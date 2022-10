Desde que era una niña, a María Cabanillas le interesaron las ciencias y la medicina. Algo que parece natural cuando se tiene a un padre como el reconocido oncólogo Fernando Cabanillas, a quien a veces acompañaba al hospital junto con su hermana, un ambiente que la cautivó desde un principio. Pero, a los 16 años, dio un giro de 180 grados y les dejó saber a sus progenitores que ya no quería ser doctora, quería pintar y convertirse en una artista famosa, cuenta la hoy endocrinóloga, profesora y directora de la facultad de investigación clínica del Departamento de Neoplasia Endocrina de MD Anderson Cancer Center, de la Universidad de Texas.

Y es que, según dice, pronto se dio cuenta de que, como artista, no era tan buena como creía y decidió dejarlo más como un hobby, para regresar a su pasión inicial, la medicina. Una decisión de la que no se arrepiente y que, posiblemente, muchos de sus pacientes agradezcan mucho. Más que nada, porque la también investigadora se ha dedicado a estudiar y desarrollar ensayos clínicos sobre el cáncer anaplásico de tiroides (ATC en inglés), que se caracteriza por su rápido crecimiento y agresividad, aunque se diagnostica en menos del 2% de los pacientes con cáncer de tiroides, una estadística que también se puede extrapolar a Puerto Rico. Un tipo de cáncer de tiroides que, en muchas ocasiones, se descubre tarde, cuando el tratamiento no es tan efectivo.

Se trata de una labor investigativa que la doctora Cabanillas realiza desde 2014 y que recientemente fue distinguida con el prestigioso galardón Jack and Beverly Randall Prize, un premio que otorga $100,000 y que honra la excelencia en el tratamiento de cáncer y el cuidado de los pacientes, así como las innovaciones en la investigación para acabar con el cáncer.

“Personalmente, el premio es el logro más grande que he tenido. Usualmente se le otorga a un oncólogo, pero yo soy endocrinóloga, así que es un orgullo haberlo recibido. Pero también significa que otros están viendo que estamos ayudando a estos pacientes, quienes también son muy importantes en este logro”, afirma la investigadora, mientras resalta que también es el logro de un grupo de médicos e investigadores de ciencias básicas que organizó para trabajar en este proyecto, conocido como “Facilitating Anaplastic Thyroid Cancer Specialized Treatment (FAST). El propósito, explica, es reducir el tiempo que transcurre desde que el paciente nota el tumor hasta la primera cita con un especialista.

“Tras identificar las razones de los retrasos (en el tratamiento), creamos un nuevo flujo de procesos específicos para los pacientes con ATC que permite programar su citas inmediatamente. De esa forma, siempre hay un médico disponible y, al acortar el tiempo del inicio de tratamiento -porque entre más rápido lo vemos, más rápido podemos iniciarlo. Eso nos permitió aumentar el número de pacientes y aprender más sobre este cáncer porque empezamos a hacer estudios clínicos para investigar diferentes tratamientos”, explica la especialista, tras recordar que muchas veces se tiende a pensar que los cánceres de tiroides no son agresivos y muchos pacientes llegan con un tumor demasiado grande.

“El cáncer anaplásico de tiroides es un tumor que ha estado ahí por mucho tiempo sin reconocer, comienza a crecer y se transforma a través de los años. Normalmente es un tumor en el cuello que crece y se nota a simple vista. También puede causar falta de aire porque casi siempre está ubicado arriba de la tráquea, además el paciente puede tener otros síntomas, como no tragar bien y sentir dolor. Pero lo más común es ver que está creciendo en el cuello”, detalla la endocrinóloga.

De hecho, dice que desde sus inicios en MD Anderson, en 2014, nació su interés de hacer algo por estos pacientes porque si no son diagnosticados y tratados a tiempo, mueren en un periodo de tres a seis meses. “Es un cáncer aún más agresivo que el pancreático y si uno espera mucho tiempo, el paciente llega muy enfermo y no puede tolerar los tratamientos. Antes lo único que había era quimioterapia citotóxica y los pacientes se morían, pero luego de crear diferentes ensayos clínicos y empezar a tratar a los pacientes y entender mejor las mutaciones del tumor, pudimos ver que los pacientes respondían favorablemente a ciertos tratamientos”.

