Con el propósito de concienciar y promover la detección temprana de cáncer de seno, la empresa V. Suárez & Co. y su campaña “Juntos por el Rosa” a beneficio de Susan G. Komen Puerto Rico, en alianza con el centro comercial Plaza Las Américas, realizarán unas clínicas de mamografías libres de costo el próximo sábado, 6 de mayo, de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. en la Unidad Móvil de Cuidado de Servicios Preventivos que estará localizada entre la entrada principal de The Cheesecake Factory y el servicio de estacionamiento “valet” del centro comercial. Según información suministrada, las mamografías solo se realizarán por registro y cita previa.

Las personas interesadas en obtener su cita previa pueden hacerlo registrándose a través del portal www.juntosporelrosa.com/eventos. Igualmente, pueden visitar el exhibidor promocional de Susan G. Komen-Puerto Rico el 4 y 5 de mayo que estará ubicado en el pasillo central, entre Macy’s y JC Penney a partir de las de 9:00 a.m.

A este esfuerzo también se ha unido Senos de Puerto Rico con el objetivo de apoyar la iniciativa para detectar el cáncer de seno a tiempo y salvar vidas

La iniciativa de Juntos por el Rosa lleva el lema “Demos un paso a’lante…ponte las botas y hazte tu mamografía hoy”, como un mensaje de exhortación para que las mujeres tomen acción y den un paso adelante para realizarse una mamografía y detectar el cáncer de seno a tiempo y salvar sus vidas. Para obtener más información, visita www.juntosporelrosa.com.