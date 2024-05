Qué es un “vampiro facial”, el tratamiento vinculado con casos de infección por VIH en un ‘spa’ sin licencia en Nuevo México

Si sólo tienes unos segundos, lee estas líneas:

Cuatro mujeres contrajeron VIH tras someterse a un tratamiento estético con plasma rico en plaquetas -también llamado “vampiro facial”- en un spa sin licencia en Nuevo México.

La transmisión del VIH probablemente se produjo por el uso de inyecciones contaminadas durante los tratamientos faciales, según los CDC.

Circulan múltiples videos sobre este tratamiento en TikTok. Consiste en extraer sangre del paciente, procesarla para separar el plasma rico en plaquetas y aplicarlo en la piel mediante agujas muy finas.

Cuatro mujeres contrajeron el virus de la inmunodeficiencia humana, o VIH, tras realizarse tratamientos faciales con “plasma rico en plaquetas” (PRP) en un spa sin licencia en Nuevo México. El virus probablemente se transmitió por el uso de agujas contaminadas, según los CDC, encargados del control de enfermedades. El organismo indica que esta sería la primera vez que se produce la transmisión del VIH a través de agujas utilizadas en procedimientos cosméticos.

Las clientas contrajeron VIH tras someterse a un tratamiento

En 2018, el Departamento de Salud de Nuevo México (NMDOH) recibió una notificación sobre el diagnóstico de VIH de una mujer sin factores de riesgo conocidos. “Reportó exposición a agujas durante un tratamiento facial cosmético con microagujas y plasma rico en plaquetas realizado en un spa en la primavera de 2018″, indican los CDC en el Informe de Morbilidad y Mortalidad publicado el 25 de abril de 2024.

PUBLICIDAD

Tras una investigación, el NMDOH y los CDC identificaron a 4 antiguas clientas del spa y a la pareja sexual de una de ellas diagnosticadas con VIH entre 2018 y 2023. Los CDC indican que “la transmisión del VIH probablemente se produjo mediante la recepción de PRP con procedimientos faciales con microagujas”. “Sin embargo, se desconoce la fuente de contaminación”, añaden.

El centro en cuestión cerró en el otoño de 2018 después de que se iniciara la investigación. “El propietario del spa operaba sin las licencias apropiadas en múltiples ubicaciones y no tenía un sistema de programación de citas que almacenara la información de contacto del cliente”, señalan los CDC.

La transmisión del VIH mediante prácticas de inyección no estériles es un riesgo conocido, según los CDC. No obstante, destacan que hasta ahora no se había reportado ningún caso de VIH transmitido mediante inyecciones cosméticas con sangre contaminada.

¿Qué es el llamado “facial de vampiro” o “vampiro facial”?

El tratamiento cutáneo al que se sometieron las clientas es viral en TikTok y es popularmente conocido como “facial de vampiro” o “vampiro facial”, ya que su materia prima es la sangre. Ahora bien, en los tratamientos dermatológicos que la utilizan, la sangre nunca se aplica ‘tal cual’, sino que es necesario procesarla, hasta obtener lo que se conoce como plasma rico en plaquetas (PRP), y administrar este de una forma determinada.

De hecho, lo habitual no es usarla de forma directa sobre la cara, como si se tratase de un sérum o una crema. En realidad, suele aplicarse a través de pequeños pinchazos, una técnica conocida como mesoterapia.

PUBLICIDAD

El PRP, en realidad, es un tratamiento que se utiliza en medicina desde hace bastante tiempo y tiene muchas aplicaciones, como explica la dermatóloga Inés Escandell a Maldita.es, medio cofundador de Factchequeado.

“No solo se utiliza en dermatología, también en traumatología, para tratar las articulaciones con dolor, por ejemplo. También se puede infiltrar en cicatrices y, sobre todo, en úlceras, que fue el primer campo relacionado con la dermatología en el que empezó a utilizarse”, señala la experta. De ahí su uso para las marcas de acné, para el melasma (parches de piel oscura en zonas expuestas al sol) y para el rejuvenecimiento en general.

