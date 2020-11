Su historia es la de una mujer que nunca pensó en rendirse, aun cuando las posibilidades de lograr su anhelo eran ínfimas. Una perseverancia que, unida a su fe en Dios, pudo más que cualquier diagnóstico médico.

Así, a grandes rasgos, es la historia de Yovanska Marie Olivencia de Jesús, una mujer puertorriqueña que a los 34 años le dijeron que no podría tener hijos debido a un diagnóstico de fallo ovárico que le causó menopausia prematura.

Es lo que plasma en su debut como escritora con el libro “La niña que amé antes de nacer”, que recién salió ayer al mercado, en el que relata su ardua lucha para convertirse en madre, un objetivo que finalmente logró contra el pronóstico de que solo tenía un 5% de alcanzar su objetivo. El libro, además, tiene un prólogo de la actriz y presentadora Adamari López, quien fue fuente de inspiración y modelo a seguir en su lucha por la maternidad, según la misma autora comenta. De hecho, resalta que el libro “Viviendo y Amando”, fue un referente importante en su proceso y diagnóstico de infertilidad.

Según comenta la actriz en el prólogo que, al igual que Yovanska, su deseo al escribir el libro era poder llegar a “quienes se pudiesen reflejar e interesar por la historia de una mujer luchadora y dispuesta e enfrentar a cada uno de los retos con los que me he encontrado”.

“Recientemente llegó a mi la historia de Yovanska, quien al igual que yo deseaba con todo su ser poder convertirse en madre. Esa ilusión de tener en sus brazos a su bebé y de poder regalarle todo su amor era sin lugar a duda una de las razones para vivir”, escribe Adamari, quien confiesa que se leyó el libro en dos horas.

Algo parecido a lo que le pasó a Olivencia de Jesús al leer el libro de Adamari. “Jamás pensé que esa conexión que tuve con ella a través de una lectura se transformara en un libro y que a su vez fuera apoyada tan significativamente por Adamari en esta faceta”, rememora, mientras reitera que, además de la fe y la esperanza que tenía, también puso de su parte buscando opciones de tratamiento con diferentes médicos, tanto en la isla como en Estados Unidos.

“Le oraba para que me llevara a esos médicos que me fueron ayudando poco a poco a lograr finalmente quedar embarazada”, agrega la novel escritora, quien espera que, así como el libro de Adamari fue importante para ella, la historia que cuenta en “La niña que amé antes de nacer”, sirva para alentar a otras mujeres a buscar alternativas para alcanzar sus sueños de ser madres.

“A través de este libro invito al lector a reflexionar sobre el impacto emocional que conlleva un diagnóstico de salud y la necesidad de buscar opiniones diversas de expertos en el área. Asimismo, relato la cruda realidad que vivimos los puertorriqueños ante la falta de especialistas en la isla, las alternativas existentes de tratamientos y los altos costos a los que debemos ser sometidos para alcanzar un nivel de salud óptimo”, detalla la madre de Ailed, de 3 años, la niña que hoy día alumbra la vida de Olivencia de Jesús y de su esposo.

“Es una niña saludable, inteligente, muy hermosa, es una princesa”, agrega orgullosa, mientras resalta que su hija es “producto de la fe, del poder de Dios, de la oración y de mi lucha por ser madre”. Una realidad que fue posible luego de viajar a Miami y, finalmente a Nueva York donde un médico la puso en un tratamiento que le permitió quedar embarazada.

Por eso, afirma feliz, hoy día nada empaña la dicha que tiene de ser madre. “A pesar de los síntomas que he tenido (de menopausia prematura) y de sus efectos en mi cuerpo, nada ha empañado la felicidad que da la dicha de ser mamá. Ha sido la experiencia más grande que he sentido en mi vida. Vivo feliz y agradecida de Dios que me dio esa oportunidad”.

La historia, contada en primera persona y de forma sencilla y amena, es una lectura inspiradora. Sobre todo, para aquellas mujeres que están pasando por situaciones de salud y de infertilidad.

El libro se consigue a través de Amazon, librería Norberto González en Río Piedras, Casa Norberto en Plaza Las Américas, The Bookmark en San Patricio, La a Casita Books & Gifts en Aguadilla Mall, Librería Laberinto en Viejo San Juan y directamente con la autora.