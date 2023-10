El sonido de platos y copas se escucha por el salón, como el de los instrumentos de una orquesta mientras los músicos los afinan antes de comenzar a tocar. Hay varias mesas preparadas para recibir a unas 30 personas. La noche es joven y en el aire hay aromas que incitan al paladar.

Atelier es un espacio decididamente inusual que forma parte de la familia de restaurantes de Cocina Abierta y esta noche de septiembre se ha convertido en un tipo de laboratorio. Mientras el espacio se va llenando, el equipo de trabajo en la cocina forja una línea de producción que no se detendrá hasta el final de la experiencia. El proceso es meticuloso y los resultados son deslumbrantes.

A través de la plataforma “Mesa Redonda”, el equipo de Cocina Abierta ha creado una serie de experiencias gastronómicas exclusivas en Puerto Rico, cuyo atractivo principal es la presencia de chefs invitados de otras partes del mundo. Esta vez, un pedazo de Colombia ha llegado a la isla.

Ceviche de pez limón, coco fermentado, matecillo y garum. (Suministrada)

Los chefs que se desviven montando platos que parecen obras de arte provienen de ese país hermano en el Caribe. El menú de la noche son variaciones de platos que servirían en su propio restaurante, llamado X.O., en Medellín, con giros peculiares o adaptados a los materiales que pudieron conseguir a nivel local. Para algunos chefs esto podría parecer un tropiezo, pero para el equipo de X.O., es un reto divertido.

“Los platos que trajimos provienen básicamente del menú que tenemos en X.O. y con los que resulta fácil viajar. Nos adaptamos a las proteínas locales y tratamos de integrar cosas nuevas que aprendemos en el camino”, explica Rob Revitts.

Para Martín Louzao, uno de los fundadores de Cocina Abierta, este tipo de experiencias tratan de algo más que simplemente dar a probar o servir comida que pueda parecer exótica.

“Esto surge de una plataforma que lanzamos, se llama ‘Mesa Redonda’, que está enfocada sobre todo en la colaboración, en ayudar a proyectos de chefs que quizás no tienen su espacio o su restaurante, para que puedan ir probando, haciendo sus ‘pop-ups’, sus educaciones. Surge la idea de darles un espacio para ajustarse a los cocineros que colaboran con nosotros ahora mismo aquí en Cocina Abierta”, dice.

Pero más allá de proveer un espacio para chefs y cocineros en crecimiento, las ambiciones de Louzao rayan en cambiar cómo se percibe la gastronomía en todo el país.

“También mi idea es traer gente de Latinoamérica, sobre todo porque en la actualidad la cocina está en un momento donde a veces no nos damos cuenta, pero pone a Puerto Rico en un lugar bien especial porque se está volviendo a reconectar con la tierra, con los productos nativos, con la biodiversidad, todo lo que se puede conseguir. Y esto es algo que está pasando sobre todo en Latinoamérica, y es posible que la cocina latinoamericana esté ahora incluso en un mejor momento que la europea. Hace 30 años lo que se veía era cómo cocinaban en Europa o en Estados Unidos pensando que no tenemos lo suficiente. Y de esta forma yo quiero reafirmar que tenemos mucho más de lo que creemos y el hecho de traer gente de afuera para que use esos ingredientes y lo transforme en platos como los que vimos, se contagia a los demás y contagia a esa persona que está estudiando cocina aquí, para que no le pase lo que me pasó a mí cuando estudiaba, que pensaba que me tenía que ir a Europa”, continúa.

Ensalada de chayote, cangrejo azul, semilla de pajuil y limoncillo. (Suministrada)

El menú para esta noche está compuesto por siete cursos vastamente distintos en perfil, pero unidos por el poder particular de contar una historia a través de la única cosa que ha acompañado a la humanidad desde sus inicios; mucho antes del lenguaje, estaba la comida.

La experiencia comienza con un rico coctel de bienvenida preparado con vodka, sirope de rambután, jugo de chironja y acabado con champaña. El trago, que fue creado por Rafael Rivera, está diseñado para que su sabor evolucione mientras se va tomando, resultando en una experiencia divertida para los sentidos.

El primer plato de la noche es una adaptación de un artículo típico. Se trata de un ceviche, pero el giro es que está preparado con pez limón y reposa en dos leches de tigre distintas, una típicamente blanca y otra negra, preparada de una fruta llamada matecillo. Aunque la textura y la consistencia del pez limón son un poco más duras en comparación a los pescados típicamente utilizados en un ceviche, la mezcla de sabores complejos y levemente acídicos eleva la experiencia que es a su vez acompañada por un Champagne Pierre Moncuit Delos excelente.

Continuando con el tema de comida de mar pareada con elementos terreros, el próximo plato es una ensalada de chayote con cangrejo azul. Después, aunque el uso de proteína podría parecer cercano a lo repetitivo, llega a la mesa uno de los platos más deliciosos de la noche. Se trata de pedazos de langosta espinosa reposados en un puré de macadamia que aviva todos los sentidos y le obsequia al paladar una verdadera fiesta. El monastrell que acompaña a al plato, un Recaredo Intents Rosat Brut de 2019, procedente de Cataluña, resulta ser la pareja perfecta y ayuda a diluir la cremosidad del plato.

Un cartucho con botis marítima, verdolaga de mar y rambután es la próxima entrada, continuando con el tema de proteínas marítimas, y cuando parece que este seguirá hasta culminar con el menú, emerge de la cocina una pechuga de pato con maví, ausuba, setas chantrelles, acompañado por un majado de panapén.

Cartucho, botis marítima, verdolaga de mar, madroño y rambután. (Suministrada)

Este es el plato más alejado de la temática de la noche, pero resulta ser un cierre perfecto y hasta sirve para aclarar el paladar luego de tanto marisco y pescado. El sabor del pato es incomparable y el majado de panapén resulta ser como un sueño de delicias.

Para cerrar, como postre, se ofrece una taza de café colombiano, servido negro, junto a un tipo de helado de una fruta cercana a la parcha cubierta en chocolate.

El cuidadoso maridaje de la experiencia estuvo a cargo de Michelle “Michi” Negrón, directora de vinos de Cocina Abierta, quien se encargó de que cada plato estuviera acompañado de una bebida que complementara a perfección cada bocado.

“Para todos estos platos tienes que buscar cosas que tengan buena acidez, que sean frescas y no te maten el plato. Estamos en una isla tropical en medio del Caribe, hace calor, yo sé que también hay cerdo y hay res, pero nuestra gastronomía está basada en la pesca, en los mariscos y queremos buscar frescura. Yo por lo menos siempre quiero buscar frescura y elevar, levantar, no bajar”, explica Michi, en el salón ya vacío, mientras el equipo de chefs de Colombia y Puerto Rico celebra en la cocina su victoria más reciente.

