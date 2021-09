El emblemático evento Race for the Cure (RFTC), de Susan G. Komen Puerto Rico (SGKPR), que se llevará a cabo el próximo 10 de octubre, se concentrará en “celebrar la más innovadora edición virtual en su decimoquinta edición”, anuncia la organización en un comunicado de prensa, donde se destaca la importancia de la seguridad de las pacientes con cáncer de seno, voluntarios, seguidores y equipo de trabajo, además de la prevención de Covid-19.

“Ha sido difícil tomar una decisión sobre cambios en el evento, pero nuestra prioridad siempre ha sido nuestra comunidad. Es momento de realizar los ajustes necesarios para frenar los contagios de Covid-19 en la isla y proteger a nuestras pacientes y comunidad de apoyo. Aun así, queremos que todo Puerto Rico camine o corra por nuestras guerreras y nos apoyen en la lucha para erradicar el cáncer de seno para siempre. Por primera vez en su historia, el Race For The Cure® Puerto Rico se llevará a cabo virtualmente: cada uno lo correrá donde quiera y como quiera, teniendo presente que la meta no ha cambiado, caminaremos por la vida y juntos continuaremos la lucha contra el cáncer de seno”, indicó en declaraciones escritas la doctora Eva Cruz Jové, presidenta de la Junta de directores de la organización en Puerto Rico.

La información destaca que la carrera 5K más grande de Puerto Rico -que se realiza en octubre, mes de concienciación de cáncer de seno-, tendrá un programa muy dinámico e interactivo con todos los grupos y eventos que componen el famoso evento, con un gran cierre de aniversario y el apoyo de los auspiciadores y presentadores del evento.

“La meta no es llegar al Coliseo José Miguel Agrelot y cruzar el arco final. La verdadera meta consiste en el apoyo que brindarán ese día a miles de pacientes de cáncer de seno. Apoyo que permite que continuemos brindando los tratamientos y servicios que ellas necesitan para seguir dando la batalla”, agregó en el comunicado Maribel Villegas, sobreviviente y directora de la carrera, tras destacar que el Covid-19 no ha detenido el cáncer de seno.

“Por el contrario, ha traído nuevos retos y dificultades que se suman a la hora de atender un diagnóstico de cáncer de seno con la prontitud y urgencia de atención que requiere una paciente y definitivamente no podemos detenernos”, añadió.

Se invita a las empresas y entidades a ir preparando sus equipos pues esta vez podrán unirse de cualquier lugar de la isla o del mundo. Las inscripciones tendrán un costo de $25 más gastos de envío. La de niños y adolescentes es de $22. Habrá concursos, sorteos, presentaciones musicales, entre otras actividades.

Al inscribirse, según la información, recibirán por correo electrónico la confirmación de participante y, del 27 de septiembre hasta el 9 de octubre, podrán recoger su paquete en el centro de inscripciones en Plaza las Américas. Con la inscripción recibirán la camisa oficial del Primer Race For The Cure Puerto Rico Virtual y un boleto para el sorteo de una Ford EcoSport S 2021, de la Asociación de Concesionarios Ford de Puerto Rico.

Además, podrán dedicar su participación en honor o en memoria de la guerrera por quien estará presente virtualmente. Según la categoría de inscripción habrá otras sorpresas.

Como parte de la serie de eventos Race for the Cure 2021 se estará compartiendo campañas de educación y recaudación de fondos a través de los colaboradores de medios y redes sociales.

Esta edición contará con el apoyo de Liberty y V. Suárez & Co. como presentadores del evento, además de múltiples alianzas que harán del evento una experiencia memorable. “Nos encontramos entusiasmados y agradecidos de poder continuar con el apoyo de todos estos colaboradores y auspiciadores que reconocen la necesidad en nuestra isla y el trabajo que gracias a ellos logramos hacer en Susan G. Komen Puerto Rico” indicó por su parte Lynnette Rodriguez, Office Manager de SGK-PR. “La entidad cuenta con el apoyo de cada uno de ustedes para lograr cruzar esa Gran Meta”.

El 100% de los fondos recaudados se quedan en la Isla para financiar programas enfocados en el cuidado continuo de la salud de los senos, que comprende pruebas de cernimiento, diagnóstico, tratamiento y programas de apoyo para pacientes de cáncer de seno, co-sobrevivientes y sus familiares.

Las inscripciones están disponibles en línea en www.komenpr.org y a través de nuestra aplicación Komen Race for the Cure PR para iOS y Android. Para más información puede visitar las redes sociales komenpr o comunicarse a través del 787-751-9096.