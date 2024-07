¿Con velcro o con cabetes?: elige un calzado escolar adecuado para tu niño o adolescente

Cabe destacar que los estudiantes pasan aproximadamente de 8 o 9 horas diarias en las aulas escolares, por lo que el calzado debe presentar ciertas características para que los pies no sufran ni presenten problemas a largo plazo. Lo primero que la podiatra Cher Ramos recomienda es que sea de un material suave, blando y transpirable, que se adapte al pie del niño.

De elegir un zapato en piel o cuero, instó a asegurarse a que huela a cuero de verdad y que, por ende, no sea sintético, para mayor comodidad.

“Debe tener al menos media pulgada de la punta de los dedos al frente, para que los dedos estén cómodos. Favorece escoger la punta del zapato, que sea redonda, para que sus dedos no estén apretados ni de ancho ni de arriba”, explicó a la vez que exhortó a estar atentos a si el niño presente algunas áreas rojas o abiertas en su pie, o con callosidad.

Asimismo, mencionó que hay padres o madres que compran los zapatos más grandes para que les duren todo el año. No obstante, aclara que eso debe depender de la edad del niño y su etapa de crecimiento.

“Si de antemano se sabe que el niño va a crecer en un plazo corto de tiempo, elige un zapato, que no tiene que ser el más caro, sino de un buen material y que no le moleste al niño. Hay veces que le hacemos una recomendación, de ponerle una plantilla al zapato que ocupa un poquito más de espacio ese primer semestre, para luego liberar un poco de espacio y sea utilizado cómodamente para el segundo semestre. Son unos ajustes que podemos hacer, una vez uno empieza a conocer un poquito más del pie del paciente”, orientó.

En el caso de que crezcan tan rápido y a sabiendas del alto costo de plantillas hechas a la medida, sugiere comprar algunas plantillas genéricas, si el niño no tiene alguna condición en el pie que lo amerite.

“Lo ideal es que de cada seis a cuatro seis, uno puede cambiar una plantilla genérica, apropiada para el tamaño del pie. Utilizar un zapato grande sin plantilla para ahorrarse ese dinero, no es adecuado ni que le ponga dos medias para compensar, porque puede sufrir otras complicaciones, desde alguna caída, desbalance, tropiezos, cambios en el modo de caminar, entre otras. Es mejor orientarse y estar seguro de que el niño se sienta cómodo y tenga dificultad al caminar”, destacó.

Estilo según la etapa

“Se olvidan de la importancia del desarrollo intelectual y motor que implica el amarrarse el zapato. Incluso, el zapato que se amarra queda con mejor ajuste que un zapato con velcro. Cuando el niño pasa de kínder a primer grado, por lo general se considera que este debe amarrarse los cabetes de los zapatos. Por tanto, no debemos hacérselo un poquito fácil porque eso es parte de su desarrollo. Ya una vez esté en tercer grado y todavía use calzado con velcro, al niño se le va a hacer más difícil, ya sea por seguridad y autoestima, porque puede que no se los sepa amarrar”, puso como ejemplo.