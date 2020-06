Mientras la actividad turística se reactiva poco a poco, es normal que vuelvan a surgir dudas respecto a la seguridad sanitaria y las formas en que se propaga la COVID-19. Una de esas preguntas es si te puedes contagiar de coronavirus en una alberca o nadando en la playa.

De acuerdo con los Centros para el Control y Prevención deEnfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés) no hay evidencia de que el virus se transmita a la gente a través del agua de piscina, un jacuzzi o sitios recreacionales para nadar. Además, las piscinas son desinfectadas con cloro o bromo, lo cual sería suficiente para inactivar el virus que provoca la COVID-19.

El riesgo también sería bajo en cuerpos de agua grandes como el mar o un lago precisamente por su tamaño, que puede diluir el virus.

Sin embargo, no significa que si en este momento decides ir a nadar no correrás ningún riesgo. En una piscina no solo estás en contacto con el agua: es posible que te acuestes en una silla de playa, pidas prestada una toalla o estés cerca de otras personas. Por eso, es necesario que existan medidas de seguridad y te apegues a ellas.

Medidas de seguridad

Los CDC tienen una serie de recomendaciones para quienes administran piscinas comunes, como las que encontramos en parques temáticos o balnearios. Aquí te dejamos algunas de ellas:

- Todos los trabajadores y visitantes deben lavar sus manos con frecuencia y taparse la boca al estornudar o toser.

- Siempre que sea posible, hay que usar una mascarilla. Desde luego, es necesario quitárselos para entrar al agua, pues se puede dificultar la respiración.

- Limpiar y desinfectar todas las áreas de uso común.

- Lavar las toallas a la mayor temperatura posible de agua (que sea adecuada según las instrucciones del fabricante) y secar cada pieza completamente.

- Acomodar sillas de manera que los visitantes puedan estar a seis pies mínimo de otras personas con quienes no vivan.