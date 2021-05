Hay una fecha que Josué R. Rivera Villamil recuerda muy bien: 23 de septiembre de 1993. Ese día le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico (LES). Tenía 13 años y nunca había oído hablar de la condición que le cambiaría su diario vivir de un día para otro.

El lupus es una enfermedad autoinmune que no tiene cura y que, según los profesionales de la salud, surge cuando el sistema inmunológico “se confunde” y produce anticuerpos que atacan a diferentes órganos, como los huesos, piel, riñones, corazón, cerebro y sistema nervioso.

“Yo no era un niño enfermizo. Pero me empecé a sentir extraño cuando jugaba con mis amigos, con mucho cansancio y cuando me llevaron al médico, por los resultados de los laboratorios, empezó a sospechar. Luego de una biopsia de riñón, se reflejó que tenía lupus con nefritis (inflamación de los túbulos renales)”.

Se estima que del 70 al 90% de los casos de lupus son diagnosticados en mujeres, pero también puede afectar a los hombres, aunque no es tan común.

“Llevo 28 años con esta batalla”, afirma Rivera Villamil, tras aceptar que de niño se deprimió y sufrió de acoso por los efectos de los medicamentos como la cortisona en su cuerpo y de otras drogas de quimioterapia que causó caída de cabello.

En su caso, también ha provocado otras condiciones. Entre ellas, menciona el síncope vasovagal (desmayo que ocurre cuando el cuerpo reacciona de manera desproporcionada a ciertos factores desencadenantes), problemas de tiroides, artritis y hasta apnea del sueño, además de afectar a sus riñones.

Josué R. Rivera Villamil tenía 13 años cuando le diagnosticaron lupus eritematoso sistémico (LES).

Una lucha que no impidió que estudiara y terminara sus estudios universitarios. “La gente pensaba que no iba a lograr estudiar y me gradué de la universidad, que no me iba a casar y lo hice. También trabajé en el área de contabilidad en una empresa privada hasta que en el 2008 tuve que dejarlo debido al empeoramiento de la enfermedad. No fue fácil. Para un hombre no es fácil dejar de ser el sustento de la casa, pero mi esposa estuvo de acuerdo porque era eso o terminar más enfermo y deprimido”.

Nada de esto lo desanimó. “Desde pequeño mis padres siempre me enseñaron que esta condición no me puede vencer, con una mano me seco las lágrimas y con la otra voy hacia adelante”, asegura y destaca que en 2015 “Dios puso en mi corazón plasmar mis vivencias en un libro”.

Fue cuando escribió “Volver a nacer”, donde cuenta su experiencia y cómo ha logrado salir adelante. “En el libro está todo con lo que he luchado hasta el sol de hoy junto con mi esposa, Mónica Padilla, que es coautora. Y quería de alguna manera plasmar mis vivencias para que toda persona que esté pasando por los efectos de la enfermedad, le pueda servir de guía y que no se sienta sola”.

Hoy, afirma, vive cada día como si fuera el único “y no permito que el lupus tome ventaja en mi vida, ni en lo emocional ni que trate de afectar mi mente”. Pero, sobre todo, destaca que se ha aferrado a su fe para salir adelante.

“Si yo no me hubiera aferrado al Señor, no estaría ahora mismo caminando. Por eso, todos los días cuando abro los ojos, le doy gracias a Dios por este día que me dio la oportunidad de levantarme”, resalta Rivera Villamil, aunque acepta que todos los días siente dolores severos y debilitantes. “Hay días que tengo tanto dolor que me duele hasta el pelo y soy calvo... Esa es mi realidad”, dice entre risas.

Alta prevalencia

Se estima que en Puerto Rico hay 159 pacientes con lupus eritematoso sistémico (LES) por cada 100,000 habitantes, una de las prevalencias más altas de la enfermedad en el mundo, ha señalado el investigador Luis Vilá Pérez, director la División de Reumatología de la Escuela de Medicina del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico (UPR).

