En Puerto Rico todavía hay un amplio sector de la población que vive con mucha incertidumbre y desesperanza, lo que también se traduce en ansiedad y depresión o en la exacerbación de la enfermedad mental. Un ambiente que, además, es propicio para el uso desmedido de alcohol, de ciertos medicamentos recetados y de otras sustancias que, a la larga, causan mayores problemas de salud.

Es una situación de salud pública real que se conoce y muchos profesionales de la salud llevan tiempo alertando de sus consecuencias. Más aún si se toma en cuenta que algunas profesiones médicas escasean, muchos especialistas en enfermedades mentales no aceptan planes médicos, tienen listas de espera de seis meses y hasta de un año para una cita o no aceptan pacientes nuevos.

Precisamente, de eso se queja la madre de un adolescente que desde hace meses se comporta de forma errática, siempre está triste, no llama a sus amistades y hace poco notó que se autolesionaba en los brazos. “Comencé a llamar a varias oficinas de psiquiatras y en casi todas me dijeron que no aceptaban pacientes nuevos. De 15 médicos que llamé, solo cuatro aceptaban pacientes nuevos, pero las citas eran para finales de enero”, se lamentó la preocupada madre, quien pidió que no se compartiera su nombre. Afortunadamente, a través de una amiga, consiguió que un psiquiatra hiciera un hueco en su agenda para ver al joven, quien finalmente fue hospitalizado porque también tenía ideas suicidas.

PUBLICIDAD

Cabe resaltar que los niños -y adultos- que expresan pensamientos relacionados con el deseo de hacerse daño a sí mismos o que intentan suicidarse necesitan una evaluación urgente con un profesional de la salud mental. En esos casos, es importante tomar acción de inmediato. Una opción es llamar a la Línea de Primera Ayuda Sicosocial, mejor conocida como Línea PAS (1-800-981-0023), de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción (Assmca), donde orientan sobre cómo ayudar a la persona y a qué hospital se puede llevar, según su área.

“Las lista de espera en las oficinas médicas no es de ahora, lleva muchos años, al igual que los problemas de acceso a los médicos. Somos pocos y hay mucha necesidad, pero pasa lo mismo en casi todas las especialidades médicas. Ahora, con la crisis de salud a causa del COVID-19, ha habido variaciones en todos los servicios de salud. Por ejemplo, hay médicos psiquiatras que continuaron en sus oficinas, pero realizando telemedicina y algunos decidieron ver (presencial) a pacientes de seguimiento (no nuevos)”, explica la psiquiatra Brenda Matos, presidenta de la American Psychiatric Association (APA), capítulo de Puerto Rico, organización que agrupa a unos 200 psiquiatras distribuidos en diferentes áreas de la isla.

Una de las dificultades con los pacientes nuevos, indica la doctora Matos, es que la consulta debe ser presencial. “Si el médico no conoce al paciente hay riesgos si el paciente presenta ciertos síntomas, como ideas suicidas u homicidas. Y aunque en telemedicina hay unas regulaciones para evitar eso, todo esto es novel y nos estamos adaptando a un proceso nuevo y sistemático. Pero el servicio a los pacientes por parte de los psiquiatras, nunca ha dejado de darse”, agrega la psiquiatra, quien enfatiza que hay otros servicios de salud mental que las personas pueden utilizar en casos de emergencia. Por ejemplo, las salas de emergencia de hospitales psiquiátricos, tanto para adultos como para menores.

PUBLICIDAD

“También están los Centros 330 y las clínicas ambulatorias psiquiátricas del Departamento de Psiquiatría del Recinto de Ciencias Médicas, además de las clínicas de APS Health. Es importante que las personas conozcan los servicios de salud viables a su alrededor para que tenga opciones a la hora de tener que buscar ayuda”, recomienda la doctora Matos.

De hecho, en Puerto Rico hay varias organizaciones que agrupan a psiquiatras a través de toda la isla. Así como las clínicas APS Health especializadas en salud mental que también cuentan con un equipo multidisciplinario, con psiquiatras de adultos y de niños y adolescentes, además de psicólogos, trabajadores sociales y consejeros en adicción, entre otros.

