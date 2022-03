Cuando Natalia Vázquez se lanzó al mundo digital -primero como “blogger”, luego como “influencer” y actualmente como creadora de contenido- utilizando el nombre de Miss Gala, lo hizo teniendo como norte ayudar a que otras mujeres se atrevieran a ser diferentes y, aunque su vida ha cambiado con los años, su propósito sigue intacto.

Muchos siguieron sus dos embarazos con sus respectivos partos a través de las redes sociales y, a finales del año pasado, decidió realizarse una cirugía plástica y también llevó a sus seguidores por el proceso de transformación de su cuerpo.

“Desde un punto de vida de trabajo es importante mostrarme como soy porque hace mi contenido sostenible. Llega un punto cuando eres madre, estás trabajando y tienes muchas facetas, que no puedes estar escondiendo tu realidad. Es decir, (no puedes estar) publicando una foto bonita de moda o de cómo me arreglo. Tengo que, inevitablemente, porque se ha convertido en mi vida cotidiana, compartir ese otro contenido. No puedo fingir que es solo un área de interés”, asegura.

Para Miss Gala es esencial mostrarse con transparencia porque esa es la manera en la que puede conectar realmente con sus más de 50 mil seguidores. Por eso, durante todo el proceso pre y postoperatorio dejó claras sus razones para someterse a la cirugía y la realidad de someterse a una intervención como esa, a la que llaman “mommy makeover”, que más adelante explicaremos pero que incluye liposucción, cambios en los senos y hasta transferencia de grasa, entre otros asuntos.

Pero, antes de adentrarnos en su camino hacia un cambio en su cuerpo el cual la hizo sentirse diferente y recobrar su identidad, tanto física como emocional, le preguntamos ¿cómo nació Miss Gala?

Sus inicios

La mujer de 30 años señala que desde muy temprano en su vida identificó la necesidad de estar bien con ella misma, la importancia de cultivar su paz mental y de estar empoderada. Así que, cuando vio que otras chicas se le acercaban para preguntarle cómo hacer las cosas, decidió conectar y comenzar a llevar su mensaje en las redes sociales.

“Creo que eso viene con las conexiones que tengo con las personas. Desde jovencita identificaba muchas chicas en la universidad para recibir algún tipo de apoyo, de levantamiento de espíritu, de energía. Es algo que siento que está en mí para compartir con otras personas un poquito de mi autoestima y empoderamiento que es innato”, explica la madre de Gala y Galán, fruto de su matrimonio con Eduardo “Gali” Galarza.

Si hay algo que ha caracterizado a Miss Gala es lo que muchos describen como extravagancia y ella define cómo ser ella, sin necesidad de ocultarse para “ajustarse” a convencionalismos sociales. A menudo luce su melena rubia, sus ojos de un azul muy claro y vestimenta colorida y audaz.

Y, con su personalidad irreverente y transparente, Miss Gala ha mostrado desde los momentos más glamourosos de su vida hasta los más difíciles, incluyendo su adaptación a la maternidad.

“Creo que muchas pueden identificarse conmigo en el momento de enterarse que están embarazadas. Yo sentía temor, ansiedad. Así que logré controlar mi ansiedad y sacarle partido a lo que estaba sucediendo. Ahí es donde decidí hacer el anuncio público de mi embarazo”, recuerda.

Miss Gala asegura que la maternidad la ha cambiado de manera positiva, pues la ha convertido en una mujer más fuerte y le ha hecho establecer prioridades. Sin embargo, entre esas prioridades está su salud emocional, porque como asegura “una mujer feliz es una mamá feliz”.

Ha sido ese cúmulo de experiencias y esa filosofía de vida lo que la llevaron a tomar la decisión de operar su cuerpo y decirle al mundo lo que iba a hacer. Esto, sin temor a las críticas, pues es consciente de que vivimos en un momento donde el mensaje que se lleva es que hay que estar conforme con uno mismo, no importa el tamaño o la forma del cuerpo.

“En el plano físico, (luego de los embarazos) veo tanto cambio, no me identifico, no estoy proyectando, me siento triste y hago una evaluación sincera. Esto no trata de lo que está de moda y de ama tu cuerpo tal como está porque hay que amarse y ya. Toda persona tiene que evaluar qué es lo que me afecta a mí, qué es lo que me está incomodando, dónde puedo mejorar. Así que físicamente pasé por dos barrigas grandes para un cuerpo pequeño (como el mío). El cambio físico fue muy grande, a nivel de que un año luego me miraba al espejo y no encontraba a esa persona que fui. Físicamente fue una montaña rusa de barrigas a esperar que volviera a la normalidad y esa normalidad no volvió, sino que había un cuerpo con el que no conectaba”, recuerda.

Aun así, Miss Gala seguían mostrando su mejor sonrisa ante las cámaras, aunque cada vez con ropa más ancha porque asegura que “el ‘show’ debe continuar”. Hasta que un día, en medio de una sesión de fotos, su incomodidad era tal que su esposo decidió parar las labores y la enfrentó.

“Él tenía los ojos aguados, lo miré y tuvimos un momento en que me dijo ‘tienes que hacer algo, ya no eres la misma, no estás proyectando, no quieres hacer lo que te gusta’. Ahí pausamos, evaluamos y me dijo qué quieres, qué necesitas”, cuenta la “influencer”, recordando con emoción ese momento que marcó su vida.

Miss Gala no pretende ahora llevar un mensaje contrario al de amarse tal cual, sino que reafirma que cada quien es dueño de sus actos y que debe seguir el camino que le haga feliz sin ser juzgado porque “nadie conoce la lucha que lleva cada mujer en su interior”.

