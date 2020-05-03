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Estrategias para llenarte de energía, estamina y estar atento

Especialistas aconsejan sobre cómo puedes tener un impacto positivo en tu estilo de vida

3 de mayo de 2020 - 6:00 AM

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La actividad física ayuda a controlar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, aumentar la estámina y la autoestima. (Shutterstock)
La actividad física ayuda a controlar la ansiedad, mejorar el estado de ánimo, aumentar la estámina y la autoestima. (Shutterstock)
Shakira Vargas Rodríguez
Por Shakira Vargas Rodríguez
Periodista de Estilos de Vida y Entretenimientoshakira.vargas@gfrmedia.com

Llevar un estilo de vida saludable implica echar los combustibles que nuestro cuerpo necesita. En el caso de la energía, esta tiene un proceso fundamental para que se cumplan las funciones de millones de células que integran nuestros tejidos yórganos. Mientras que la estámina nos da la habilidad para soportar actividades físicas sin cansarnos, a la vez que estar atentos ayudará a conectar con nosotros mismos, nuestra vida y el momento presente.

Tags
NutriciónPuerto Rico SaludableEjercicios
ACERCA DEL AUTOR
Shakira Vargas Rodríguez
Shakira Vargas RodríguezArrow Icon
Nacida en la ciudad de Bayamón y criada en el sector Macún de Toa Baja, durante su niñez, Shakira Vargas Rodríguez siempre se sintió atraída por los acontecimientos del país, la...
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