La sangre se centrifuga para separar sus diferentes componentes

Aunque se consiga a partir de la sangre, el PRP no se trata ni tiene la apariencia de este fluido, sino que es el resultado de haberla procesado de la siguiente manera: al extraer la sangre a un paciente, se centrifuga para separarla en sus diferentes fases o componentes, como señala la Academia Americana de Dermatología (AAD, por sus siglas en inglés). El resultado de esta acción es un suero que contiene más concentración de plaquetas que la sangre, del que se eliminan los glóbulos rojos que, según Escandell, en este caso “no son interesantes”.

“El plasma que contiene las plaquetas (de ahí que se conozca como plasma rico en plaquetas) se utiliza sobre ciertas zonas o ciertas patologías. Así, contamos con la liberación de los factores de crecimiento propios de esos fragmentos de célula, lo que lo hacen muy útil, por ejemplo, para favorecer el cierre de heridas complejas o de úlceras”, señala la dermatóloga.

PUBLICIDAD

El PRP consiste en extraer la sangre a un paciente, se centrifuga para separarla en sus diferentes fases o componentes. (Shutterstock)

¿Tiene relación el PRP y el rejuvenecimiento facial?

Lo cierto es que hay evidencias de que estos factores de crecimiento y otros mediadores de las plaquetas, al liberarse en la piel, activan diferentes mecanismos que sí pueden tener que ver con el rejuvenecimiento facial.

En palabras de Escandell, el PRP consigue que “se vayan eliminando las fibras de colágeno más dañadas y se facilita que las propias células que tenemos en la piel vuelvan a sintetizarlo”. Por tanto, añade, sí que tienen capacidad de redensificar el tejido y “rejuvenecer el cutis”. Combinado con otros métodos, el PRP “desempeña un papel importante en el proceso de regeneración tisular (de los tejidos)”, en base a una carta al editor publicada en el Journal of the American Academy of Dermatology y una revisión de estudios publicada en Archives of Dermatological Research.

Pero, ¿tiene el PRP esta capacidad siempre e independientemente cómo se aplique? No, no es la poción de la eterna juventud. Hay varias particularidades a tener en cuenta (además de que no se puede utilizar la sangre a secas), dado que conseguir que el cuerpo absorba el PRP no es tan sencillo, como tampoco lo es mantenerlo en el tiempo, al ser un producto que se estropea fácilmente.

“Lo habitual es aplicar el PRP mediante mesoterapia, es decir, a través de agujas muy finitas que se utilizan para infiltrar a un nivel muy superficial de la piel. Así también se combina su uso con el efecto rejuvenecedor de los propios pinchazos, que hacen que la piel tenga que cicatrizar y regenerarse”, continúa la dermatóloga. Es cierto que se sigue investigando para que la gente pueda aplicarse el PRP como si fuera crema facial, aunque no pretende ser lo habitual (habría que sacar la sangre al paciente, procesarla, utilizar material específico para evitar contaminaciones, guardar a cierta temperatura y utilizar solo un tiempo determinado).

PUBLICIDAD

Los resultados tras administrar PRP como único tratamiento rejuvenecedor son moderados: por ejemplo, no se pueden comparar sus efectos con una infiltración o relleno con ácido hialurónico, según Escandell. De ahí su uso habitual junto a la mesoterapia u otras técnicas como el láser, por ejemplo.

Eso sí, si se hace correctamente y con las medidas higiénicas adecuadas, se trata de una técnica “muy segura”, que “no tiene prácticamente ningún efecto adverso, más que el de los propios ‘pinchacitos’”. No obstante, si te has sometido a una terapia de este tipo y temes haber sufrido algún tipo de infección, lo más aconsejable es que contactes con tu médico.

---