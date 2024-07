Uno de los momentos que más disfruto en una visita al salón de belleza es el del lavado del cabello. Ese suave masaje en el cuero cabelludo mientras se limpia la hebra no solamente me prepara para el próximo servicio, sino que también me relaja. Es algo que he disfrutado por años y que nunca imaginé que podía convertirse en un proceso que disfrutaría por cerca de una hora y media, cómodamente acostada en una camilla, con un aroma agradable y música suave de fondo. No sabía que la experiencia podía ser extremadamente relajante hasta que hace muy poco conocí del “head spa”, un servicio que recién llega a la isla y que es toda una sensación en TikTok.