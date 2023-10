Cada año, cuando se acerca la celebración de Halloween, o “del más allá”, como algunos le llaman a la víspera del día de “Todos los santos”, cientos de adultos y niños disfrutan de las festividades típicas de esa fecha. Desde las “atemorizantes” decoraciones y disfraces, hasta el “trick or treat” por golosinas y las animadas fiestas donde abundan fantasmas, arañas, calaveras y “muertos vivientes”. Sin embargo, las festividades no son divertidas para algunas personas con ciertas fobias o miedo irracional a situaciones, objetos, insectos y animales, que la mayoría no las ve como peligrosas.

Para Marta, por ejemplo, en esta época del año, las decoraciones de Halloween le producen mucha ansiedad y angustia. Sobre todo, las que tienen arañas o insectos que se mueven. “En estos días trato de no ir a sitios decorados con arañas porque de solo verlas de lejos me causan terror. Una vez no me di cuenta y al entrar, un conocido cogió una araña plástica y me la tiró. Fue horrible, me puse a gritar y salí corriendo. Cuando llegué a mi carro no podía respirar, tenía un ataque de pánico, aunque todos se reían de mí reacción”, relata la mujer de 48 años, quien acepta que tiene fobia a las arañas -aracnofobia-, desde que era una niña.

Pero hacer esta broma puede ser contraproducente, advierte la doctora Brenda González, psicóloga clínica y cofundadora de bePresent, clínica donde ofrecen servicios virtuales de salud mental, con recursos clínicos entrenados en el tratamiento psicológico de las fobias.

“Es muy lamentable que la gente lo tome como una broma. Esto es algo serio porque la fobia es una condición clínica y puede ser devastador para la persona (que la sufre). Yo diría que es una falta de respeto hacer eso”, enfatiza la psicóloga clínica, tras reiterar que hacer algo así “es muy cruel”.

De forma parecida se expresa el doctor Alfonso Martínez Taboas, psicólogo clínico y profesor adjunto de la Universidad Interamericana: “La persona que haga eso (asustar a los que tienen fobia a algo), la verdad es que no la quiere mucho porque (al hacerlo) pasa todo lo contrario, le puede sensibilizar más la fobia”.

De hecho, según publica MedlinePlus, un servicio de información en línea de la Biblioteca Nacional de Medicina de los Estados Unidos, las fobias pueden provocar fuertes respuestas físicas, mentales y emocionales, además de afectar la forma de actuar en el trabajo, la escuela o en situaciones sociales. “Las fobias específicas son trastornos de ansiedad muy frecuentes que tienen consecuencias como aislamiento social y causar problemas en el trabajo o la escuela, así como en las relaciones con los demás”, agrega la publicación de salud.

Mucho más que miedo

“En los manuales de psiquiatría actuales se define una fobia como tener un miedo intenso hacia un objeto, un animal o una situación específica como, por ejemplo, estar encerrado en un ascensor. Mucha gente puede sentir que no le gusta la araña y no deja que se acerque. Pero si tengo una fobia, salgo corriendo al verla, es mucho más que sentir miedo”, describe el doctor Martínez Taboas, tras aclarar que el miedo es una emoción básica que sienten los seres humanos en todas las culturas.

En ese sentido, señala que a nivel evolutivo se plantea que los miedos existen porque nos ayudan a reaccionar ante un objeto o una situación que puede ser eminentemente peligrosa. “Pero lo importante es que, en la fobia, ese objeto -ya sea la araña, el perro, la culebra, o lo que sea-, se concibe como muy peligroso y causa una reacción desproporcionada”, reitera el psicólogo clínico, al explicar que para ser considerada como fobia la reacción debe durar seis meses o más.

La doctora González coincide, pero resalta que mucha gente confunde el miedo normal que se le puede tener a algo con una fobia que, en cambio, causa que la persona no pueda controlar las reacciones y sensaciones físicas graves que le provoca, como sentir que va a morir o que le está dando un ataque cardiaco. “Cuando esto pasa, va a evitar cualquier espacio o lugar relacionado con la fobia y, eventualmente, eso va a interferir con su diario vivir y con su calidad de vida”, advierte, mientras indica que son trastornos más comunes de lo que la gente cree, aunque no hay estadísticas de la prevalencia en la población de Puerto Rico.

Según un estudio publicado por el Instituto Nacional de Salud Mental de Estados Unidos, entre el 8 y 18% de la población de ese país sufre una fobia. Según esa misma investigación, son la enfermedad mental más común entre las mujeres de todas las edades y la segunda más común entre los hombres mayores de 25 años.

Según MedlinePlus, hay dos tipos de fobias: las simples -como la fobia a las arañas- que son el miedo a objetos, animales o situaciones específicas; y las complejas -como el miedo a los lugares abiertos (agorafobia) o la fobia social- que tienden a ser “más incapacitantes porque a menudo están asociadas con una circunstancia o situación particular”. No obstante, el doctor Martínez Taboas aclara que, si una persona no tiene contacto con la fuente de esa fobia, es poco probable que el trastorno afecte su vida diaria. Pero si, por ejemplo, es compleja, como la agorafobia, le va a afectar.