Enfoque en el paciente

Luego de comenzar el proyecto, muy pronto la doctora Cabanillas afirma que se dio cuenta de que algunos pacientes no podían llegar a los ensayos clínicos porque el costo de viajar a Houston era muy alto para ellos. “Entonces, con fondos de mi familia, comenzamos con un ‘travel fund’, un fondo para ayudar a que los pacientes pudieran llegar a recibir el tratamiento; les dábamos un poquito de dinero, aunque no había mucho en ese momento”.

Ahora, afortunadamente, dice que han logrado más donaciones, lo que redunda en que más pacientes puedan tener la oportunidad de ir a MD Anderson y conocer lo que recomiendan los investigadores. “El simple hecho de que el paciente entre rápido a ver a un médico resultó en aumentar la supervivencia mediana, que era de tres a cuatro meses, a más de 18 meses”. De la misma forma, explica la investigadora, trabajar en equipo y discutir sobre las respuestas a los tratamientos de los pacientes, ver qué funcionaba y qué no, ha sido una colaboración muy positiva.

En todo este proceso, cuenta entusiasmada Cabanillas, se han hecho descubrimientos que han sido de mucha ayuda para la investigación. Por ejemplo, explica que hay una mutación que ocurre como en el 40% de los pacientes con cáncer anaplásico de tiroides, conocida como BRAF, y se comenzó a darles una terapia con inhibidores de quinasa, unas quimioterapias modernas o terapias orales en contra BRAF.

Como resultado, lograron que, en el 2018, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA en inglés) aprobara la combinación de los fármacos dabrafenib y trametinib para el tratamiento de este cáncer. “Empezamos a ver respuestas positivas y esas drogas fueron aprobadas. Este fue el primer gran logro”, dice con orgullo la doctora Cabanillas. No obstante, señala que se dieron cuenta de que el tumor siempre buscaba la forma de sobrevivir, por lo que añadieron la inmunoterapia, un tipo de tratamiento contra el cáncer que estimula las defensas naturales del cuerpo para combatir el cáncer.

“Es un sentimiento increíble ver que los pacientes están bien. Por eso me apasiona lo que hago, sobre todo, cuando veo que un paciente ha podido sentirse mejor. Por eso, lo primero que les pregunto cuando los veo por primera vez es qué quieren lograr. Muchos dicen ‘ver a mis nietos crecer’, algunos me han dicho ‘ver a mis nietos casarse’. Y eso me da mucha satisfacción porque estamos logrando ayudar a que los pacientes estén más tiempo con sus familias”, agrega.

En estos momentos, afirma la investigadora, están enfocados en los pacientes que no tienen la mutación BRAF, que es cerca de un 60% de los que tiene cáncer de tiroides “para ver cómo podemos tratarlos”, aunque explica que normalmente se hace con combinaciones de medicinas. “Por ejemplo, en vez de una sola quimioterapia, las combinamos con otras terapias y así hemos logrado que los pacientes vivan más tiempo y con una buena calidad de vida”.

Cabanillas también resalta su interés en desarrollar más ensayos clínicos, tanto para los paciente que tienen la mutación BRAF, como para los que no. “Ahora también estamos enfocados en colaborar con otros centros para abrir estudios clínicos y trabajar con una combinación de inmunoterapia y una terapia celular que se basa en la utilización de células del propio paciente o de donantes, las cuales son modificadas genéticamente para hacer frente a este cáncer. Es un tipo de tratamiento que ya ha sido aprobado para otros tipos de cáncer”.

Explica, además, que también están colaborando con la Universidad de Cornell en un ensayo clínico para trabajar con las terapia de células T (Car-t cells), además de una medicina, Lenvatinib, combinada con inmunoterapia. “Creo que vamos a encontrar unos buenos tratamientos para estos pacientes”, agrega entusiasmada la investigadora, quien hace unos meses también fue reconocida con la cátedra educativa Hossein Gharib MD por la Asociación Estadounidense de Endocrinología Clínica (AACE, en inglés), por sus aportaciones y logros en este campo de la medicina.