Comienza la celebración del Día de los Padres antes de su fin de semana en esta Cena Maridaje Exclusiva de Ron del Barrilito, en el restaurante Caña, el jueves 15 de junio, a las 7:00 p. m. Deleiten juntos sus sentidos con una selección cuidadosamente curada de exquisitos rones del Barrilito elaborados con dedicación y tradición. Únanse a Fairmont El San Juan Hotel en una noche inolvidable repleta de sabores, rones icónicos y auténtica cocina puertorriqueña. Para reservaciones accesa OpenTable bajo Caña, Cena Maridaje Ron del Barrilito.

Para el Día de los Padres, Caña te presenta, entre 12:00 y 3:30 p. m., un menú especial en su Brunch Buffet con variedad de estaciones para la preparación de tus alimentos en vivo; además de la opción de mimosas o “bloody marys” ilimitados. Para reservaciones accede Brunch Día de Padres en OpenTable bajo Caña.

Asimismo, los icónicos cantantes de bohemia Chalí Hernández, hijo de Rafael Hernández, y Rafy Disdier, hijo de Edmundo Disdier, interpretarán los clásicos temas de bohemia favoritos en Puerto Rico, en Chico Cabaret, a las 7:00 p. m. La entrada a The Lobby es complementaria, pero le recomendamos reservar su mesa en OpenTable aquí.

PUBLICIDAD

También puede encontrar el regalo ideal en la variedad de tiendas localizadas en The Shops, incluyendo Boronea y Tropical Togs Men & Boys. Regálale a ese hombre que tanto quieres con motivo del Día de los Padres un tratamiento del espectacular Well & Being Spa localizado en el décimo piso de la propiedad. Puedes seleccionar entre la variedad de tratamientos diseñados para caballeros visitando wbesj.com.

Noche de San Juan

Celebra la tradicional Noche de San Juan, el viernes 23 de junio, en un fantástico “pool party” alrededor de las magníficas piscinas desde las 6:00 p. m. con los mejores DJs como DJ Salina, DJ Gandhi, DJ Nathanya, DJ Iván Robles, en El San Juan Beach Club, y DJ Pedro Tort, en The Lobby. Puede obtener su admisión general del evento “Pool Pass” o reservar una de las lujosas cabanas y comenzar disfrutando del atardecer. Accesa y reserva en Ticketera, Noche de San Juan - evento.

Estadía de verano

Nada dice verano como las facilidades de Fairmont El San Juan Hotel con su bellísima playa y sus cuatro piscinas para todos los públicos. Por eso, han diseñado una oferta especial de estadía de verano que incluye desayuno buffet para dos personas, estacionamiento self, llevar a tu mascota sin costo, 50% de descuento en los tratamientos de Well & Being Spa, y 25% de descuento en restaurantes seleccionados. Haz tu reservación en “Summer In Style.”