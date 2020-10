Un ataque de ira es una explosión repentina de enojo, totalmente fuera de control. Las explosiones en un ataque de ira aparecen sin aviso, sin ninguna señal. Son desproporcionadas en relación con lo que las provocó.

Por ejemplo, un hombre tiene un fuerte ataque de ira cuando le niegan el ingreso a una pizzería porque no está usando cubrebocas, un requisito claramente descrito en la puerta de entrada. Cegado por la ira, irrumpe en el lugar, insulta a los empleados, los humilla y los agrede físicamente.

A veces, un berrinche aparece ligado a un ataque de ira. El berrinche tiene la intención de hacer que el otro haga lo que uno quiere. La ira, producto de la frustración, puede ser tan intensa que el iracundo puede lanzar objetos, gritar, amenazar a los demás con armas, perder el control.

Los detonantes de la ira. El enojo y la ira se manifiestan de maneras totalmente diferentes en cada uno. Lo que hace que a algunos les hierva la sangre, no afecta a otros. Sin embargo, algunas de las cosas más comunes que pueden desatar la ira en uno son:

- El trato injusto. La impotencia de ser tratado de manera injusta y no poder hacer algo al respecto puede generar ira descontrolada. Se puede llegar a sentir una terrible frustración cuando alguien se comporta completamente inflexible o cuando somos víctimas de un engaño o una traición.

- Las amenazas físicas o verbales. La reacción más primitiva al ser atacados es la ira, pues esta nos lleva a defendernos. En situaciones normales, las partes del cerebro encargadas del pensamiento racional nos ayudan a manejar el enojo para que no se manifieste de manera desproporcionada. Pero cuando uno está bajo mucho estrés o ansiedad, esto es casi imposible y terminamos explotando.

- Falta de respeto. Los padres pueden ponerse iracundos si sus hijos no respetan su autoridad. Los hijos enfurecen si no se respetan sus sentimientos. El dueño tiene una explosión de ira si alguien invade su propiedad. Una de las funciones positivas del enojo es que nos mueve a defendernos. Esto se puede hacer sin atacar al otro o pisotear sus derechos. Tristemente, en un ataque de ira esto no ocurre así.

Obstáculos a las metas. Cuando alguien obstaculiza el proceso para alcanzar un objetivo, nos llenamos de ira. El miedo de no alcanzar el objetivo y la frustración porque alguien más interfiere en nuestro deseo nos llevan a perder los estribos.

Ofensas a uno mismo o personas allegadas. Cuando esto sucede, sentimos la imperante necesidad de defendernos y atacar.

Las creencias detrás de un ataque de ira

Es común que un ataque de ira se origine en creencias acerca de cómo deben ser las cosas. Muchas de estas creencias no tienen una base racional. Éstas son algunas de ellas:

“Los demás deben hacer lo necesario para que yo cumpla mis deseos”.

“No debe haber obstáculos para que yo logre lo que deseo”.

“Los demás nunca deben actuar de formas en que yo encuentre frustración, me priven de algo o me hagan perder mi estabilidad”.

“La única manera de hacer que la gente cambie su forma de actuar es enojándose con ellos”.

“La persona que no cumple con mis deseos es un ser humano sin valor que merece mis explosiones de ira y desprecio”.

Estas creencias parecen exageradas, pero están presentes consciente o inconscientemente en la persona iracunda y desatan la ira. Reflexiona en ellas.