A muchos les pasa. Cuando tienen los nervios de punta o mucha ansiedad, comen sin control, aun cuando no tienen hambre. Pero, casi nunca es algo saludable, como una manzana, o un gran plato de ensalada, usualmente son comidas o bebidas llenas de calorías… ¡muchas calorías!: mantecado, papitas fritas y hamburguesas, batidas y muchas otras que pueden ser tan diversas como son los gustos de las personas. Luego, viene el sentimiento de culpa y la sensación de llenura que te hace sentir, además, incómodo y pesado para continuar las tareas del día. ¿Reconoces este ciclo?

Si es así, hay una manera de identificar si comes porque tienes hambre de verdad (hambre física) o si comes por hambre emocional. Así lo explica la licenciada en Nutrición y Dietética Karilyn López Negrón, quien ofrece varias estrategias para que comas saludablemente, a la vez que dominas tus emociones.

“Distinguir entre el hambre emocional y la física puede ser más complicado de lo que parece, especialmente si recurres a la comida para lidiar con tus sentimientos. El hambre emocional puede ser poderosa, por lo que es fácil confundirla con el hambre física”, enfatiza la nutricionista dietista, quien, asevera que hay señales que pueden ayudarte a distinguir entre el hambre física y la emocional.

PUBLICIDAD

Hambre física versus hambre emocional

Cuando se tiene hambre física, casi cualquier opción de alimento suena bien a la hora de comer. (Shutterstock)

“Una primera señal es que el hambre emocional aparece de repente. Ocurre de momento, te sientes abrumado por el hambre y es urgente. Mientras que el hambre física, por otro lado, se presenta más gradualmente y la necesidad de comer no se siente tan grave ni exige satisfacción instantánea (a menos que no hayas comido durante mucho tiempo)”, detalla la licenciada López, para señalar que cuando ataca el hambre emocional se desean alimentos poco nutritivos y, en ocasiones alimentos específicos o antojos.

De otra parte, explica que cuando se tiene hambre física, casi cualquier opción de alimento suena bien a la hora de comer, incluyendo los alimentos saludables, como los vegetales. “Pero, el hambre emocional, en la mayoría de los casos, despierta el deseo por la comida “chatarra” o poco saludable, o un “snack” con azúcar que ofrecen una satisfacción instantánea”, como puede ser “necesitar” comer un postre de chocolate o una pizza con refresco.

Debido a esto, es común que el hambre emocional te lleve a alimentarte sin conciencia, pues, “antes de que te des cuenta, ya te habrás comido una bolsa entera de papas fritas o una pinta de mantecado sin prestar realmente atención a lo que estás comiendo o disfrutarlo por completo”, describe, al destacar que el hambre emocional no se satisface una vez que estás lleno, pues esta no se encuentra en el estómago, sino que es un antojo que no puedes sacar de tu cabeza.

“Si te sientes culpable, arrepentido o avergonzado después de comer, es probable que sea porque, en el fondo, sabes que no estás comiendo por necesidades biológicas o nutricionales”, dice, mientras agrega que cuando comes en respuesta al hambre física, normalmente eres más consciente de lo que estás haciendo y no necesitas ser saciado en su totalidad.

PUBLICIDAD

“Cuando comes para satisfacer el hambre física, te enfocas en texturas, sabores y olores específicos. Te sientes satisfecho cuando tienes el estómago lleno y sientes que tienes el control de detenerte en el momento en que estás satisfecho. Es poco probable que te sientas culpable o avergonzado porque simplemente le estás dando a tu cuerpo lo que necesita”, apunta López Negrón.

Razones por las que comes emocionalmente

Cuando estás agotado y abrumado, cualquier pequeño inconveniente tiene el potencial de desconcentrarte, desviarte y enviarte directamente hacia la nevera. (Freepik)

“La mayoría de la alimentación emocional está vinculada a sentimientos desagradables, pero también puede ser provocada por emociones positivas, como recompensarse a sí mismo por lograr un objetivo o celebrar una fiesta o un evento feliz”, dice la licenciada en Nutrición y Dietética, quien comparte las causas comunes de la alimentación emocional:

Estrés: López Negrón señala que, si has notado que el estrés te da hambre, no es imaginación. “Cuando el estrés es crónico, como ocurre con frecuencia por nuestro estilo de vida acelerado, el cuerpo produce altos niveles de cortisol, la hormona del estrés. Esta desencadena los antojos de alimentos salados, dulces y fritos, que dan una explosión de energía y placer. Mientras más estrés descontrolado haya en tu vida, más probabilidades tendrás de recurrir a la comida para obtener alivio emocional”, subraya la nutricionista dietista.

Estás lleno de emociones: “Comer puede ser una forma de silenciar o ‘calmar’ temporalmente emociones incómodas, como: ira, miedo, tristeza, ansiedad, soledad, resentimiento y vergüenza. Mientras te tranquilizas con comida, puedes evitar las emociones difíciles que prefieres no sentir”, explica López Negrón.

