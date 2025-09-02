Opinión
2 de septiembre de 2025
90°lluvia ligera
GastronomíaRestaurantes
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Cena exclusiva para celebrar los sabores del Hyatt Regency Grand Reserve

Recientemente se llevó un evento privado en el que la hospedería mostró sus opciones gastronómicas

2 de septiembre de 2025 - 10:49 AM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Coca catalana, que se ofreció en el Chef's Table del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico
Coca catalana, que se ofreció en el Chef's Table del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico (Suministrada)
Redacción El Nuevo Día
Por Redacción El Nuevo Día

Río Grande, Puerto Rico - El Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico, llevó a cabo recientemente una exclusiva cena “Chef’s Table”, que reunió a medios locales y líderes de opinión para celebrar la excelencia y diversidad culinaria de la propiedad.

RELACIONADAS

La degustación consistió en un recorrido de nueve cursos, diseñados por los chefs de los 13 locales culinarios y conceptos gastronómicos del hotel, que incluyó platos como pulpo enamorado, ravioli fresco de albahaca, prime strip steak y postres artesanales como tiramisú de matcha y panna cotta de piña colada. Entre los maridajes de la noche destacaron un mojito de limoncillo, sake de lychee, un Old Fashioned con crema de coco local y ‘bitters’ de chocolate, así como el delicado Blossom Breeze elaborado con vodka, aquafaba, lavanda y flor de jamaica.

Ravioli fresco de albahaca que se presentó en una actividad en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico.
Ravioli fresco de albahaca que se presentó en una actividad en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico. (Suministrada)

“Nuestro objetivo es consolidarnos como una alternativa gastronómica de alto calibre en la isla, que represente lo mejor de la cultura culinaria puertorriqueña, sus sabores e ingredientes frescos, y al mismo tiempo ofrezca una experiencia internacional de excelencia”, expresó Mark Frances, director general del Resort Hyatt Regency Grand Reserve. “Queremos que tanto visitantes como locales piensen en Hyatt Regency Grand Reserve como su primera opción para vivir momentos memorables a través de la gastronomía”.

Korobuta Pork, servido con ensalada de papa y espinaca, con zanahoria glaseada y salsa de tamarindo.
Korobuta Pork, servido con ensalada de papa y espinaca, con zanahoria glaseada y salsa de tamarindo. (Suministrada)

La experiencia subrayó la visión del Hyatt Regency Grand Reserve de posicionarse como un destino gastronómico de primer nivel en Puerto Rico, abierto tanto a huéspedes como a visitantes locales que buscan celebrar ocasiones especiales como cenas de cumpleaños, aniversarios o graduaciones.

Arancini de queso pecorino, que formó parte de los platos mostrados en una actividad en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico.
Arancini de queso pecorino, que formó parte de los platos mostrados en una actividad en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico. (Suministrada)

Con una oferta de 13 espacios culinarios que abarcan ‘food trucks’, restaurantes de especialidad como Prime Steakhouse y Nori Asian Grill, y bares distribuidos estratégicamente a lo largo de la propiedad, el resort apuesta por ingredientes frescos y cortes de la más alta calidad, incluyendo carnes añejadas en sus propias cámaras por 21 días.

Plato conocido como el Pulpo enamorado con platanutres, del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico.
Plato conocido como el Pulpo enamorado con platanutres, del Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico. (Suministrada)

Además, el hotel se enorgullece de elaborar toda su repostería fresca y de manera artesanal, utilizar la mayoría de sus productos de suplidores locales y brindar oportunidades de desarrollo profesional a estudiantes de artes culinarias de Puerto Rico.

Postres artesanales como tiramisú de matcha y panna cotta de piña colada en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico.
Postres artesanales como tiramisú de matcha y panna cotta de piña colada en el Hyatt Regency Grand Reserve Puerto Rico. (Suministrada)

Río GrandeHoteles en Puerto Rico
ACERCA DEL AUTOR
Redacción El Nuevo Día
Utilizamos Redacción El Nuevo Día como firma, cuando el periodista o miembro de nuestra Redacción escribe una información basada en un comunicado de prensa o un informe policiaco, sin que medie...
Gastronomía