Qué la causa

Ambos psicólogos entrevistados por separado coinciden en que, por lo general, las personas pueden identificar el origen de su fobia. “La inmensa mayoría de la gente que tiene una fobia, y eso ha sido investigado, te dice porque la tiene. La razón principal es que pasó un momento muy malo o de un gran susto, como haber sido mordido por un perro cuando tenía 8 años (y eso lo traumatizó)”, dice Martínez Taboas.

El psicólogo recuerda el caso de un señor que le tenía fobia a las alturas y a los aviones, por lo que siempre viajaba en barco, además de que nunca quiso vivir en condominios. Pero en el sitio en el que trabajaba le ofrecieron un aumento de sueldo y una nueva posición en la que, una vez al mes tenía que viajar en avión a República Dominicana. Así que buscó ayuda psicológica para vencer su fobia. “Pero si no hubiese sido por eso, posiblemente ese señor se moría a los 80 años y nunca buscaba ayuda”.

“Yo tuve otra paciente que le tenía fobia a estar en lugares pequeños y cerrados, lo que se conoce como claustrofobia. Me contó que de niña estaba jugando con su hermana mayor a esconderse y se encerró en una nevera vieja que había en el patio. Pero la hermana le dijo que sabía que estaba allí y que la iba a encerrar con una cadena y candado. Y cuando ella trata de salir se da cuenta que no puede y, aunque gritaba que le abrieran, estuvo como media hora encerrada, llorando, desesperada, pensando que se iba a morir dentro de la nevera”, relata el doctor Martínez Taboas, al señalar que casi todas las fobias comienzan en antes de los 10 años.

De la misma forma, el psicólogo menciona que la segunda razón más común para desarrollar una fobia desde temprana edad es por modelaje de una persona importante, como la madre, el padre o alguien al que el niño o niña respeta. Por ejemplo, si la mamá lloraba y salía corriendo si veía una cucaracha. “Vio que alguien importante en su vida reaccionó con mucho miedo ante una situación y entendió que era peligrosa”.

Martínez Taboas también alude a un tipo de fobia -a las heridas, inyecciones y sangre-, que es diferente a todas las demás (en las que hay taquicardias y sube el ritmo cardiaco). “En la fobia a las heridas, inyecciones y sangre, el corazón late muy lento y, en vez de darme taquicardia me da bradicardia (frecuencia cardiaca baja), el corazón no bombea con fuerza la sangre y la presión sanguínea baja. Si no llega oxigenación al cerebro, la persona se empieza a marear y se puede desmayar”, advierte.

Terapia de exposición prolongada

Tanto la doctora González como el doctor Martínez Taboas, indican que la terapia que más se utiliza y que más evidencia científica tiene desde hace décadas, es la desensibilización sistemática con la terapia de exposición prolongada. Se basa en la idea de que al exponer a las personas a los estímulos que les generan angustia en un entorno seguro, se les ayuda a reducir la evitación y a superar su miedo.

“En un ambiente controlado, con un terapista entrenado, se expone poco a poco al origen de esa fobia. La terapia de exposición funciona porque al yo exponerme por más de una hora en varias sesiones, esa estructura mental del miedo se va sustituyendo por una memoria nueva de que esa araña no hace nada. Puede que al cabo del tiempo quede un poco de miedo, pero ya no tiene aquella reacción fuerte donde lloraba porque ya la memoria que tiene es que ese objeto no es peligroso”, explica el doctor Martínez, mientras resalta que los porcentajes de éxito de esta terapia son altos y que más del 90% de las personas eliminan la fobia completamente.

De hecho, se estima que de todos los tratamientos de trastornos psiquiátricos que hay, que son más de 300, las fobias son los que mejor pronóstico tienen si la persona va a terapia, aunque el doctor Martínez lamenta que solamente el 20% de la gente que tiene fobia, va terapia. “Normalmente se recomienda un mínimo de 12 a 18 sesiones de terapia”, agrega la doctora González, quien dice que siempre se ofrece educación para que la persona entienda porque reacciona de esa forma.

Fobias comunes

Aunque existen más de 400 tipos de fobias, aquí les presentamos algunas de las comunes o más conocidas:

Aracnofobia (miedo a las arañas)

Acrofobia (miedo a las alturas)

Claustrofobia (miedo a los espacios cerrados)

Hematofobia (miedo a la sangre y heridas)

Zoofobia (miedo a los animales)

Aerofobia (miedo a volar en aviones)

Astrafobia (miedo a las tormentas)

Belonefobia (miedo a las agujas, los pinchazos u otros objetos cortantes)

Nomofobia (miedo a no tener el móvil o a estar incomunicado a internet)

Ofidiofobia (miedo a las serpientes)

Agorafobia (miedo a estar en lugares abiertos o en situaciones de las que sea difícil escapar o donde no haya ayuda disponible).

Fobia social (miedo a ser observado y juzgado por los demás). Este miedo puede afectar el trabajo, la escuela y otras actividades diarias.

Amaxofobia (miedo a conducir)