En Estados Unidos, la prevalencia es de 15 a 50 casos por cada 100,000 habitantes, según datos de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC).

Las causas del LES se desconocen, pero se cree que están vinculadas a factores genéticos, ambientales y hormonales. Uno de los factores que podría explicar una prevalencia tan alta en la isla es la exposición a la luz ultravioleta. De hecho, se sabe que ésta puede exacerbar la condición en personas que ya tienen una predisposición genética o la puede empeorar si ya la tienen.

Pero es una enfermedad que se puede controlar efectivamente con medicamentos inmunomoduladores, fármacos que también son conocidos como inmunosupresores y actúan sobre el sistema inmune para modular su actividad.

Sin embargo, vivir con LES es un desafío constante, aun utilizando los medicamentos de forma correcta y siguiendo las recomendaciones médicas. Más que nada, porque es una condición que se presenta de diferentes formas y varía entre un individuo y otro, así como entre los diferentes grupos étnicos. Lo que también dificulta el diagnóstivo. Además de que los pacientes tienen que lidiar a con dolores físicos crónicos, cansancio extremo, tristeza y el temor de una posible exacerbación.

Precisamente, a Yakish Quintana le diagnosticaron la enfermedad en agosto de 2018, luego de comenzar a sentirse extremadamente cansada y fatigada. Tenía 28 años y ya había tenido un hijo que, en ese momento, tenía ocho años.

“Primero empecé con mucho cansancio y fatiga. Y en uno de esos exámenes de rutina me descubren que tengo hipotiroidismo, pero aun tomando el medicamento para tiroides, seguía con el cansancio extremo. El médico tenía la sospecha de que había algo más me hizo múltiples pruebas, hasta que el reumatólogo Luis Vilá corroboró el diagnóstico”, explica Quintana, quien hace tres meses dio a luz a su segundo hijo y destaca que, con los cuidados necesarios, no tuvo problemas en su embarazo y su hijo nació sano. De hecho, la paciente resalta que la enfermedad no impidió que tuviera un embarazo y parto sin problemas, aunque acepta que siguió al pie de la letra las recomendaciones médicas y un tratamiento multidisciplinario.

Yakish Quintana junto a su esposo y sus dos hijos. En su caso, la enfermedad no impidió que tuviera un embarazo y parto sin problemas.

“Yo siempre trato de cuidarme lo más posible, empezando con la alimentación, cuidarme del sol y hago ejercicios según la recomendación de mi doctor. Cuando se trata de lupus es muy importante el autocuidado, no tener estrés, tomarse tiempo para uno porque es una enfermedad muy impredecible. Hoy me puedo levantar súper bien con mucha energía y mañana puedo estar muy agotada”, explica la madre de 32 años, mientras enfatiza en la importancia de tener una alimentación balanceada que incluya frutas, vegetales y pescados.

En su caso, dice que le gusta ir a la playa y cuidarse de tomar el sol ha sido retante. “Vivimos en una isla tropical, hay sol todo el año. Ahora trato de ir a la playa después de las 3:30 de la tarde y uso bloqueador solar”.

De hecho, dice que ponerse este tipo de crema debe ser parte fundamental de la rutina diaria de cada paciente con lupus. También enfatiza en cuidarse del estrés “porque puede ser detonante para que se active la condición”.

“Con la pandemia, la persona con lupus debe tener el doble de cautela. Muchos son inmunosuprimidos y estamos ante un enemigo que no vemos. Eso también puede causar ansiedad y depresión”, afirma Quintana. Por eso enfatiza en la importancia del cuidado de la salud mental entre personas con condiciones crónicas, no solamente los que tienen lupus.

“Lo más importante en cualquier enfermedad crónica es el autocuidado, seguir las indicaciones del médico y si no estás conforme, busca una segunda opinión”, aconseja la paciente, al tiempo que recomienda buscar grupos de apoyo. “Y, si es necesario, consultar con un terapeuta”.