Sin embargo, hay una realidad. Desde hace cerca de una década que en Puerto Rico se ha visto una disminución de profesionales de la salud, tanto de generalistas, como de especialistas y subespecialistas, señala el administrador de Assmca, doctor Carlos Rodríguez Mateo, quien también señala la fuga de talentos de otros aliados de la salud, como las enfermeras, entre otros”.

“Son múltiples los factores que han incidido en que haya una disminución del profesional de la salud”, añade el funcionario, pero coincide en que luego de los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia, se añadieron unos estresores sociales que abonaron al aumento en los problemas mentales.

De hecho, dice que, a través de la Línea PAS, se ha visto un incremento en los casos de ansiedad, así como de depresión y de intentos suicidas. “Luego de Irma y María, se dispararon las llamadas y cuando llegaron los temblores, en los 33 municipios que se vieron más afectados también hubo un aumento en su utilización. Y ahora, a un año y medio de la pandemia creció de manera exponencial la solicitud de servicios”.

PUBLICIDAD

Por ejemplo, dice que el año anterior a la pandemia, en 2019, se recibieron cerca de 170,000 llamadas. Mientras que en el 2020 aumentaron a más de 900, 000 llamadas de personas buscando ayuda. “Ahí vemos que el problema de la salud emocional o las preocupaciones producto de la pandemia o como secuela de los temblores y de los huracanes, están incidiendo en la salud mental de los puertorriqueños”.

En ese sentido, Rodríguez Mateo señala que hay una marcada demanda por servicios que es previsible y que “según vamos llegando a la normalidad vamos a tener a más personas buscando servicios de salud emocional”.

Opciones de servicios

Rodríguez Mateo señala que el mecanismo de la telemedicina, una herramienta tecnológica donde, a distancia, los médicos pueden dar tratamientos, es una de las posibles soluciones a corto plazo. Es algo que, de hecho, muchos psiquiatras siguen utilizando actualmente, aún cuando ya las visitas presenciales son mucho más comunes entre otros médicos.

“La telemedicina también nos permite ofrecer ayuda en áreas geográficas de difícil reclutamiento de profesionales de la salud”, afirma Rodríguez Mateo, mientras destaca que la mayoría de los pacientes puertorriqueños pertenecen al plan Vital, cobijados bajo la Reforma de Salud.

“Dentro del plan gubernamental, la parte de salud mental está contratada con APS Health que tiene una serie de salas estabilizadoras para dar de servicio de emergencia en salud mental a través de toda la isla”, indica el funcionario.

De la misma forma, afirma que el paciente no tiene que ir a un psiquiatra o psicólogo privado o tener que esperar por una cita con una fecha prolongada porque a través de estas clínicas, el servicio es inmediato. Destaca, además, que APS tiene una red de especialistas que, desde sus oficinas privadas, también dan servicio. “Si, por ejemplo, en Salinas no hay un psiquiatra o psicólogo, puede ir a las oficinas de Guayama que quedan a 15 minutos. También es importante que se use la Línea PAS de Assmca, que ofrece servicio en situaciones de crisis y que opera las 24 horas, los siete días a la semana. Es un servicio que cuenta con personal altamente capacitado en conducta humana para manejar situaciones de crisis o emergencia y canalizan cada uno de los casos de acuerdo al nivel de cuidado que necesite”.

PUBLICIDAD

Población en constante estrés

En Puerto Rico se han vivido varios eventos en los últimos años que, sin duda, han afectado la salud mental de la población. Desde los huracanes Irma y María, los terremotos y la pandemia han hecho mella en muchos aspectos del diario vivir.

“A diferencia de otras regiones de Estados Unidos, Puerto Rico ha venido pasando por traumas recurrentes y eso ha creado una sensación de desasosiego e incertidumbre, tanto en los niños y adolescentes como en los adultos”, explica el psiquiatra Jaime Torres Plata, presidente de la Facultad Médica del Hospital San Juan Capestrano.

Pero la doctora Matos recuerda que ya en 2012 hubo un repunte de problemas mentales a raíz del descalabro de la economía a nivel mundial y del desempleo que ocasionó en Puerto Rico. “Desde entonces ha habido un incremento gradual porque está asociado a factores psicosociales y económicos del país. Ahora, con los últimos eventos catastróficos por los que hemos pasado, se incrementa aún más. Estos eventos de depresión y ansiedad, que siempre han estado, siguen aumentando”.