“Mi misión en Miss Gala es que las personas busquen ir tras su mejor visión, no solo físicamente. Tenemos que partir de la premisa de que la felicidad y las necesidades son individuales, no del ‘content creator’, no del artista y no es de la modelo ni de tu amiga, ni de lo que quiere tu esposo. De eso no trata. Esto es una conversación sincera donde nos atrevamos a ser vulnerables, mirarnos en el espejo y decir esto me molesta y tengo derecho a trabajarlo y eso no me hace una mala persona. Eso no me hace egoísta porque es una vida y es la mía”, menciona.

Asegura que cuando comunicó que se iba a operar recibió críticas, pero entendió que se debió a falta de educación y, por eso, se enfocó en convertir su proceso en uno que mostrara a otras mujeres que hacer lo que las haga felices no es nada malo.

“Lo hice porque tengo una conexión y unos lazos con mis seguidores, más allá de ser una plataforma divertida donde pueden gozar de las ocurrencias de mi familia y ver mi moda y mi arreglo personal, hay una historia y sentía que era mi deber compartirla. La transparencia me caracteriza, a mí me gusta ser lo que hay, no puedo fingir ser otra cosa. En ese proceso encuentro que demasiadas personas tienen las mismas situaciones, los mismos complejos. Vi que tenía un propósito. No sabía que tantas personas se iban a identificar y quise educar”, añade.

Ya han pasado más de tres meses de la cirugía y la joven madre dice sentirse “en las nubes” y muy complacida al mirarse al espejo y volver a ver la silueta de antes.

“Ha superado mis expectativas. Siento que es lo que quería, la Miss Gala que tiene gasolina para arrancar, que lo quiere dar todo porque ya se levantó”, dice.

Además de la operación, Miss Gala destaca que es importante realizar un cambio en el estilo de vida para que esta nueva imagen dure por mucho tiempo y no sea algo pasajero. Desde antes de la cirugía comenzó a ejercitarse y a alimentarse mejor.

“Cuando empezamos con esos ruidos psicológicos, las barreras, los estigmas, tenemos que removerlos por completo. Esa es la ruta a ser feliz. Si escuchara a la gente que me rodea, no me haría nada y seguiría con mis inseguridades, porque mi proyecto requiere una mujer empoderada, pero, ¿qué pasa cuando pongo la cabeza en la almohada? No se trata de ellos, trata de buscar adentro. Si mi misión es empoderar a las personas tiene que empezar por una visión de uno, no de lo que quiere la sociedad”, concluye.

La cirugía

Cuando Miss Gala decidió que había llegado el momento de pasar por el quirófano para recuperar lo que entendía que había perdido, seleccionó al cirujano plástico Derick Marrero -doctor Derick, como prefiere que le llamen- para lograr esta transformación.

El galeno lleva más de una década en el campo de las cirugías estéticas y reconstructivas, pero sabe que someterse al bisturí no es lo único que ayuda a modificar el cuerpo, sino que debe haber todo un cambio interior para que el procedimiento sea exitoso y a largo plazo.

“Hay cirujanos que pecan de que, si el paciente tiene el dinero, lo operan. Yo creo mucho en la optimización del paciente. Quiero que tenga los mejores resultados posibles y, para que ocurra eso, el paciente tiene que pensar holísticamente. Tiene que cambiar su mentalidad. Un paciente que vaya a invertir su dinero, si no ha cambiado su mente y no ha hecho los cambios para tener un buen estilo de vida, no debería operarse. Una vez cambia y llega a su peso ideal, entonces ese es el paciente ideal. Mucha gente ve que la cirugía plástica es magia y esos son los pacientes que al tiempo vuelven a ganar peso. En el paciente que cambia su estilo de vida, los efectos de la cirugía dura años”, asegura el médico.

Luego del periodo de gestación, el cuerpo sufre cambios, sobre todo en el área de los senos y el abdomen. Por lo general, durante el embarazo los senos se agrandan, se hinchan y se estiran. Después que la mujer termina de lactar ese seno se vacía, pero la piel no vuelve a la normalidad. Mientras que en la pared abdominal ocurre un efecto que se llama la diástasis, que es una separación en el músculo abdominal que ocurre después del embarazo.

“Natalia tenía una separación de las peores que he visto, a pesar de lo delgada que es. Esos músculos después del embarazo, ceden. Entonces, por más ejercicio que haga el paciente, si esa pared no la arreglamos, cede y muchas mujeres logran llegar a su peso, están entrenando, pero tienen ese abultamiento en la pared abdominal. También hay depósitos de grasa y piel suelta que se estiró y no vuelve a la normalidad. A eso le añadimos que, si la paciente tuvo una cesárea, que hubo una incisión, a veces se indenta y esa piel sobresale”, detalla el médico.

En el caso de Miss Gala, doctor Derick explica que se trató de un “mommy makeover”, un término con el que se le conoce al proceso de reconstruir de manera quirúrgica parte del cuerpo de una mujer, luego de haber tenido uno o más partos.

“Ella tenía unos implantes previos, pero la presentación de sus senos era caída, así que le hicimos un reemplazo de implantes. Le hicimos un levantamiento de seno, una abdominoplastia modificada con liposucción 360 (abdomen, flancos, espalda, sacro). También acentuamos los músculos de la pared abdominal. En el caso de ella, que tenía mucha flacidez, le añadimos la tecnología J Plasma. Ella tenía unas depresiones en las caderas que le inyectamos un poquito de grasa”, concluye.