“Tengo lupus, pero el lupus no me tiene a mí”

Luis Amaral es otro paciente que ha entendido la importancia de educarse sobre la enfermedad para poder convivir con ella. A él le diagnosticaron LES en el 2009 a los 23 años. Recuerda que ya a los 13 años fue diagnosticado con una condición renal, glomerulonefritis (inflamación de los pequeños filtros de los riñones) que casi lo lleva a fallo renal. Pero después de un tratamiento de quimioterapia por 16 meses, los médicos le dijeron que estaba curado.

“Pero un año después de graduarme de la universidad, empecé de nuevo con síntomas parecidos a los que tuve a los 13 años. Como ya tenía la experiencia de la vez pasada fui al médico, me hacen varias pruebas y determinan que es lupus. La reumatóloga y nefróloga que me atienden desde ese momento presumen que a los 13 años ya yo tenía el lupus y no me lo detectaron”, explica Amaral, quien es asistente de terapia física y artista urbano, conocido como Villano.

Hoy, a los 35 años, dice que en todo este tiempo el lupus ha estado activo, aun así, dice que ha llevado una vida bastante normal y activa, aunque los primeros dos años fueron difíciles, con todos los efectos secundarios de un tratamiento con cortisona. Eventualmente, fue mejorando y comenzó a hacer cambios en su estilo de vida. Entre ellos, menciona la alimentación, además de hacer ejercicios, como correr en pista y en bicicleta.

Luis Amaral, asistente de terapia física y artista, dice que ha llevado una vida bastante normal y activa, aunque el lupus nunca ha estado en remisión.

“Llevo mi vida lo más normal posible, trabajo como asistente del terapista físico. Estoy en el tratamiento de Benlysta, que es una infusión intravenosa una vez al mes y trato de cuidarme mucho del sol, porque es nuestro peor enemigo. Por eso dejé de correr en bicicleta porque por más que me protegiera con ropa y bloqueador solar, cuando terminaba el dolor de cabeza me podía durar dos días. Ahora solo corro porque es menos tiempo y es más fácil protegerse del sol”, explica Amaral, mientras acepta que en ese aspecto, la vida le cambió por las modificaciones que ha tenido que hacer.

Comenta que su esposa lo ha apoyado en todo el camino y que lo ayuda en todos los cambios que ha hecho con su alimentación. “Eso ha sido un factor importante, que la pareja de uno esté ahí, al igual que mi familia, que siempre me han apoyado y entendido la situación”.

De su faceta como artista urbano, dice que pinta murales comerciales y en lugares abandonados, con diversas temáticas, pero sin ninguna alusión política. “Ahora mismo estoy pintando dos murales en dos casas. Esto es, básicamente, mi terapia. También hemos dado talleres de arte en grafiti en el área este, talleres para niños”, explica Amaral, quien dice que es algo que lo hace sentir vivo y por eso le gusta llevar su testimonio a otros pacientes para motivarlos a seguir adelante.

“En el área de terapia física uno ve a esos pacientes que están tan adoloridos, que están pasando por una rehabilitación debido a una cirugía, por una caída o condición. (Que entiendan) que ponerse a llorar en un cuarto o encerrarse la condición no va a desaparecer, que uno tiene que empoderarse y saber que, aunque la enfermedad sigue ahí, uno puede tener control sobre ella”, añade Amaral, tras enfatiza que “yo tengo lupus, pero el lupus no me tiene a mí”.

Más información

- Fundación de Enfermedades Reumáticas (FER) 787-717-1030 o visitar su página en Internet: www.fundacionfer.org y en facebook.com/fundaciónfern

- Grupo de apoyo Lupus Puerto Rico: www.lupuspr.org o escribe a lupuspr@gmail.com. También puedes seguirlo en facebook.com/LupusPuertoRico y twitter.com/lupuspr