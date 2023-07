En los años 1970, muchas personas que transitaban por la avenida Ponce de León, se detenían en el número 1050 para matar el hambre con una cajita que contenía ¼ de pollo, papitas y refresco de Scharneco BBQ. Por décadas, don Guillermo Passalacqua, el dueño en esa época, hizo de Scharneco uno de los favoritos del barrio. Lamentablemente, el local se fue deteriorando hasta que cerró.

No obstante, cuando Leslie Cofresí recibió la oferta de parte de la familia Passalacqua de heredar la llave del estratégico local, no dudó en aceptar. Cofresí, fundador de La Factoría, Licorería Miramar e Ícaro, vio inmediatamente el potencial de este espacio y comenzó a buscar aliados para su propuesta.

“Acepté porque las posibilidades que tenía eran tremendas. El problema fue que justo en ese momento explotó la pandemia. Le había propuesto a Raúl (Correa) que fuera mi socio, pero todo se complicó porque con el confinamiento estuvimos casi dos años sin poder hacer nada”, explicó Cofresí.

Leslie Cofresí (izquierda) y el chef Raúl Correa, propietarios de Pollos Scharneco. (Alexis Cedeño)

Raúl Correa, propietario de Tía Dora y copropietario de Bacoa, aceptó el desafío y junto a Cofresí fueron esbozando la ruta que deseaban seguir para hacer de Pollos Scharneco todo un éxito.

PUBLICIDAD

“Como te comenta Leslie fue difícil porque estuvimos parados por dos años. Cuando pudimos comenzar a trabajar los costos de todo, estaban disparados y los materiales y la mano de obra escaseaban. Logramos abrir hace un mes y la verdad es que no esperábamos una acogida tan grande. Desde que abrimos, esto no se vacía, lo que nos confirma que la idea de la pollera era acertada y que hacía falta algo así aquí en el barrio”, indicó Correa.

AMBIENTE

Cofresí y Correa quisieron mantener aspectos que caracterizaban el antiguo Scharneco, como por ejemplo el espacio abierto. Grandes ventanales abren a la avenida y permiten que la vida exterior y el trajín de la acera interactúen con el interior. El espacio está dividido en varias áreas. Para quienes desean disfrutar de su comida en el local, hay mesas dispuestas en el área frontal o en el mostrador localizado en el espacio central. La paleta de colores que impera es el blanco, rojo y amarillo. La vemos en las sillas, taburetes y tratamiento de las paredes.

En la parte posterior, las vitrinas exponen la oferta del día para que el cliente pueda escoger la proteína y los acompañantes que desea. Hacia el final de la fila se encuentra la barra, donde se ofrecen cervezas, jugos naturales, aguas frescas, batidos de frutas y tragos.

En la parte posterior, las vitrinas exponen la oferta del día para que el cliente pueda escoger la proteína y los acompañantes que desea. (Alexis Cedeño)

“Quería que esta parte fuera como una miniplacita. Tenemos todo lo que normalmente encuentras en la placita: limonada, agua fresca de frutas y los batidos de diferentes frutas tropicales. Además, tenemos licores, así que puedes pedir la bebida que desees”, comentó Cofresí, quien se ocupó de la conceptualización y oferta de este espacio.

PUBLICIDAD

Otro de los grandes atractivos del lugar es la música que baña el ambiente y que fue especialmente curada para Pollos Scharneco.

“Jerry Surro creó una serie de ‘playlist’ para nosotros. Nos dio instrucciones de las horas a las que se debe poner esta selección o la otra. Su aportación ha sido chulísima y nos ayuda a crear el ‘mood’ del lugar. Otra cosa importante es que, a pesar de lo difícil que ha sido montar el equipo de trabajo, en estos momentos tenemos un grupo de empleados de diversas edades que están pendientes de todo”, manifesto Correa.

OFERTA

El protagonista del menú es el pollo: asado, frito y eventualmente al carbón. Puede pedirlo en cajita (1/4 de pollo), completo, medio o presas, según el gusto. El jugoso pollo es marinado por horas en una salmuera que enriquece los aromas y gustos.

“Ese marinado tiene hierbas, cítricos, cebolla y diferentes ingredientes que van poco a poco impregnando la carne. Al cocinarlo, colocamos en la cavidad, los ingredientes sólidos de la mezcla para que siga soltando esos aromas. El pollo es un clásico, pero queríamos darle un toque especial para que fuera único”, comentó Correa.

Si el pollo no te encanta, puedes optar por las costillas, carne frita o porchetta. El deseo tanto de Correa como de Cofresí es que los comensales encuentren lo que tradicionalmente se adquiere en una pollera, pero con un giro más sofisticado que proporcionan las ensaladas y el cerdo al estilo italiano. Como acompañantes tienes arroz con gandules, habichuelas, guineítos en escabeche, coliflor rostizada, papas fritas, batata frita y hervida, yuca al mojo, ensalada de papa, coditos o ensalada verde.

PUBLICIDAD

La oferta gastronómica no se limita a pollo. Hay disponible costillas, carne frita o porchetta, ‘Mac and Cheese’, ensalada; así como helado, pan de maíz o algunos de los batidos de fruta. (Alexis Cedeño)

Para sorpresa y deleite de ese duo, añadieron platos a la oferta que jamás pensaron tendrían el éxito que han tenido. “Nos ha sorprendido la aceptación que han tenido, por ejemplo: el ‘Mac and Cheese’ y el ‘salad bar’. Este feedback de los clientes nos ayuda a enfocarnos en lo que gusta. El cuajo lo llevamos a encuesta. A mí me gusta el cuajo blanco y a Cofresí el guisado. Como no nos poníamos de acuerdo, preguntamos en las redes y ganó el guisado. Somos muy exigentes con la calidad de nuestro producto, por eso te diría que el 99% de lo que se sirve es hecho aquí. Esta es la mejor manera de asegurarnos de que todo está al nivel que queremos. Las habichuelas y los granos son ablandados aquí, las ensaladas, los encurtidos, todo lo preparamos aquí”, aseguró Correa.

Para aquellos que están cuidando la dieta, la oferta del área de ensaladas es abundante y sabrosa. Mézclum, espinacas frescas, quinoa, antipastos, encurtidos, sandía marinada, queso feta, entre una amplia variedad de ingredientes.

Para cerrar puedes optar por helado, pan de maíz o algunos de los batidos de fruta.

Hacia futuro, Leslie y Raúl quieren añadir al menú carnes al carbón, un app para ordenar desayunos y ampliar el horario.

MÁS INFORMACIÓN

Pollos Scharneco está en el 1050 de la avenida Ponce de León.

Puedes comer en el local, pero si prefieres ordenar y pasar a recoger puedes llamar al (939) 342-4696.

Puedes conocer más de Pollos Scharneco siguiéndolos en las redes sociales o visitando su página digital www.pollosscharneco.com