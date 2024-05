Camino al sol con Veuve Cliquot

En ruta a los atardeceres caribeños más impresionantes, la icónica casa de champán francesa Veuve Cliquot presenta “Road to the Sun”.

Para gozar al máximo del estilo de vida de Veuve Clicquot, el “Road to the Sun Pop-up” dará inicio desde el sábado 1 de junio, y estará hasta el 30 de julio en las cabañas privadas de El San Juan Beach Club del Fairmont San Juan Hotel. Los huéspedes y clientes tendrán la oportunidad de vivir la experiencia de lujo al estilo Veuve Clicquot con los distintos productos de la marca francesa, música en vivo y gastronomía creativa que solo el Fairmont San Juan Hotel puede ofrecer.

La serie de eventos de Veuve Clicquot denominados “Road to the Sun pop-up” ofrecerá en distintos establecimientos un cóctel con Veuve Clicquot y música, además de un precio preferencial, por copa y por botella, en distintos productos de la marca.

Veuve Clicquot tiene la fuerte creencia de que no hay que esperar a que algo especial suceda, hay que convertir cada día y cada momento en uno inigualable y celebrarlo con champán. La experiencia de “Road to the Sun Pop-up” se podrá disfrutar durante este año en espacios exclusivos como Dorado Beach Ritz Carlton Reserve, Aldeana, Vinus, La Patria en el Distrito de Convenciones, Copamarina Beach Resort & Spa, el restaurante Plaza, Platos y Copas en Mayagüez, St. Regis Bahia Beach, Eter Rooftop Lounge, Valmar en Cabo Rojo y Hostería del Mar en Ocean Park.