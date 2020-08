Si ya estás rondado la quinta década es posible que puedas estar notando cambios en tu memoria. Por ejemplo, comienzas a experimentar olvidos leves, no te acuerdas de ciertas palabras tan fácilmente como antes o se te olvidan los nombres de algunas personas.

Si se te están olvidando ciertas cosas y te preocupa, debes recordar que, a medida que tu cuerpo envejece, también lo hace su cerebro, y a medida que la estructura del cerebro envejece, también lo hace su capacidad para procesar información rápidamente.

Pero, también es importante que sepas que la memoria puede fallar como resultado del estrés, la ansiedad, la fatiga, las distracciones o la sobrecarga de preocupaciones o de trabajo. Las dificultades de memoria también pueden ser causadas por medicamentos, mala visión o audición, trastornos del sueño, depresión o dolor crónico.

Además, de acuerdo con la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard, la condición cardiovascular también está estrechamente relacionada con la salud del cerebro y la memoria, pues cualquier condición que comprometa la salud del corazón y la flexibilidad de los vasos sanguíneos también puede afectar la memoria y otras habilidades mentales. De hecho, las investigaciones relacionadas a enfermedades crónicas como la diabetes y la obesidad las han relacionado consistentemente con una peor salud cerebral.

Mantener tu salud cardiovascular es una excelente manera de preservar la función de tu memoria. Las investigaciones también sugieren que una buena nutrición, realizar actividad física, mantener un peso saludable y permanecer mentalmente activo en la mediana edad son acciones contundentes que pueden ayudar a reducir o retrasar el deterioro de la memoria más adelante en la vida.

Sin embargo, la buena noticia es que muchos olvidos relacionados con la edad son perfectamente normales y no necesariamente son signos de demencia debido a enfermedades cerebrales como el alzhéimer y puedes tomar medidas sencillas para mantener tu memoria en un estado óptimo. A continuación, algunas de las más importantes:

Consume una dieta a base de plantas.

Las investigaciones muestran que una dieta que contenga abundantes frutas, verduras, legumbres, nueces y cereales integrales, con cantidades limitadas de productos de origen animal, es lo mejor para la mantener la capacidad cognitiva.

Haz ejercicio regularmente.

El ejercicio tiene una variedad de influencias potencialmente positivas en las habilidades cognitivas. Por ejemplo, el ejercicio enriquece la sangre (y el cerebro) con oxígeno. Además, durante el ejercicio, el cuerpo produce sustancias que ayudan a mantener la integridad física y la función del cerebro.

Por supuesto, el ejercicio regular también promueve el sueño reparador, que es un “tiempo de inactividad” reparador esencial para el cerebro.

¡Duerme!

Para aprender nueva información, debes prestar atención y esto no lo puedes lograr s no has descansado bien. También es más difícil recordar y recuperar la información que has aprendido anteriormente si no has descansado bien (¿sabías que el proceso en el que solidificas las experiencias recientes en recuerdos duraderos ocurre durante el sueño?). No es coincidencia que el olvido sea un síntoma común del insomnio.

Maneja el estrés.

¡Lo hemos escuchado una y otra vez: es importante manejar el estrés! Pero, aunque una dosis razonable de estrés puede ser útil para motivarte y enfocar tu atención, el estrés intenso o prolongado afecta tu salud.

Investigaciones han mostrado que la exposición prolongada a las hormonas del estrés puede dañar el cerebro, incluyendo el hipocampo, una región del cerebro clave para la memoria.

Técnicas como ejercitarse, meditar, dormir, fortalecer las conexiones sociales y tener un enfoque positivo de los desafíos de la vida pueden ayudarte a manejar mejor el estrés y, de paso, a fortalecer la memoria.

¡Úsalo o piérdelo!

Desafiar al cerebro durante toda la vida es una medida protectora contra los efectos perjudiciales de su envejecimiento. Las personas que han llevado una vida mentalmente activa gracias a su educación, su trabajo y a actividades de ocio tienen más reserva cognitiva, ¡casi como una especie de banco cerebral!, para prevenir o retrasar una disminución de las capacidades mentales.

Es particularmente útil retar al cerebro aprendiendo nuevas habilidades, como tocar un instrumento musical o estudiar un idioma extranjero.

Consejos para aprender

Existen muchas maneras de aprovechar tu memoria que pueden ayudarte a lidiar con situaciones comunes que provocan olvidos:

Usa libretas, libretas de direcciones, calendarios y aplicaciones para teléfonos inteligentes para organizar y almacenar información que puedas recuperar rápidamente en lugar de depender completamente de la memoria.

Mantén artículos como su cartera y las llaves de tu auto en los mismos lugares siempre, para que sepas dónde encontrarlos.

Practica la concentración consciente cuando estés procesando información nueva, como cuando conoces gente, para mejorar tu memoria de hechos e impresiones más adelante. Usa trucos como repetirte la información en silencio varias veces.

Existen diferencias entre los cambios normales en la memoria asociados al envejecimiento y a la pérdida de memoria asociada a la enfermedad de Alzheimer y otras condiciones neurodegenerativas que afectan la capacidad de las personas de trabajar, realizar actividades cotidianas y relacionarse con otras personas. Estas no solo deterioran la memoria, sino también el razonamiento, el juicio, el lenguaje y otras habilidades de pensamiento. Si este es el caso, consulta con tu médico.