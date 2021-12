El pastelero boricua Ramón J. Camacho y sus compañeras de equipo, Asia Coffee y Jen Barney, se convirtieron anoche en los ganadores de la competencia de postres navideños “Holiday Wars” del canal de televisión estadounidense Food Network. Luego de dos meses intensos, donde se pusieron a prueba sus dotes culinarios, los reposteros se alzaron con el gran premio de $25 mil.

Camacho, quien hace unas semanas conversó con este medio sobre su experiencia en el “reality show”, celebró su victoria con amigos y familiares en el restaurante Cuba Libre en Orlando, Florida, donde reside desde 2014. En su invitación al evento, el egresado del Programa de Panadería y Repostería Internacional de la Escuela Hotelera, recinto de Mayagüez, aprovechó para dedicar unas palabras a quienes le han mostrado su apoyo constante.

“Gracias a Dios y a todos los que día a día están ahí para apoyarme incondicionalmente”, expresó el artista de la repostería.

En su entrevista con El Nuevo Día, el propietario de Bubu’s Cake and More relató que el reto mayor no fue acoplarse a su equipo. Tampoco radió en diseñar estructuras gigantescas hechas de harina y azúcar con efectos especiales integrados ni dulces tradicionales con sabores inusuales. Por fortuna, dijo en tono de humildad, el estilo que más le gusta y lo caracteriza es el infantil.

“El gran reto para cumplir mi sueño es el idioma. El inglés mío es fatal. Yo me defiendo y hablo, pero realmente tener 40 cámaras encima de ti, no está fácil. Aun así, pude seguir en la competencia. Y eso lo que quiero que todos sepan, que no importa de donde tú seas, quien tú sean, ni tu lenguaje, ni tu raza, puedes ser lo que quieras ser en la vida. Todo es cuestión de actitud”, apuntó en aquel entonces.

Entre sus planes para el 2022 y con el premio que obtuvo anoche, Camacho tiene en mente abrir el primer local de Bubu’s Cake and Moore. El puertorriqueño aseguró que esto no acabará con su costumbre de visitar Puerto Rico tres veces al año, pues acá está su mamá y “el amor de una madre es excepcional y siempre hace bien. Para mí, es lo más importante, el mayor motor para seguir hacia adelante”, agregó.