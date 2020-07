Los depósitos de calcio -conocidos también como calcificaciones- en los tendones del “rotator cuff” (manguito rotador) son una causa común de dolor, malestar y pérdida de movimiento del hombro, aunque no se conoce su causa ni por qué es más común en mujeres que hombres.

“También puede suceder en los tendones de otras partes del cuerpo, pero en el hombro es donde más comúnmente pasa. Yo se los describo a los pacientes como una arenilla que va aumentando de tamaño y cuando eso pasa roza el tendón y causa inflamación, lo que puede ir dañando y causar problemas mecánicos en el movimiento del hombro, además de dolor”, explica el fisiatraCésar Gómez, especialista en sonografía músculo esqueletal.

Cabe destacar que, por años, el alivio de este problema se circunscribía a medicamentos, terapia física y, en última instancia, cirugía. Ahora, sin embargo, puedes optar por un procedimiento sencillo que se realiza en la oficina del médico y que consiste en romper esas calcificaciones y reabsorberlas a través de una aguja. Se conoce en español como rotura y lavado de calcificaciones con ultrasonido guiado.

Según explica el fisiatra, estas calcificaciones se diagnostican a través de una sonografía o radiografía. Pero destaca que muchas personas las tienen y no les causa dolor. “Pero si la tienen, primero se da tratamiento conservador, como la modalidad de aplicar frío y calor en el área, descanso si es que hace ejercicios y tiene mucha actividad física, terapia física para tratar de mejorar el dolor y el arco del movimiento y después fortalecer el hombro”.

Cuando el dolor persiste

Si el tratamiento conservador no funciona o si la persona tiene factores de riesgo (que tenga calcificaciones en ambos hombros o que sean muchas y grandes), es cuando se decide hacer este tipo de tratamiento, agrega el doctor Gómez.

“Lo que se persigue es romper la calcificación y tratar de absorberla lo más que se puede a través de una aguja especial para este procedimiento”, indica el fisiatra, tras señalar que primero se inyecta anestesia alrededor de la calcificación y muchas veces en el área de la Bursa. De esa forma se ayuda a que el paciente no tenga dolor al momento de dirigir la aguja para romper la calcificación.

“Esa arenilla o cristal crea como una lámina alrededor y se forma como si fuera una bolsita y muchas veces uno entra dentro de esa calcificación y cuando le echas el líquido, parte de ese calcio y de eso minerales que están dentro se salen. Y eso es lo que se quiere, primero absorber lo más que se pueda y luego romperla para que se desmorone y el mismo cuerpo lo reabsorba y se elimine”, explica el doctor Gómez, quien dice que, aunque es un tratamiento que se lleva haciendo por más de 15 años no es muy conocido entre los pacientes.

Mucho tiene que ver en eso que la sonografía músculo esqueletal -la que guía al médico para ir directamente a la calcificación- es relativamente nueva y no hay mucha gente entrenada en esa tecnología. De hecho, Gómez indica que usualmente son los fisiatras los que se entrenan y son los que más hacen este tipo de procedimiento.

“Es una alternativa que se puede tratar antes de llegar a una cirugía. Yo diría que entre un 75% a un 90% de los pacientes se mejoran con este procedimiento. En caso de que no mejoren, se refieren al ortopeda para que haga una cirugía artroscópica en la que se entra al músculo y se saca la calcificación”, describe el médico.

Cabe destacar que la cirugía artroscópica es más invasiva, requiere algún tipo de anestesia y se hace en un hospital. En cambio, el lavado y rotura de calcificación se hace en la oficina médica, con anestesia local y solo toma unos 15 a 20 minutos.

“Es algo que mucha gente no conoce y en verdad ayuda mucho al paciente. Además, no se pierde mucho en tratarlo antes de llegar a una cirugía. Este es un procedimiento relativamente sencillo de hacer y los resultados son bastante buenos”, reitera el doctor Gómez, quien señala que se puede hacer más de una vez. “Pero si veo que ya lo he hecho tres o cuatro veces y sigue con unas calcificaciones grandes o que vuelven a salir y veo que no ha sido tan efectivo el alivio o que dura poco tiempo, lo refiero al cirujano”, agrega y señala que ha tenido pacientes que se mejoran y al mes ya están haciendo todas sus actividades físicas y ejercicios sin ningún problema.

En términos de riesgos, el médico explica que son los mismos que con cualquier inyección y que se debe tener cuidado por varias razones. La primera es evitar una infección en el área que se inyecta, aunque esto se evita desinfectando bien antes de hacer el procedimiento.

“Cuando se pone la aguja se debe estar pendiente de que no tocar nervio o una vena para no causar sangrado o cualquier otra complicación. Pero ahí el sonograma nos ayuda muchísimo a guiarnos sin problemas”, explica el fisiatra.

En comparación, antes del sonograma las inyecciones se ponían “casi a ciegas”, se palpaba la anatomía y en base a lo que se tocaba el médico ponía la inyección. Ahora, con la ayuda de la sonografía guiada, el médico puede evaluar el área por donde se va a entrar con la aguja, hacer un plan de acción y al entrar ve por dónde va y está seguro de no tocar nada.

De la misma forma, el fisiatra explica que hay otro tratamiento que también puede ayudar a eliminar las calcificaciones. Se refiere a la terapia de ondas de choque extracorpóreas (Extracorporeal shock wave therapy), una modalidad de terapia que emite unas ondas acústicas para fragmentar o dividir esos depósitos de calcio y sean reabsorbidos por el cuerpo. “También se ha visto que tiene buenos resultados y es efectivo para eliminar el dolor”.

Terapia física

El doctor Gómez enfatiza que luego del procedimiento es muy importante la terapia física porque es lo que va a ayudar a corregir la debilidad y la disminución del arco del movimiento que el paciente ha desarrollado a consecuencia de la calcificación.

“Usualmente las personas tienen tendinitis, degeneración en el tendón, bursitis (inflamación de la bursa), así como artritis en el hombro, lo que causa debilidad. Por eso la terapia ayuda mucho a corregir esos problemas y fortalecer ese músculo”, recomienda el fisiatra.