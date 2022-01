Cada vez se siguen sumando más mujeres las que han acudido al quirófano para removerse sus implantes de senos preocupadas por su salud. Diversos síntomas que han experimentado se los asocian a lo que han denominado enfermedad por implantes mamarios o “breast implant illness” (BII, por sus siglas en inglés), que no tiene base científica. A veces también se denomina como síndrome autoinmune/inflamatorio inducido por adyuvantes (ASIA).

Aunque se trata de una condición que no tiene un diagnóstico oficial y con poca evidencia científica que la respalde, a nivel mundial han surgido diversos foros a través de la internet, donde mujeres se han unido para compartir sus experiencias sobre este mal que les aqueja, que lo relacionan con los implantes mamarios. Asimismo, usan estos foros para darse apoyo durante todo el proceso de remoción de implantes y recuperación.

Mujeres que dicen haberla padecido manifiestan que su estado de salud empeoró y que se han sentido mejor después de quitarse los implantes. Algunos de los síntomas que señalan han aparecido en cualquier momento después de la cirugía del implante, pues algunas manifiestan haberlos desarrollado inmediatamente, mientras que otras los desarrollan años después.

Estos dispositivos médicos se implantan debajo del tejido mamario o del músculo pectoral para aumentar el tamaño de los senos o para reemplazar el tejido mamario que se extrajo debido a un cáncer o un traumatismo, o que no se desarrolló correctamente debido a una anomalía mamaria grave (reconstrucción). Cabe destacar que hay dos tipos de implantes mamarios aprobados por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés): rellenos de solución salina y rellenos de gel de silicona. Ambos tipos tienen una cubierta exterior de silicona.

El que algunas figuras públicas como la actriz y presentadora mexicana Alejandra Espinoza, la ganadora de Nuestra Belleza Latina 2012, Vanessa De Roide, y la más reciente, la actriz y presentadora de televisión puertorriqueña Giselle Blondet, hayan tomado la decisión de removerse los implantes de seno por una cuestión de salud, ha levantado muchas dudas y preocupación. Ante esto, El Nuevo Día conversó con dos cirujanos plásticos para aclarar algunas dudas en cuanto al tema, basándose en sus conocimientos y experiencias.

El cirujano plástico, el doctor Carlos Portocarrero Blanco, trajo a la atención que en la ciencia no se puede funcionar a base de hipótesis y que los estudios existentes descansan en la anécdota del paciente.

“Lo que hay hasta este momento son estudios que no tienen base científica porque son anecdotales. Una paciente puede decir hace 14 o 10 años, o seis meses, me puse unos implantes y ahora me está dando fatiga y dolor de cabeza. Automáticamente, eso no se puede tomar como un efecto de haberte puesto implantes. Poco a poco algunos investigadores se han lanzado a identificar lo que experimentan esas pacientes en base a lo que ellas dicen que tienen. Pero, hay que analizarlo en el contexto total de la circunstancia”, explicó.

/ Alejandra Espinoza narró en diciembre pasado a El Nuevo Día que tuvo que someterse a la cirugía de quitarse los implantes porque un seno se "me había encapsulado y estaba teniendo problemas con el otro". Luego de la operación expresó sentirse muy bien de salud. (Javier J. Freytes)

La actriz y presentadora puertorriqueña Giselle Blondet reveló que se sometería a remover sus implantes para mejorar su salud y espera que cuando “ya no tenga esos objetos extraños” desaparezcan sus dolores y pueda tener una mejor calidad de vida. (Suministrada)

La boricua Vanessa De Roide, Nuestra Belleza Latina en el 2012, también presentó problemas de salud por muchos años y en el 2020 le dijo adiós a los implantes. (Instagram)

La famosa actriz Nicole Kidman se retiró los implantes de senos por miedo a una sustancia tóxica en su cuerpo. (The Associated Press)

Victoria Beckham deseó regresar a la forma natural de sus senos, luego de haberse operado en su juventud. (Foto: WGSN)

La actriz Tori Spelling también tuvo percances de salud con sus senos luego de sus embarazos, por lo que decidió quitarse los implantes. (Archivo)

La maquillista puertorriqueña Yanira Giselle decidió eliminarse sus implantes y desde entonces su salud mejoró. (Captura/ Instagram) (Suministrada)

Basado en las anécdotas de pacientes, algunos síntomas que pueden aparecer incluyen: dolor articular y muscular, fatiga crónica, palpitaciones, problemas de memoria y concentración, problemas respiratorios, alteración del sueño, erupciones y problemas de la piel, boca seca y ojos secos, ansiedad, depresión, dolores de cabeza, pérdida de cabello y problemas gastrointestinales, entre otros.

