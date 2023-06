Lejos de lamentarse, Andrea Rivas encontró su pasión en la vida tras quedar desempleada durante la pandemia de COVID-19. En ese paréntesis obligatorio, comenzó a desempolvar ideas e inquietudes que la habían acompañado mucho tiempo, para convertir una de ellas en su fuente de ingreso. The Cheese Table Puerto Rico es la materialización de uno de sus proyectos.

“Estudié derecho, pero en el 2020 me quedé sin trabajo. Quería buscar una manera de ganar dinero y, a la vez, hacer algo que me sirviera de desahogo. Siempre me ha gustado la cocina, así que le di forma a la idea y comencé a ofrecer mis servicios”, señala.

Cuando surgió The Cheese Table Puerto Rico pocos negocios se dedicaban en exclusiva a crear bandejas con charcutería, quesos y frutos secos para disfrutar de una picadera sabrosa y hermosamente presentada para agasajar a familiares y amigos. Las redes sociales y el boca a boca fueron los vehículos para dar a conocer y desarrollar The Cheese Table Puerto Rico.

“De momento, el negocio cogió tanta fuerza que mi mamá, que vivía en Florida, vino para ayudarme a manejar la demanda. Ahora, además del servicio de bandejas también ofrecemos cursos para individuos y para empresas de ‘team building’”, indicó.

La oferta de las tablas que preparan varían, según la disponibilidad de los ingredientes. Además, el cliente puede solicitar productos en específico para crear su propia selección.

Naturalmente, Rivas siempre está disponible para ofrecer su insumo y opinión de lo que resulta más indicado.

La diversidad de tamaños es amplia y comienzan desde lo individual hasta las grandes para cocteles y bufé.

“Curamos las bandejas, según la oferta y detalles disponibles. Para mí, la tabla básica e ideal debe tener balance de sabores, texturas y colores. Por ejemplo, dos cortes fríos, dos tipos de quesos e ingredientes secundarios que pueden ser frutos secos, olivas, frutas frescas, miel, etc. Atendemos los pedidos según los criterios y guías que nos dan los clientes”.

Para conocer la oferta The Cheese Table Puerto Rico puede visitar sus cuentas en redes sociales (Facebook e Instagram) @thecheesetable.pr.

También, pueden escribir a thecheesetable.pr@gmail.com o llamar al 939-206-0348.

Tienen servicio de entrega.