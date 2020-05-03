Estrategias para llenarte de energía, estamina y estar atento

Llevar un estilo de vida saludable implica echar los combustibles que nuestro cuerpo necesita. En el caso de la energía, esta tiene un proceso fundamental para que se cumplan las funciones de millones de células que integran nuestros tejidos yórganos. Mientras que la estámina nos da la habilidad para soportar actividades físicas sin cansarnos, a la vez que estar atentos ayudará a conectar con nosotros mismos, nuestra vida y el momento presente.