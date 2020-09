Con positivismo y fuerza el chef David Chaymol ha cerrado un capítulo de su carrera para abrirle la puerta a otros. Hace cinco años estrenaba Nichë Bistro, un pequeño restaurante lleno de magia y ricos sabores. Las medidas de distanciamiento social que rigen nuestra vida en estos momentos son incompatibles con el espacio que tanto encantó a los que visitaron Nichë, en el Condado.

En un emotivo video, que colgó en su cuenta de redes sociales, chef Chaymol narra cómo la situación resulta insostenible y la forma en que ha redirigido sus esfuerzos a nuevas empresas. En él, con su característico acento francés y en el que se escurre de vez en cuando un “alors”, agradece a su fanaticada todo el cariño que ha recibido en estos años y firma su mensaje con entusiasmo y con esa expresión tan suya “voili, volilà”.

“He tenido que tomar la decisión de cerrar Nichë porque el tamaño complica todo el trabajo. Estaba enamorado de ese proyecto, pero no me sentía seguro y solo iba a poder atender dos o tres mesas. Para mí es muy importante la seguridad de mis clientes y con toda esta situación se me hacía muy difícil conseguirlo. Por eso decidí cerrar esa puerta, para abrir otras que me permitan armonizar mi trabajo con los retos que presenta el COVID-19. Mi decisión ha sido aprender a vivir con el COVID”.

Nuevo capítulo

Con la pandemia Chaymol trató de mantener la operación desde Nichë, no obstante, todo resultaba tan complejo que optó por buscar otras vertientes. Es así como comienza a colaborar con el “Culinary U Live Series” un esfuerzo que busca abrir de forma virtual las puertas de tu casa a un chef para que este te guíe en el proceso de elaborar platos de primera.

“Estas clases virtuales han tenido gran aceptación. Como funciona es que se preparan unos ‘kits’ con todos los ingredientes que vas a necesitar para preparar las receta durante el ‘Facebook live’. Todo lo que se usa es de la mejor calidad y se hace ‘delivery’ por toda la Isla. A la gente le ha encantado el concepto. ¡Hemos llegado a vender 200 paquetes! Hay gente que hace reuniones familiares virtuales por Zoom para juntos vivir la experiencia de preparar los platos. Después comparten las fotos con nosotros”.

Chaymol participa en dos transmisiones a la semana y las clases se mantienen en su cuenta de redes y en la de Culinary U para quien quiera repetir la aventura. Fondue de queso y peras al vino, sopa de cebollas y budín de mallorca, “Beef Wellington” y profiteroles rellenos de helado, son algunas de las recetas que el chef ha compartido con la audiencia.

“Yo siempre preparo un plato principal y un postre. Los ingredientes que se utilizan son excelentes y siempre que podemos usamos productos locales para ayudar a nuestros agricultores y a la economía. Es una experiencia enriquecedora que permite mantenerte en contacto con la gente que lleva años apoyándote”.

Segundo capítulo

Mientras se ocupaba de las clases virtuales, también le daba vueltas en su mente a diferentes ideas para ver cómo lograba que su talento y oficio comulgaran con el virus que ha alterado dramáticamente el día a día. Esta unión se llama “Chef Chaymol a su casa”, un servicio de catering para cenas privadas.

“Pienso que es la mejor manera de mantenerme activo y atendiendo a mis clientes. La idea es que te monto un restaurante en la casa. Me ocupo de todo. Primero me reúno con ellos para saber qué tipo de evento quieren y ver el espacio. Con esa información elaboro un concepto que incluye menú, mantelería, cubertería, todo lo que es la puesta en mesa y otros servicios”.

Eventos corporativos pequeños, cenas familiares, cenas de negocios de un mínimo de ocho personas y un máximo de 24 comensales son algunos de los servicios que el chef ofrece. Todos los que trabajan con él usan mascarilla y se hacen las pruebas necesarias para afianzar la seguridad de los que contratan sus servicios.

“Todo el equipo es el mío. Necesito estar tranquilo y tener el control completo de la salud de todo el que trabaja conmigo. Además, nos hacemos la prueba una semana sí y otra no para garantizar que no hay ningún riesgo. Esa evidencia la compartimos con los clientes para que estén seguros”.

Para completar la experiencia el chef ofrece consejos de maridaje de vinos y otros detalles para que tu evento sea especial.

“Aconsejo los vinos que serían ideales para acompañar la carta que propongo. También, tengo un mixólogo, Mike Norat, que es muy bueno y si hace falta contrato la música, lo único de lo que no me ocupo es de las flores y centros de mesa. No nos queda más que aprender a vivir con el virus. Soy muy responsable y los que me contratan saben que van a recibir lo mejor de mi”.