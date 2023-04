Muchos de los más asiduos clientes de Chotis en Ávila, ubicado en Hato Rey, coinciden en que visitarlo es como sentirse un poco en una taberna española. Tapas, vinos, deliciosos platillos, encuentro de amigos y bullicio se unen para impartirle esa pátina de tradición tan castiza que es irse de copas, picoteo y almuerzos distendidos.

No es de extrañar que el espacio que tan celosamente protege Mario Jiménez, su propietario y chef, fuera reconocido con el prestigioso sello “Restaurant from Spain”, que otorga el ICEX España Exportación e Inversiones que certifica la excelencia en los ofrecimientos gastronómicos del local.

“Es un reconocimiento muy importante, no solamente para mi equipo y para mí sino también porque demuestra la calidad de la gastronomía local y también que Chotis es un pedacito de España en Puerto Rico”, comenta Mario Jiménez, quien hace ocho años comenzó a capitanear el restaurante hasta llevarlo a convertirse en uno de los favoritos del buen comer. No importa día u hora Chotis en Ávila siempre está repleto. Diecisiete años han pasado desde que Mario llegó a Puerto Rico y previo a hacerse con la llave de Chotis, trabajó en El Alcázar y en Casa de España.

Huevos estrellados es otra opción disponible en el menú. (David Villafane/Staff)

LOS FUSIBLES POR LOS FOGONES

“Mi esposa de ese entonces era puertorriqueña, de padre español y madre puertorriqueña. Visitaba mucho mi pueblo, Hoyos del Espino, y nos enamoramos. Llegó el momento en que ella quiso regresar porque no le convalidaban en España su título y decidí venir con ella. Cuando llegué la historia fue al revés. Trabajaba en España en electricidad y no me convalidaban mi título, así que después de un descanso decidí buscar trabajo en lo otro a lo que me dedicaba y así empecé aquí en la hostelería hasta lograr tener mi propio lugar”.

En estos momentos, Chotis en Ávila tiene 40 empleados y muchos de ellos trabajan allí desde el principio. “Somos como una familia y es que para mí ellos son muy importantes. Solo promoviendo un buen ambiente se puede sostener trabajar tantas horas juntos. Hacemos actividades juntos, compartimos y saben que cuentan con mi apoyo siempre. Tengo dos chefs, pero casi siempre estoy en el restaurante y mi grupo sabe que trabajo igual que ellos”.

Jiménez cuenta con un socio minoritario que lo apoya y con quien tiene una buena relación que resulta en un excelente ambiente. Esa buena vibra y servicio es otra de las razones que les gusta a los recurrentes. “Los muchachos conocen a los clientes, sus gustos, y eso los hace sentirse cómodos y a gusto. La idea es que desde el valet parking hasta el final te sientas como que eres parte del equipo”.

Los platos principales incluyen mariscos, carnes y pescados. En la foto, pulpo a la gallega. (David Villafane/Staff)

MENÚ

Trabajo, calidad y servicio es la respuesta que nos da el chef a la pregunta de qué le permite mantener a Chotis entre los favoritos. Su carta es muy amplia. Tiene entre 40 a 45 tapas diferentes, postres, platos principales que incluyen desde mariscos, carnes y pescados. Entre los favoritos están el pulpo a la gallega, los callos a la madrileña, los piquillos rellenos, el cochinillo, la fideuá, las paellas y la merluza a la romana.

“Las cosas están difíciles para todos en la hostelería. Todo está prohibitivo y cuesta mucho mantener la calidad a la que uno tiene acostumbrados a los clientes, es difícil, pero hemos logrado manejar la situación. Además, he tenido que lidiar, como todos, con situaciones difíciles como el huracán María y la pandemia, que han traído grandes desafíos”.

No obstante, Jiménez reconoce que las cosas fáciles no le gustan. “Me aburro”, dice. “Soy positivo y siempre trato de darle un giro a las cosas y trato de ver lo positivo en lo negativo. Todos los días llego con ánimo y ganas de trabajar. El día que me falte eso y pierda la ilusión, me quito”.

Bacalao fresco con alubias y chorizo. (David Villafane/Staff)

Restaurante

-Chotis en Ávila está ubicado en la Calle O’Neill #187, en Hato Rey.

-Casi siempre está lleno, por lo que se debe hacer reservación.

-Tiene dos áreas. El salón del fondo es amplio, ideal para grupos numerosos o si te gusta el bullicio porque es un tanto ruidoso. Los espacios de la parte superior, aunque poseen menos mesas, son más tranquilos.

-Para reservar llame al 787-993-5607.

Horario

-Martes de 11:30 a .m. a 4:00 p. m.

-Miércoles y jueves de 11:30 a. m. a 10:00 p. m. Los miércoles hay potaje de lentejas y los jueves cocido madrileño.

-Viernes y sábado de 11:30 a. m. a 11:00 p. m.

-Domingo de 11:30 a. m. a 6:00 p. m. y hay cochinillo de especial.

-Los lunes permanecen cerrados.