Sin embargo, el especialista manifiesta que se tratan de síntomas relacionados en muchos pacientes que no tienen implantes y que pueden surgir por otros causales que van desde una alimentación deficiente en vitaminas, nutrientes y minerales, hasta desórdenes del sueño, depresión y ansiedad, y si tiene alguna herencia para desarrollar una condición.

Incluso, el cirujano plástico señaló que no está probado que los síntomas de BII estén asociados con trastornos autoinmunes y del tejido conectivo. De igual modo, aclaró que ha atendido a pacientes que padecen de estas condiciones, como el lupus, la artritis reumatoidea, la esclerodermia y la enfermedad de Sjogren, a las que les ha puesto implantes de silicona y los síntomas actuales son los mismos que han experimentado desde antes de la operación quirúrgica.

“Muchas veces uno lee los foros del BII, que son muchos en el internet, que están llenos de mucha información que no es cierta. Siempre les digo a mis pacientes, que los implantes han sido estudiados por años y han estado bajo la mirilla del FDA. Tenemos que entender que somos unos seres tan complejos, que nos metemos tantas cosas al cuerpo, que realmente en la comida, en el agua, los medicamentos y en los productos que usamos, que todas esas cosas pueden ser que causen una reacción en nuestro cuerpo que hagan que nos sintamos mal. Es una mezcla de factores de por qué estos pacientes se sienten así. Yo creo que no se le puede achacar a todos los implantes porque son los mismos materiales (silicona) que también consumimos de otro modo”, dijo por su parte la doctora Diana Avilés Castillo, quien también es cirujana plástica certificada.

Esta misma trajo a la atención que existen diversos implantes hechos a base de silicona que personas intervenidas tienen localizados en diversas partes del cuerpo, como en los dientes, las rodillas, las caderas, los glúteos y el escroto, entre otras áreas corporales.

Parte de las anécdotas planteadas es que luego de la cirugía para extraer los implantes mamarios, algunas mujeres mejoran o resuelven por completo los síntomas de BII. Sin embargo, el doctor Portocarrero Blanco enfatiza que quitarse los implantes mamarios podría ocasionar que en la mente opere el efecto placebo.

“El 40 y pico por ciento de los mejores estudios sobre el BII cualifica para el efecto placebo. Algunos pacientes a los que se les quitan los implantes siguen con los mismos síntomas. Entonces, ¿fue causado por el implante? Eso es lo que después de 14 años de estudios del silicón se supo que no hay una relación causal. ¿Qué nos podemos equivocar? Siempre nos podemos equivocar. Lo que decimos hoy como verdad científica, dentro de 15 años podría estar equivocado”, planteó el especialista, quien especificó que en la entrevista inicial con sus pacientes para él es necesario saber si están en una crisis situacional, si padecen de esquizofrenia, bipolaridad, si está en una fase depresiva o maniaca, si tienes disfunción de desorden en su personalidad, problemas con el sueño y cualquier otra condición.

Una decisión respetable del paciente

La doctora Avilés Castillo expresa que ha tenido pacientes que se han querido remover los implantes mamarios, no porque estén experimentando síntomas asociados, sino por elección en la etapa de vida en la que se encuentran y en preocupación por su salud.

“Al momento no he tenido alguna paciente que haya que removerle los implantes porque se haya considerado que tenga los síntomas asociados al BII y que luego de hacerle la cirugía haya visto una mejoría. No he tenido esa experiencia en mi práctica, lo que sí he tenido son pacientes que han deseado quitarse los implantes porque están en un punto de su vida que no quieren tenerlos, que han leído sobre la condición y están en un momento que no quieren nada que no pertenezca a su cuerpo y han tomado la decisión. Quieren tener una vida más saludable y libre de cosas que no sean naturales de su cuerpo”, manifestó la cirujana plástica, quien recalcó la importancia de la comunicación del paciente con su médico antes y después de la cirugía.

De otro lado, el doctor Portocarrero Blanco, en su carrera de 30 años como cirujano plástico y con cerca de 10 mil intervenciones quirúrgicas de implantes de senos, asegura que no ha tenido algún caso de una paciente que le haya hecho la petición de remoción de implantes por la misma causal.

