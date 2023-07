A Enio A Suasnávar, Carlos Sánchez y Gustavo Fadhel los unen más de 15 años de amistad. Cuela.coffee y Cuela coffee shop es producto de esa complicidad que ahora es una próspera alianza de negocios.

“Estaba estudiando en Madrid, en el 2017, y tomé unos cursos sobre estrategia de negocios. Me llamó la atención el modelo que se refería a comerciantes que vendían algún producto que no producían, como es el caso del vino. Rápido pensé que algo así podría funcionar con el café de Puerto Rico. Producimos un café de primera, pero muchos productores no tienen las herramientas para mercadearlo. Regresé para estudiar si la idea que tenía en mente podía funcionar. Entre los tres comenzamos a darle forma al negocio, a educarnos como baristas y a visitar haciendas cafetaleras”, cuenta Suasnávar.

Sánchez, Suasnávar y Fadhel se ocuparon de establecer alianzas con los caficultores y así ir montando el andamiaje. El plan piloto del servicio de distribución de café vio la luz en enero del 2020. Comenzó entre amigos para comprobar cómo funcionaba toda la logística de pedidos, envío y recibo. El éxito fue instantáneo. Cuando la Isla se cerró a cal y canto por la pandemia, Cuela se convirtió en un excelente recurso para todos los amantes del buen café.

“La pandemia solidificó la propuesta porque el público tuvo acceso a cafés de primera calidad que recibían en la puerta de su casa. La iniciativa ayudó a los productores porque encontraron en nosotros una manera de promover y mercadear su producto y más difícil aún tener un servicio de delivery como el de Cuela”, indicó Suasnávar.

Degustar un excelente café, hacer una compra de cafés, pedir algo para desayunar, son algunas de las alternativas que ofrece el recién inaugurado espacio, en Guaynabo. (Alexis Cedeño)

Cuela.coffee.es funciona por suscripción y como tienda virtual. El cliente puede escoger entre la amplia oferta de cafés disponibles y ordenarlos para entrega o envío. Otra opción es suscribirse al café sorpresa del mes para descubrir marcas que no conoce, diferentes regiones y métodos de torrefacción. En ambos casos, el sello de calidad está garantizado. El proceso para escoger el café del mes surge de una degustación entre los miembros del equipo.

“Nos reunimos para degustar el café y asegurarnos que cumple con los requisitos de café premium. En estos momentos, tenemos alrededor de 700 suscripciones al café sorpresa y más de 1,050 suscriptores al servicio de compra virtual. Además, el insumo de parte de los torrefactores es muy positivo. Por ejemplo, con el café sorpresa reciben un ingreso seguro que los ayuda a mantener su negocio. Nos cuentan que gracias a esto pudieron pagar la nómina o comprar esta máquina y así por el estilo”, dijo.

Tres años después de lanzar la tienda virtual, el trio de Cuela abrió su propio café y tienda en Guaynabo: Cuela Coffee shop. Degustar un excelente café, hacer una compra de cafés, pedir algo para desayunar, son algunas de las alternativas que ofrece el recién inaugurado espacio.

Fotos de haciendas cafetaleras, caficultores, proceso de recogido y molienda, entre otros elementos alusivos a la industria decoran las paredes. Varias mesas de madera, con sillas amarillas, están repartidas por los dos salones para los que quieran sentarse a disfrutar de su café. Además, hay un pequeño salón para reuniones y un área con un sofá y butacas.

En la foto, Gustavo Fadhel (izquierda) y Enio A. Suasnávar, dos de los propietarios. (Alexis Cedeño)

Uno de los molinos contiene el café de la casa, Baraka 24/7. El otro contiene el café sorpresa del mes y un tercer molinillo para hacer café filtrado.

“Hemos seguido mejorando el modelo de negocio y ahora ofrecemos varias alternativas como parte del servicio virtual. Luego de tres años, la gente nos preguntaba si teníamos una tienda física para poder ir a comprar café. Por eso, abrir un espacio físico era un paso lógico para seguir diversificándonos. La respuesta ha sido excelente”.

Cuela coffee shop está en el 46 de la calle José Carazo en Guaynabo.

Abre de lunes a viernes de 7:00 a. m. a 4:00 p. m.; y los sábados y domingo, de 8:30 a. m. a 2:00 p. m.

Tienen algunos espacios para estacionar al frente, pero también pueden hacerlo en el Centro de Bellas Artes de Guaynabo, que está justo al frente.

Ofrecen excelentes ofertas de regalo para los amantes del buen café.

Visita el portal cuela.coffee para que conozcas más sobre sus ofertas.

Distribución

Los cafés que distribuye Cuela están disponible para envío a todo el mundo.

En su catálogo tienen más de 20 variedades de café provenientes de todas partes de Puerto Rico, en grano y molido. En el portal se describen las notas de sabor y tueste para que puedas conocer más de ellos y saber si son afines a tu paladar.

Aquí, una lista de los que tienen disponibles:

Café Pon Pello

Café 2150

Café Tres Picachos

Café Tres Picachos gourmet

Café Nativo

Café Terrafé

Café Don José

Café Papamín

Café Don Luis

Café Mayor

Café la Perla Negra

Café Hacienda San Pedro

Café Aromas de Campo

Café Roig

Café Baraka 24/7

Café Hacienda Prosperidad

Café La Casona

Café Hacienda Muñoz

Café Idilio

Café Otoao

Café Hacienda Masini

Café Gustos Premium

Café Abuelo Domingo

Café Salomón premium y tostado al sol

Café Mireia

Café Verde