Il Nuovo Mercato comienza a celebrar las madres el miércoles, 10 de mayo, con Paint & Wine Mother’s Day Edition. El evento presenta una alternativa para disfrutar junto a mama y amistades, del taller creativo de pintura con Aqua Arte, además, de degustar un buen vino del Almacén del Vino.

Para el domingo, 14 de mayo, el equipo culinario de Il Nuovo Mercato prepara un menú especial de “brunch” a la carte en el Mercato Rooftop y en Starbene Caffè.

Para el que gusta del sabor italiano, el espacio gastronómico estará abierto para compartir en familia de las delicias de las bodegas.

La combinación perfecta de este domingo especial para mamá es la oferta de preparar sus propias mimosas o disfrutar algún coctel en la terraza con la hermosa vista a la Laguna San José.

El horario del “brunch” especial del Día de las Madres será de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el área del Mercato Rooftop; y desde las 9:30 a.m., en Starbene Caffe. Il Nuovo Mercato abrirá sus puertas desde las 11:00 a.m., y está localizado en el tercer nivel del Mall of San Juan.

Más información en Facebook & Instagram: @mercatosju @starbenecaffe