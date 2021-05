Un cambio de escuela al entrar a cuarto grado, haber sido candidata a fracasar y finalmente tener que repetir el grado, llevaron a realizarle varias evaluaciones a Joyce Rosario Rosa para dar con la causa de sus problemas de aprendizaje en el sistema público.

A un previo diagnóstico de problemas del habla, se le añadió un trastorno de déficit de atención sin hiperactividad. En aquel momento, a aquella niña que hoy cuenta con 20 años, logró que se le atendiera específicamente las deficiencias que presentaba y un acomodo razonable, que le redundó en beneficios. Sin embargo, la actual estudiante de Educación en la Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras, asegura que el hecho de “fracasar en un grado te marca de por vida”.

“Tomaba tres terapias, del habla, ocupacional y psicológica, también. De por sí, fracasé el cuarto grado, lo repetí y lo pasé con buenas notas. Al Departamento de Educación proveerme unos audífonos para escuchar directamente a la maestra, yo la escuchaba y mi atención se dirigía solo a ella. Así, se evitaba que me distrajera. Mi acomodo era estar al frente en primera fila en el salón, me daban tiempo adicional de examen, además de terapias y los audífonos, así como más explicación del material escolar. Desde ese momento, nunca más he fracasado”, dijo la joven al resaltar que es una persona con metas y que trabaja a diario en dar lo mejor de sí misma.

Joyce destaca la perseverancia que le ha acompañado desde pequeña. Al pasar a escuela intermedia, dejó de usar los audífonos, y describe que a medida que iba recibiendo terapias, fue evolucionando. De tres tipos de terapias, cambiaron a dos y luego a una.

“Los maestros estaban conscientes. Me sentía preparada de escuchar a la maestra, sin distraerme con otros compañeros y a hacer mi trabajo solita, con la ayuda de mi maestra de educación especial, claro está”, expresó a la vez que contó que en escuela superior confrontó problemas con las materias de matemáticas y español, por lo que las maestras de educación especial le prestaban más atención a estas.

Dentro de las sensaciones que experimentaba, Joyce señala que el tiempo dado para completar los exámenes le provocaba susto, como lo fue enfrentarse a la prueba del College Board. Sin embargo, el acomodo razonable para este tipo de evaluaciones en las que se les ubica aparte y se le ofrece tiempo adicional le ayudó a completarlo sin tener esa presión. Las calificaciones eran su meta y logró graduarse de cuarto año con honores, logro que se lo atribuye en gran medida a la disciplina que ella misma se dictaba.

Debido a que durante toda su vida ha sido vendedora de galletas de las Girl Scouts, a Joyce le atraía el mundo del empresarismo, en el cual pensaba que se iba a desenvolver como profesional. No obstante, un trabajo de voluntariado le cambió su visión.

“Pensé que mi profesión se enfocaría en la administración de empresas, pero comparto en la iglesia donde hago horas comunitarias y me enamoró darles clases a los niños. Por eso actualmente estudio educación para niños de kínder a tercero”, relató la estudiante que está por culminar su primer año de universidad.

Sus vivencias le permiten ser empática

Personalidades tan exitosas y famosas como Walt Disney, quien padecía de déficit de atención e hiperactividad y quien fue considerado un mal alumno al sufrir graves problemas de concentración, que no atendía en clase y se dedicaba en cambio a dibujar, han servido de inspiración para esta universitaria, quien aprendió a trazarse metas a corto y a largo plazo, y a enfocarse en lo que quiere lograr en su vida.

“Haber fracasado siendo una niña a los 10 años es fuerte. Te marca en un proceso de tu vida, en el que todos los niños te están viendo que fracasaste. Estar con tu hermano en el mismo grado fue chocante. Tuve que cargar con eso y adaptarme. No me pude graduar con los de mi clase. La ayuda psicológica y mi mamá me ayudó a manejar esa frustración”, reveló.

Uno de sus anhelos es que se pueda eliminar el estigma que existe con los niños que tienen problemas de aprendizaje, que sean apoyados y que haya empatía en los demás estudiantes. Por eso, no descarta más adelante enfocar su carrera en la educación especial.

“Lo importante es que los progenitores, los que te cuidan, se den cuenta de tus problemas y ellos se muevan a buscar ayuda. Desde bien pequeña, mi mamá reconoció que yo necesitaba ayuda. Gracias a las evaluaciones, a Educación y al Centro de Diagnóstico de Inteligencia Múltiples, esas cosas pude estar al tanto de lo que yo quería en mi vida”, manifestó la joven, quien además de dedicarse a sus estudios universitarios, es empleada a tiempo parcial en un restaurante como mesera. Aprender a manejar el tiempo también es parte de lo aprendido en el camino.

Un diagnóstico temprano hace la diferencia del individuo

Tan reciente como el pasado 10 de mayo, el Departamento de Educación informó que unos 37,762 estudiantes están en riesgo de fracaso, de acuerdo con la evaluación de desempeño académico hasta marzo pasado, lo que se traduce en alrededor de 20% de la matrícula total.

Ante este preocupante escenario, la doctora Edna Vázquez Bonnet resaltó la importancia de que los niños con problemas de aprendizaje sean evaluados a temprana edad para dar con un diagnóstico válido para de ese modo maximizar su potencial.

Como fundadora y presidenta del Centro de Diagnóstico de Inteligencias Múltiples, que en días recientes celebró su 34 aniversario, señaló que las cifras publicadas son alarmantes. Y es que, según explica, en 1982 diseñó la cadena de la deficiencia, en el que explica cuáles son esas consecuencias cuando los problemas de aprendizaje no diagnosticados.

“Si la deficiencia no se atiende se convierte en delincuencia. Lo que el Departamento de Educación debe hacer es enviar a los niños a diagnosticar inmediatamente para saber por qué es que están fracasando y qué problema de aprendizaje tienen cada uno para entonces saber cómo vas a bregar con ellos. Esto tiene que ser ‘fast track’”, explicó la doctora Vázquez Bonnet, al también resaltar que se debe actuar rápido para que esos fracasos no se conviertan en frustración.

Cuando se refiere a diagnósticos válidos, la presidenta de dicha organización sin fines de lucro, señala que son aquellos brindados por instituciones que todo el tiempo se mantengan comprando las pruebas diagnósticas actualizadas.

“Tienen que ser personas especializadas para ofrecer un diagnóstico válido, que sean profesionales médicos quienes intervengan, incluyendo a pediatra, psicólogo, psiquiatra, terapista del habla, terapista ocupacional, neurólogo y audiólogo. De esa manera, intervenimos con ese niño o niña de una forma holística y emitimos un diagnóstico certero y válido con todas las pruebas al día”, añadió.

“El niño que tiene malas notas, lo próximo es que va a empezar tener unas lagunas educativas inmensas. Ese fracaso se convierte en frustración y si se convierte en frustración, no va a querer ir a la escuela. Las ausencias frecuentes llevan a los maestros a quejarse por la situación, lo que a su vez eso conlleva problemas con ese estudiante en el hogar, que sigue con problemas de conducta y de autoestima”, concluyó la doctora Vázquez Bonnet, quien destacó a grandes figuras de la historia, tales como: Albert Einstein, Walt Disney, George Bush, Bill Clinton y Steve Jobs, quienes han tenido diversos problemas de aprendizaje y lograron ser exitosos al ser diagnosticados a tiempo.