Maripily Rivera se prepara para su cirugía: “Estoy loca por salir de esto”

Luego de 16 años de ser sometida a intervención quirúrgica para aumentarse los senos y a solo horas de entrar nuevamente al quirófano, la modelo y empresaria Maripily Rivera admitió sentirse un poco nerviosa, pero confiada en la experiencia del cirujano plástico Carlos Portocarrero para reducir el tamaño de estos.

En entrevista con El Nuevo Día, el doctor Portocarrero Blanco, explicó que le practicará una mastopexia, que es un levantamiento del seno, unido a un cambio de implante que ya existe dentro de ella, para la que se estima una duración aproximada de tres horas y media.

“Los implantes que Maripily tiene, que son de 800cc, se los vamos a cambiar por uno de 650cc. Va a ser una reducción del implante, pero no es una mamoplastia. Yo no voy a eliminar tejido alguno, sino que solamente vamos a cambiar los implantes y ajustar la piel. Quizás se puede eliminar un poco de epidermis o de dermis pequeña, pero no se elimina ni glándula mamaria ni tejido adiposo”, manifestó el cirujano plástico con más de 25 años de experiencia.

Al presente, el galeno señaló que existen varias marcas de implantes de silicón que son de alta calidad en la tecnología, y entre ellas mencionó: Sientra, Mentor, Natrelle y Motiva, las cuales cumplen con los requisitos específicos del FDA.

“Vamos a estar usando un implante de esa calidad mañana, cuando removamos el que ya tiene, y vamos a poner uno de mucha calidad dentro de su cuerpo. Va a estar en reacción al proceso de estrés, y eso conlleva un proceso de descanso y de cuidado para que todo salga bien. Eso ya lo estuvimos discutiendo hoy”, amplió acerca de la intervención quirúrgica.

De acuerdo con su percepción de belleza, balance y armonía en esta etapa de su vida, Maripily optó por hacerse una reducción. Por tanto, el cirujano plástico resalta que va a haber una transformación en lo que respecta al volumen.

“Lo que buscamos y vamos a practicar en la operación es que se vea natural. Eso no quiere decir que se vea caído ni que esté flat, porque tiene suficiente tejido y vamos a utilizar un implante de suficiente volumen para causar un gusto armonioso en el lado más hacia lo grande que a lo chiquito”, detalló el doctor Portocarrero.

En cuanto al tipo de herida, indicó que ya ella tuvo un “lollipop” (areola y vertical) en el pasado, por lo que “en la cirugía se le estará descompletando lo que le hace falta a la parte baja del seno, que es la llamada ancla (horizontal)”.

Doctor Carlos Portocarrero Blanco, cirujano plástico. (Suministrada)

“El cirujano hace las heridas, pero el cuerpo de la paciente, de acuerdo con su código genético y a su cuidado, es el que fabrica la cicatriz. Primero atendemos el cuidado de las heridas y después del mes o mes y medio, empezamos con el cuidado de cicatriz, que para eso se usan planchitas de silicón y distintas cremas por meses largos, para que esa cicatriz sea lo mejor que el cuerpo de ella pueda fabricar”, comunicó.

Una vez concluido el acto quirúrgico, a la ganadora de “La casa de los famosos 4″ de Telemundo se le pondrá un vendaje protectivo, que tiene antibióticos y gasas estériles para determinar en la sala de recuperación si puede ser dada de alta, que es lo más altamente probable.

De poder regresar a su casa el mismo miércoles por la tarde, el viernes vuelve a ser vista por el cirujano para cambiar el vendaje y continuar con las instrucciones que le sean dadas.

“Por tres días lo único que ocurre es hinchazón. Después empieza la generación de colágeno, que es el adhesivo de los tejidos, y eso gradualmente concluye con una fortaleza intensa en la sexta semana. Por eso es que los cuidados de esta operación, merecen atención por tres a cuatro semanas", señaló a la vez que aconseja el evitar levantar los brazos, recoger o empujar algo para evitar que se abran las heridas, especialmente en el área de la piel.

Lista para su nueva versión

Maripily admite que “está loca por salir de esto” para no arrepentirse, mientras acentúa que “está lista para su nueva versión”.

“Quiero reducirlo (los senos) un poco porque bajé mucho de peso y también me voy a sentir mejor estilizada”, manifestó a este diario, a la vez que destacó que anteriormente no lo había podido hacer por compromisos de trabajo.

Según destacó, escogió realizarse la cirugía en Puerto Rico para sentirse más segura y tranquila, así como cerca de su hijo, familia, mánager y amigo Carlos Bermúdez, además de la confianza que le brinda el doctor Portocarrero, que aunque lo conoce hace mucho, será la primera vez que la intervenga.

Aunque aún no sabe cómo, esta apasionada del trabajo y los ejercicios, dedicará única y exclusivamente las próximas semanas a su recuperación.

“Saqué este tiempo para mí, para yo poder hacerme la cirugía y recuperarme. Todos los compromisos que tengo ahora van a esperar después que yo me recupere, que sería para lanzar la línea de Café Pily y una de ejercicios, que serían para después de noviembre”, agregó.