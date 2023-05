Sin lugar a dudas, el puertorriqueño atesora una buena taza de café a cualquier hora y, en momentos en que se ha puesto de moda el arte de los baristas, disfrutar de un espacio íntimo y especial hace de este gusto una experiencia inolvidable.

Original de la provincia de Kaffa en Etiopía (S.IX) e introducido en América por los holandeses, el café es una bebida muy apreciada en todo el mundo y en especial en estos momentos donde su comercialización está en boga y la diversidad al paladar es la clave del éxito en la innovación de las cafeterías.

Entre Hojas Café, ubicado en Plaza Matienzo de Trujillo Alto -carretera PR-8860- logra todas esas exigentes peculiaridades del mercado al brindar un ambiente propicio para compartir y disfrutar, enmarcado en un acogedor servicio al cliente.

Daliodis López, propietaria de Entre Hojas Café. (XAVIER GARCIA)

Sin detener su paso en el quehacer constante que ejemplifica una propietaria atenta, se puede encontrar a Daliodis López, joven emprendedora que sabe la clave para agradar a quienes entren a su establecimiento.

“El que me conoce sabe que me gusta tratar bien a la gente. Me encanta el servicio al cliente y fomentar que las personas se sientan cómodas y relajadas. Este es el propósito original que me llevó a crear este concepto y el que he mantenido para agrado de mis clientes regulares que nunca fallan y para aquel que venga por primera vez”, destaca López sobre el concepto de su negocio.

Ambientado al estilo retro de las décadas de 1920 y 1940, Entre Hojas Café posee una magia especial que impacta al visitante. El aroma del local, la intensidad de su iluminación, su decoración y, en especial, la variedad de bebidas elaboradas a base de café y gastronomía tipo ‘brunch’, logran ‘atrapar’ a los comensales desde la primera impresión.

“Ese es el propósito. Que las personas vengan y se sientan a gusto. Que sepan que pueden tener un lugar para sus tertulias y trabajos al tiempo que, si así lo desean, conozcan sobre la elaboración de nuestras creaciones y variedades de tazas de café. Muchos de los que vienen desconocen que yo soy la propietaria, porque a la vez que les sirvo, me gusta compartir con ellos directamente. De esta manera, consigo mantener ese cliente fijo”, declaró la empresaria, quien a su vez es maestra de Educación Física y profesional recreativa.

“Siempre me interesó el servicio al cliente. Me gusta conocer a la gente y es mi responsabilidad que tú regreses; retenerte. Eso lo hacen las maestras, retener a sus estudiantes. Utilizo la misma filosofía del salón de clases. Motivo una buena relación entre comensales y el personal”, destacó López, quien expresa su orgullo de ser trujillana de cuna.

“Aquí la gente me conoce bien porque nací y me crié en el casco del pueblo, además trabajé un tiempo como coordinadora en el municipio. Entonces como a mí me gusta mucho el café y cuando viajo voy para los lugares donde se venda o trabajen el café, pues se hizo mi pasión. Mezclo todas mis pasiones en Entre Hojas Café; el buen trato hacia las personas y mi amor por el producto”, indicó la emprendedora.

Entre Hojas Café ofrece al comensal variedad de platos en el menú. (XAVIER GARCIA)

“Nuestro café viene de Ciales y es uno que gusta mucho. Ese es nuestra punta en ventas. Si te sientes que no debes añadirle azúcar al café es que el producto es de calidad al igual que la barista que lo prepara”, asegura la empresaria.

En su exposición, López enfatiza que “en Trujillo Alto hay muchos negocios que venden café, pero lograr un establecimiento que te cautive y puedas pasar horas desconectado de lo que ocurre a tu alrededor, eso es lo que brindamos, un espacio y tiempo ‘relax’ y acogedor”.

Entre la variedad de platos y bebidas, resaltan el Signature Coco Latte que consiste en un delicioso café servido en coco y La Dolce; tostadas francesas rellenas de queso crema y crema Bavarian. Para los menores que deseen deleitarse, se recomienda el Rainbow Pancakes que contiene cuatro pisos de dulces colores, todos elaborados con productos naturales sin aditivos contaminantes.

“Aquí puedes venir a cualquier hora y si quieres desayunar en horas de la tarde, hacemos el plato. Para lo que podríamos catalogar como almuerzo, pues hacemos el majado de calabaza completamente desde cero. Trabajamos con la calabaza y la preparamos desde su estado original hasta que la servimos al plato”, explicó López.

Como valor añadido al ofrecimiento diario, Entre Hojas Café cuenta con la participación de variados músicos de jazz el primer y último domingo de cada mes.

Para más información, comuníquese al 787 949-4973 o en Facebook: @entrehojas_cafe.