocarlas en lugares visibles para hacer un hábito.

Toma una pausa

Tomar una pausa para despejarse es nuestro deber. (CandiceP / Pixabay )

“Tomar una pausa a veces no es fácil, pero es imprescindible y es nuestra responsabilidad poder estar bien dentro de la situación para poder lidiar con el día a día”, recalca González, quien insiste que, aunque sea por corto tiempo, detenerse y hacer meditaciones en un espacio tranquilo de tu hogar o hasta caminar o correr tomando las debidas medidas de distanciamiento social y uso de mascarilla, te permitirá poner en perspectivas hasta los más mínimos detalles. El tiempo al aire libre te permitirá disfrutar del exterior y sentir el viento en tu rostro. Aprovecha este tiempo a solas para pensar en todo aquello que te suma, no importa cuán mínimo sea.

No malgastes tu energía

Trata de enfocarte en lo que sí puedes cambiar, aunque sea poco a poco, para que te sientas pleno y agradecido. (Andrea Piacquadio / Pexels)

Observa todos los renglones de tu vida y analiza aquellos en los que puedes trabajar y tienes control para mejorar. Recuerda que tus circunstancias no te definen y que todos los tiempos malos también pasan. Trata de enfocarte en lo que sí puedes cambiar, aunque sea poco a poco, para que te sientas pleno y agradecido.

Recursos para todos

González enfatiza que, en la actualidad, existen numerosas herramientas, muchas de ellas gratuitas, para ayudarte a trabajar las diferentes áreas de tu vida y ayudarte a estar en el momento presente para visualizar y agradecer aquellas cosas que quizás piensas que tienen poca o ninguna importancia para ti. A continuación, algunas de ellas:

Serie de charlas y meditaciones de Tara Brach: sus enseñanzas combinan la psicología occidental y las prácticas espirituales orientales, una atención consciente a nuestra vida interior y un compromiso pleno y compasivo con nuestro mundo. El resultado es una voz distintiva en el budismo occidental, que ofrece un enfoque sabio y afectuoso para liberarnos a nosotros mismos y a la sociedad del sufrimiento.

Well & Good: una compilación en línea de temas de salud, bienestar, nutrición, tratamientos holísticos, relaciones, artículos, charlas y más.

Tapping: es una combinación de acupresión china antigua y psicología moderna que trabaja para alterar físicamente el cerebro, sistema energético y cuerpo a la vez. La práctica consiste en hacer “tapping” (o dar golpecitos ligeros) con las yemas de los dedos en puntos meridianos específicos, mientras se habla de recuerdos traumáticos o de una amplia gama de emociones.

Mr. and Mrs. Muscle: ofrecen una serie de entrenamientos gratuitos en su canal de YouTube, así como un blog. En estos momentos tiene un “challenge” de 30 días que combina las afirmaciones con diferentes rutinas de entrenamiento.

Juego de niños/Radioambulante: en este podcast en español, los papás y las mamás reciben consejos de cómo jugar con sus niños en la pandemia y la importancia de no solo hacer ‘homeschooling’, sino también conservar energía para el juego con ellos. Aquí te compartimos el episodio en el que participó Lucienne Hernández, actriz, improvisadora, comediante y parte del elenco de Teatro Breve.

Serie de podcasts de Brené Brown: la profesora, investigadora y autora de los libros The Gifts of Imperfection, Daring Greatly, Rising Strong, Braving the Wilderness, y Dare to Lead, ofrece en sus episodios consejos en los que te ayudará a atravesar la vulnerabilidad para llegar al valor propio. La encuentras también en Spotify.

Yogajournal.com: webinars gratuitos para iniciar la práctica de yoga con instructores capacitados durante la pandemia.

Museo de Arte de Ponce: ofrece una serie gratuita de talleres en línea, conectarte, en uno de los cuales González es, también, facilitadora del taller de mindfulness y manejo de estrés. Accede a su página en Instagram: @museoarteponce.

“Estas prácticas son útiles no solo en momentos de crisis como los que estamos viviendo con la pandemia, por lo que son buenas para empezar a apreciar las cosas pequeñas de la vida, para sentirnos plenos y nutrirnos, partiendo siempre del agradecimiento”, finaliza diciendo González.