Aburrimiento o sentimientos de vacío: A todos nos ha pasado, no tenemos nada más que hacer y para calmar el aburrimiento, recurrimos a comer. “¿Alguna vez has comido simplemente por hacer algo, para aliviar el aburrimiento o como una forma de llenar un vacío en tu vida? Te sientes insatisfecho y vacío, y la comida es una forma de ocupar tu boca y tu tiempo. En este momento, te llena y te distrae de los sentimientos profundos de falta de propósito e insatisfacción con tu vida”, aclara.

PUBLICIDAD

Hábitos de la infancia: "Piensa en las conductas alimentarias de tu infancia o los recuerdos de qué y cómo comías. “¿Te premiaron tus padres por una buena conducta con un mantecado, te llevaron a comer pizza cuando recibiste una buena nota o te ofrecieron dulces cuando te sentías triste? Estos hábitos pueden arraigarse a la edad adulta. Y te pueden llevar a tener recuerdos nostálgicos de tu infancia”, que deseas repetir en tu adultez.

Influencias sociales: “Reunirse con amistades, compañeros de trabajo o familiares para una comida es una excelente manera de aliviar el estrés, pero también puede llevar a comer en exceso”, sostiene la licenciada López Negrón, al subrayar que es fácil hacerlo porque la comida está allí o porque todos los demás están comiendo. “En ocasiones, la presión social puede influir al momento de seleccionar los alimentos a la hora de comer”, indica.

¿Qué hacer si comes emocionalmente?

“El primer paso para detener comer emocionalmente es identificar el origen o las razones que provocan estos sentimientos, estas razones a menudo son personales. ¿Qué situaciones, lugares o sentimientos te llevan a comer por tus emociones y que te provoca encontrar satisfacción a través de la comida? Estas preguntas te ayudaran a identificar posibles áreas emocionales a trabajar”, destaca, López Negrón.

Consejos para no caer en la trampa de la comida

Si estás triste o solo, llama a alguien que te haga sentir mejor, juega con tu mascota, o mira tus fotos favoritas.

Si estás ansioso, baila, canta tu canción favorita, o da una caminata rápida en un lugar seguro.

Si te sientes exhausto, date un baño con agua tibia o caliente para relajarte, enciende una vela aromática y crea un ambiente agradable a tu alrededor.

Si estás aburrido, lee un buen libro, mira un programa o una película de comedia, recurre a una actividad que disfrutes o explora alguna actividad nueva.

La licenciada López Negrón agrega que, de necesitar ayuda para detener este tipo de conducta, profesionales de la salud mental, como los psicólogos, y los licenciados en Nutrición y Dietética, pueden proveerte herramientas para controlar o canalizar tus emociones y establecer metas nutricionales realistas para alcanzar un buen estado de salud y bienestar en general.

PUBLICIDAD

“Recomiendo que, para manejar la necesidad de comer por las emociones, escojas alimentos altos en fibras y en proteínas, estos te ayudarán a sentirte lleno por más tiempo y disminuirán tus antojos por comer”, destaca , al comentar que “seleccionar alimentos altos en carbohidratos con azúcares añadidas provocará una saciedad temporera y luego te dará más hambre, ya que los carbohidratos se digieren más rápida y fácilmente”.

Ejemplos de meriendas que te nutren

Para manejar la necesidad de comer por las emociones, escoge alimentos altos en fibras y en proteínas. (Th G / Pixabay )

Nueces mixtas

Una fruta fresca mediana y refrescante (manzana con cáscara, fresas, “berries”, ciruela, china mandarina, papaya, piña)

Chips multigranos con guacamole

Yogur griego con fresas frescas

Manzana con mantequilla de maní

“Cottage cheese” con frutas, semillas de lino y canela

“Cherry tomatoes” con queso mozzarella

Palitos de “celery” con queso crema

Zanahorias “baby” con aderezo de “blue cheese”

Chocolate negro y almendras

Rueditas de pepinillo fresco con hummus de garbanzo

Refrito (hecho en casa) con chips multi granos

Ensalada de granos fresca

Palitos de queso

“Nunca olvides tomar agua, porque puedes tener sed y estar confundiéndolo con hambre. Además, mantenernos bien hidratados nos puede ayudar a bajar la ansiedad por comer”, comparte la licenciada López Negrón, al señalar que se recomienda una ingesta de dos litros agua al día para las mujeres y tres litros para los hombres.

Finalmente, agrega que es importante mantener un equilibrio entre las emociones y la comida.

“Recuerda que los alimentos y las emociones están estrechamente relacionadas. Por ello, los alimentos son nuestros aliados para logar un balance y mantener una salud óptima física y mentalmente. ¡Cuídate, come saludable!”, concluye.