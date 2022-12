La vida de Wilmarie Cotto Ruiz, nacida y criada en Bayamón, siempre giró en torno a producciones televisivas, pero un salto que parecía entonces arriesgado la llevó a la industria gastronómica como propietaria de Chaplin’s Café, un concepto que opera en la avenida Lomas Verdes, desde el 2018.

Cotto Ruiz trabajó en exitosas producciones como Objetivo Fama, Anda pa’l Cara y Dando Candela, donde fue la “mano derecha” de la productora Soraya Sánchez.

“Un día, ella (Soraya) me dijo que yo iba a ser la gerente de ‘The Latin Roots’ y yo le dije: ‘¿Por qué yo? No sé nada de restaurantes, yo vengo de la televisión’. Y ella me dijo: ‘Como todo lo que yo te doy tú siempre lo sacas a flote, lo sabes correr y sabes defenderte, pues lo vas a correr’. Empiezo y despierta en mí una parte que yo no conocía, que era la gastronomía, y me empieza a gustar”, contó la mujer, de 49 años.

El restaurante de su exjefa y amiga cerró luego de tres años. Sin embargo, esta experiencia hizo que Cotto Ruiz se interesara en tener su propio establecimiento de comida. Con la ayuda de su padre, familia y su socia Yaritza Suero Vargas, quien también trabaja en los medios de comunicación, comenzó a luchar para hacer realidad este nuevo sueño hasta abrir las puertas del “coffee shop”.

El establecimiento está inspirado en el actor, productor y humorista británico Charles Chaplin. Desde que se entra al local se observan un sinnúmero de sombreros negros colgando del techo con luces en su interior, además de fotografías en las paredes del salón comedor del famoso intérprete de la era del cine mudo.

“Mucha gente decía que si yo estaba loca porque quería abrir un brunch en Bayamón. Ahora que lo abrí, la gente dice: ‘Cuando estás afuera no te imaginas cómo es por dentro’, lo que te impresiona mucho”, contó.

Cotto Ruiz se ha encargado de cuidar cada detalle del concepto y, por supuesto, el atractivo principal, la comida, tenía que sobresalir. Para esto, contrató al destacado chef arecibeño Sabdiel Cortés para la elaboración del menú.

LA FÓRMULA SECRETA

Entonces, Cortés adoptó un estilo de cocina creativa, saliéndose un poco de los tradicionales ofrecimientos de los “brunchs” en la isla.

Inició con los dos favoritos de la casa: el huevo a la Chaplin, una combinación entre dulce y salado que consiste en pan de maíz, carnitas, aguacate, tomate y los huevos benedictinos con salsa holandesa; y el huevo al horno, un sartén en una cacerola con chorizo español, papas salteadas, huevo, queso, tomates, cebollines y una salsa de aguacate con un toque de jalapeño.

Por temporadas, incluyen nuevos ofrecimientos como ‘el golpe’, desayuno al estilo dominicano con mangú, salami, queso frito, cebolla, aguacate y huevo poché con salsa holandesa y su toque de pique; y la arepa de coco con ropa vieja, aguacate y los huevos benedictos.

Los desayunos un poco más tradicionales como los revoltillos, pancakes, tostadas francesas, avena, harina de maíz , farina, sándwiches y wraps, forman parte de los ofrecimientos. También, elaboran almuerzos como salmón a la plancha con risotto, churrasco acompañado del majado del día y vegetales de temporada, y la hamburguesa Chaplin.

“Muchos clientes nos dicen: ‘Me comí este plato hoy y no me lo he comido hace dos meses y me sabe igual’”, destacó Cotto Ruiz sobre la consistencia de las recetas.

“La fórmula es secreta. La fórmula la tenemos nosotros. Por ejemplo, el aioli de cilantro, el aioli de ajo, el chimichurri, la bechamel, los pancakes y las (tostadas) francesas, son recetas que él hizo y solamente las tengo yo. Yo me encierro aquí y cuando estoy haciendo mezcla nadie me puede interrumpir. Yo hago mis mezclas y no se las doy a nadie… Para mí ese es el corazón de mi negocio y esa es mi fórmula ganadora. Para mí son un tesoro y yo no las suelto por nada del mundo”, explicó.

La gran mayoría de sus productos, como las frutas, huevos y el café, los compra a suplidores locales, aunque sean más costosos.

“Los huevos del país son mil veces mejor. Ya hemos hecho hasta la prueba… Lo más que yo pueda apoyar de Puerto Rico, yo siempre (lo) estoy comprando ¿Por qué? Nosotros nos ayudamos mutuamente”, reiteró.

“Tengo que decir que yo me siento mega feliz y agradecida con Dios porque realmente hemos vivido tiempos difíciles. La pandemia ha sido una cosa bien difícil, pero creo que Dios no nos ha soltado y nos ha llevado ahí y hemos podido sobrevivir… el lema ‘seguir pa’lante’, porque Dios nunca nos va a soltar. Si tú tienes mucha fe y lo llevas a él, créeme que va para adelante”, concluyó Cotto Ruiz.

El restaurante está localizado frente al Parque Lineal y opera de miércoles a domingo, de 8:00 a. m. a 2:00 p.m. Los contactan a través de sus redes sociales en Facebook e Instagram. También puede llamar al 787-979-9149.