A esta situación también se añade, agrega el doctor Torres, la ansiedad del retorno a la normalidad en un escenario donde la “población ha estado cargada de mensajes mixtos”.

“Por ejemplo, a principios de este año, alrededor de marzo se comenzó con una campaña para motivar a las personas a que se vacunaran para lograr la inmunidad de rebaño. Y hay unos mensajes mixtos de que se puede, pero que no se puede, que se añade a este clima de incertidumbre y que, tal vez, es uno de los peores escenarios que puede tener un ser humano en la época moderna”, afirma el psiquiatra, quien destaca que cuando el ser humano tiene las reglas del juego claras y tiene una idea de lo que se puede esperar y de lo que no, de cierta manera, se prepara emocionalmente.

PUBLICIDAD

“Pero cuando hay un ambiente de incertidumbre en el que luchas contra un enemigo que es invisible y luego de haber pasado una campaña casi de terror (que no abraces a los abuelos, que no te puedes exponer, que no te reúnas con tus amistades), hay un estrés acumulado que la sociedad no está preparada para manejar”, explica el doctor Torres.

Es cuando surge el temor, las noches de insomnio, el aumento en el uso alcohol, la automedicación, así como el uso de otras drogas. “La población de envejecientes y la de los niños también está en un riesgo mayor porque están solos y se quedan en el hogar. Por eso pienso que esas dos poblaciones son las más afectadas. Pero también hay duelo por la muerte de seres queridos por COVID-19 a los que no se pudo acompañar. La pérdida de empleo y de ingresos; mamás y papás dentro de la casa que antes no habían estado juntos tanto tiempo. Todos eso también trae ansiedad, estrés, discusiones porque no están acostumbrados a esas dinámicas o a crear una nueva rutina”, explica la doctora Matos.

Otra situación se relaciona con la pérdida de empleo o de pequeños negocios que eran el sustento familiar, lo que crea “cuadros de mucha ansiedad”, agrega el doctor Torres. De hecho, el psiquiatra indica que los trastornos de ansiedad y depresión se han exacerbado en dos poblaciones: niños y adolescentes y adultos mayores. Al punto de que han visto a niños de 7, 8 y 9 años que plantean ideas suicidas, mientras que los adultos “se han visto sin alternativas y les cuesta trabajo poder digerir la información”.

PUBLICIDAD

“El asunto es sumamente complejo y mientras ese escenario se va cocinando en Puerto Rico, tienes estas pugnas politizadas donde unas facciones dicen una cosa y otras dicen otras. Toda esta información causa un estado de confusión que abona a la incertidumbre y lo que hemos visto en el hospital es que personas que ya venían con síntomas, no necesariamente agudos y que podían más o menos funcionar, explotan y hay que hospitalizarlos”, advierte el doctor Torres, quien dice que son personas que estaban desarrollando un “catarro emocional” y por distintas razones no lo pudieron atender, se complicó a monga “y llegan al hospital con una pulmonía emocional”, o más bien, una depresión clínica mayor.

Los padres pueden hacer actividades noveles, ya sea con los niños o con la pareja que los ayude a bajar el estrés.

A tener en cuenta

La doctora Brenda Matos, presidenta de la American Psychiatric Association (APA), capítulo de Puerto Rico, ofrece las siguientes recomendaciones:

- Tienes que pensar que todo en la vida tiene un inicio y un final. Hay que tener una mente positiva que todo esto de la pandemia se va a acabar.

- Las personas que están en sus casas deben crear un plan o una rutina, hacer actividades noveles, ya sea con los niños o la pareja.

- Los adultos mayores deben aprender a utilizar la tecnología para comunicarse con sus hijos y acortar el distanciamiento.

- Se debe tener una alimentación balanceada y hacer ejercicios diarios.

- Si eres usuario de cannabis, debes tener cuidado con su uso si estás deprimido o con mucha ansiedad. “A veces se tiende a aumentar las dosis sin consultar a un profesional de la salud y eso puede crear problemas mayores”.

PUBLICIDAD

- Debes tener claro el trabajo remoto en la casa versus lo que son las funciones que uno hace en la casa. Debes tener un horario y no tratar de hacer ambas funciones porque creará más ansiedad y estrés.

- En tu tiempo libre, comparte con tus hijos y, si son más pequeños, organiza juegos o actividades que los ayuden a distraerse y divertirse.