“Los médicos tenemos que ser empáticos con el paciente. Si la paciente te dice que se quiere quitar los implantes, lo más que puedes hacer es preguntarle las razones y se le realiza la intervención. Si es levantable, se levanta, y se procede con la cirugía de ajuste para que se vea bonito. El paciente es dueño de su cuerpo y el que dice ponlo o quítalo. Hay que hacer énfasis en la autonomía de la voluntad, que al ser humano se le reconoce de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico, que puede decidir sobre su cuerpo, incluso rechazar un tratamiento”, añadió.

No obstante, acepta que en la medicina las cosas cambian y que no se puede descartar que dentro de aquí a diez años, por ejemplo, la condición de BII sea probada. “Aunque sea un caso en 10 mil pacientes, pero mientras no tenga solidez ni base científica de carácter confiable, el médico no puede hacerse cómplice de, en esencia, una enfermedad que nació del internet ni en evaluaciones anecdotales. Tiene que tener una solidez científica mayor”, sentenció.

Revisiones de la FDA

El 27 de octubre de 2021, la FDA reforzó los requisitos de seguridad y actualizó los resultados de los estudios sobre implantes de seno. Tomó varias medidas nuevas para fortalecer la comunicación de riesgos de implantes mamarios y ayudar a quienes están considerando implantes mamarios a tomar decisiones informadas. Con este fin, emitió órdenes que restringen la venta y distribución de estos para ayudar a garantizar que las pacientes que lo están considerando reciban la información de riesgo adecuada y puedan tomar decisiones completamente informadas.

De igual modo, promueve la discusión que debe existir entre un paciente y el médico, en donde se les explique los riesgos de los implantes mamarios y describir los procedimientos quirúrgicos utilizados para implantarlos. Además, se deberá proporcionar información sobre implantes mamarios rellenos de solución salina y gel de silicona, incluidos datos que respalden una garantía razonable de seguridad y eficacia, cartas de aprobación, etiquetado e información sobre estudios posteriores a la aprobación.

Deberá el médico proporcionar información sobre el linfoma anaplásico de células grandes asociado con implantes mamarios y alentar a los pacientes a informar eventos adversos asociados con los implantes mamarios a través de Medwatch de la FDA.

El riesgo de los implantes texturizados o corrugados

Los implantes texturizados o corrugados en un momento fueron aprobados por la FDA. Sin embargo, en julio de 2019, la FDA solicitó a la marca Allergan a que retirara del mercado global sus implantes mamarios texturizados y expansores de tejido BIOCELL con el fin de proteger a las personas contra el creciente riesgo de linfoma anaplásico de células grandes relacionado con dichos implantes.

Normalmente, según explica el doctor Portocarrero Blanco, al ponerte un implante de silicona, va a haber una reacción del cuerpo, y es que va a formar una cicatriz de colágeno en forma de esfera, alrededor del implante. Esa cápsula está sujeta a muchos eventos como, por ejemplo, si el implante se rompe, esa cápsula se va a llenar de silicona, va a reaccionar y se va a poner dura. Asimismo, esa cápsula se pudiera poner bien gruesa y apretar el implante, a los que se le llama una contractura de cápsula.

“Esto es indicativo de que alguna bacteria se alojó ahí, y empieza a ponerse duro. Se puede postular que una de las teorías de los síntomas que están sintiendo algunas pacientes, podría ser un “biofilm”, que es que alguna bacteria se localiza en algún punto, que esté protegida del sistema inmune, y entonces desencadena una reacción de la cápsula”, explicó.

Si se trata de un implante texturizado, que son ásperos en su superficie, menciona que se ha hecho mucho énfasis en que tiene más posibilidad de que surja “biofilm”, porque la textura permite que alguna bacteria se aloje en algunos de esos pequeños huecos, lo que hace que el sistema inmune no pueda llegar hasta ahí.

“Por la cronicidad se estableció que puede ocurrir y se han reportado hasta este momento casi 900 casos a nivel mundial de un linfoma de célula gigante, que está exclusivamente ahí en la cápsula y produce líquido. El paciente va a donde su médico, quien le refiere a hacerse un sonograma, MRI, mamografía y, si clínicamente lo tiene, se procede a quitarlo, cambiar el implante si no lo quiere eliminar, quitar la cápsula y enviarla a patología. Es un linfoma que está íntimamente ligado al implante texturizado, por suerte yo nunca lo puse porque nunca creí en él”, indicó a la vez que resaltó que en la actualidad hay implantes de una tecnología mucho más avanzada que se sienten y se ven más naturales.