La alta transmisión de Covid-19 en todas las regiones de Puerto Rico nos pone de nuevo a todos en riesgo de contagio con este virus que, como ya hemos experimentado, puede tener efectos adversos en la salud. Sobre todo, para la población de mayor edad, los que padecen de enfermedades crónicas y cáncer, así como los niños.

Según se ha publicado en este medio, la tasa de positividad a nivel isla es de 23.23 por ciento, mientras que 70 de los 78 pueblos en que se divide la isla reflejaron la semana pasada alta positividad, lo que significa que más del 10% de las pruebas procesadas dieron positivo al virus. Un panorama que ya muchos profesionales habían advertido desde principios de año que podía pasar.

En estos días, además de las nuevas variantes de Covid-19 -XBB.1.5 y XBB.1.16- que, según los salubristas, son de más fácil transmisión y como ha advertido la Organización Mundial de la Salud (OMS) está contribuyendo a un aumento de casos del virus respiratorio sincitial (VRS) y de la influenza, así como alergias y otras condiciones respiratorias que, combinado con Covid-19 puede crear problemas.

¿Cómo puedes saber si se trata de un catarro común, gripe o CovidD-19? Los profesionales de la salud han indicado que la mejor forma de determinarlo es con pruebas, ya que los síntomas pueden coincidir. De hecho, los virus que las causan se propagan de la misma forma, a través de las gotitas que salen de la nariz y la boca de las personas infectadas. Y en los tres casos pueden transmitirse antes incluso de que una persona sepa que está contagiada. Lo que varía es el tiempo en el que una persona infectada con alguna de ellas empieza a sentirse mal. Pero se debe tener en cuenta que algunos contagiados de coronavirus son asintomáticos, aunque aun así podrían transmitir igual el virus. Aquí te ofrecemos una breve guía para identificar a tiempo cualquier problema:

- La tos, fiebre, cansancio y el dolor muscular son comunes tanto a la gripe como al Covid-19, pero los síntomas específicos del virus incluyen la pérdida del gusto o del olfato.

- Los síntomas del resfriado o catarro común tienden a ser más leves, con congestión nasal y dolor de garganta. Mientras que la fiebre es más habitual en la gripe.

- Se debe tener en cuenta que es posible contraer la gripe y el Covid-19 al mismo tiempo.

- La prueba de detección de Covid-19 sigue siendo la mejor opción para confirmar que te has contagiado

- Es importante mantener medidas de limpieza y de control, como lavarse las manos constantemente y cubrirse con una mascarilla si estás en áreas cerradas con mucha gente.

- Si no te has vacunado contra el Covid-19, es momento de hacerlo porque, aunque no evita cien por ciento el contagio, los síntomas y los efectos del virus son menores. Lo mismo pasa con la vacuna de la influenza. Ambas se pueden aplicar desde los seis meses de edad.

También es importante reconocer los riesgos reales de contagiarse con coronavirus y otros virus en el ambiente, como puede ser la influenza o el micoplasma, lo que puede tener consecuencias de salud más graves y prolongadas”. Por ejemplo, lo que se ha denominado como “long covid” o Covid persistente, una variedad de síntomas nuevos, frecuentes o continuos que las personas presentan después de las cuatro semanas posteriores a contraer el virus y que, en algunos casos, puede durar meses o años, además del riesgo de algún tipo de discapacidad.

Por esa razón, los profesionales de la salud resaltan la importancia del tratamiento con antivirales orales y monoclonales para evitar otras condiciones de alto riesgo. Entre las consecuencias del “Covid persistente”, se ha indicado que los pacientes pueden desarrollar fatiga crónica, además de efectos de pérdida de memoria a corto plazo. Asimismo, las personas que están inmunocomprometidas y los que padecen de problemas respiratorios, deben ser conscientes de la importancia de tomar las precauciones necesarias para evitar el contagio con Covid-19.