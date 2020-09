El suicidio es la segunda causa de muerte en las nuevas madres, de acuerdo con las estadísticas de Postpartum Support International (PSI). Se trata de mujeres que recientemente han tenido un bebé, siendo las primerizas quienes tienen mayor riesgo.

De este tema no se suele hablar con frecuencia, así como ocurre con otros relacionados con la salud mental, que suelen ser tabú y tienen un estigma social. Así lo destaca la doctora Fermina Liza Román, quien es psicóloga perinatal e insta a que en este mes de septiembre, dedicado a la prevención del suicidio, se le preste atención a la salud emocional de las nuevas madres.

Enfatiza que la soledad y el poco apoyo social en medio de la pandemia pueden agudizar el periodo por el que las mujeres atraviesan cambios físicos y hormonales que ocurren durante el posparto.

“Recordemos que el distanciamiento social no significa desconexión social. Aunque estemos separados, podemos estar bien pendientes de estas nuevas madres. Podemos enviarles mensajes de textos, llamarlas y proveerles ese apoyo emocional que es sumamente importante”, aconseja Román.

La psicóloga perinatal explica que en el posparto se reduce significativamente la presencia de progesterona, lo que impacta en lo que son los neurotransmisores y los receptores que afectan la química del cerebro. “Por eso sabemos que el 80% de las mujeres que dan a luz se sienten tristes las primeras dos semanas después de haber parido a un bebé, que es lo que se conoce como ‘baby blues’ usualmente”, dijo.

Asimismo, añade que cuando las mujeres no tienen el apoyo social o tienen algún tipo de diagnóstico de salud previo, siempre está el riesgo de que padezcan depresión posparto. “Ya cuando entran en una depresión posparto tienen mayor riesgo de desarrollar otros desórdenes del periparto que se pueden complicar y pueden llegar a tener pensamientos suicidas. Es bien importante que podamos crear la conciencia y llevar un mensaje a las madres porque existe mucho estigma, que lo que crea es una barrera”, acota.

La profesional de la conducta humana trae como ejemplo el hecho el que la sociedad espera que una persona que acaba de tener un bebé se sienta y deba estar feliz. Sin embargo, son muchas las madres que tienen sentimientos de tristeza y desesperación, y que de no contar el apoyo necesario, pudieran tener ideaciones o intentos suicidas.

“Muchas madres no buscan ayuda porque tienen miedo. Estas temen de que si se sienten deprimidas o no se sienten muy bien de sus emociones, que le remuevan al bebé. Es una de las preocupaciones más grandes que nos traen las mamás a terapia, de que no han buscado ayuda antes porque sentían que si decían que estaban deprimidas o de que tenían algún tipo de pensamiento suicida podrían perder derecho sobre su bebé, cuando eso no es una realidad. Es todo lo contrario, nadie te va a penalizar por buscar ayuda si te sientes mal”, enfatiza Román.

La psicóloga perinatal explica que el periodo de tiempo de lo que se considerada una nueva madre, en términos científicos, son los primeros tres meses. No obstante, recalca que las investigaciones indican que el pico de las madres que cometen suicidios es en el periodo de 9 a 12 de meses luego del parto.

“Todos estos tiempos de lo que es el posparto están en revisión y se están reconsiderando porque ya sabemos que es un periodo no es solo de los primeros tres meses, sino que es mucho más. Es un proceso de adaptación que toma tiempo. Para términos de terapia, se considera el primer año como la etapa posparto”, informa mientras añade que todos los detonantes y los cambios drásticos, la nueva mamá puede asumirlos como una amenaza a sus factores de protección o de cuidado con el bebé.

Aprende a reconocer los indicadores y ofrece ayuda cuando una madre posparto:

- Constantemente habla sobre la muerte, sobre querer morirse o incluso querer atentar contra su vida;

- Habla sobre sentirse sin esperanza ni razones para vivir;

- Manifiesta su sentimiento de estar atrapada;

- Verbaliza que siente que es una carga para los demás;

- Dice sentir que no puede cuidar al bebé o que el bebé estaría mejor con otra persona; y

- La observas triste, retraída, llorosa o que simplemente te preocupa porque ves un cambio en su estado de ánimo.

“El pensamiento principal es que no se sienten adaptadas, que no son buenas madres. Tienen ese sentimiento de autoestima y de no sentirse capaz de cumplir ese rol de cuidadora principal. Al ser nueva mamá, la hace sentir más deprimida y tienden a sentir que hay un dolor emocional mucho más fuerte que ellas mismas”, recalca.

¿Qué hacer?

Román enfatiza que el suicidio es completamente prevenible y señala que lo ideal y más efectivo es preguntarle directamente a esa mamá que si ha intentado quitarse la vida.

“Cuando hablamos de prevención del suicidio, que esta sea la pregunta que hagamos directamente. A veces tenemos miedo a hacer la pregunta porque pensamos que de hacerla, podemos aumentar el riesgo, cuando realmente todos los modelos de prevención de suicido nos indican que lo más efectivo es preguntar directamente porque es como podemos llevar la ayuda. Así que no debemos tener miedo de preguntar directamente”, asegura.

Si la respuesta por parte de la mamá es afirmativa, el próximo paso es comunicarse con la línea PAS de ASSMCA (1-800-981-0023) que está disponible las 24 horas del día, los 365 días del año. Esta sería la línea para la intervención de crisis, manejos de suicidio y de pensamientos suicidas.

“Es bien importante que podamos aprovechar septiembre para incrementar la conciencia del suicidio y hablar de este tema con las embarazadas y con las nuevas madres que conocemos, especialmente en momentos de pandemia, donde sabemos que hay tan pocas ayudas para ellas y tenemos muy poco apoyo social. Muchas luego del posparto están aisladas, cuando sabemos que para batallar lo que son los desórdenes del periparto se necesita el apoyo social y estar rodeada de personas. La pandemia nos limita en ese aspecto, por lo que es importante crear conciencia para educar y hablar sobre todos estos temas”, concluye.