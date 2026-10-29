Selena Gómez y Demi Lovato se reencuentran: Conoce de qué trata la nueva colaboración

“Las mejores amigas no solo se apoyan mutuamente; ¡también hacen que se sonrojen!“.

Selena Gomez y Demi Lovato sorprendieron a sus seguidores con un reencuentro que combina belleza, amistad y nostalgia por los años 2000.

Las artistas, que conquistaron a toda una generación durante su etapa en Disney Channel, anunciaron a través de Instagram una nueva colaboración de maquillaje, The Delena Soft Pinch Blush Bundle, que las vuelve a reunir en una campaña especial para Rare Beauty, la marca fundada por Gomez.

La propuesta no solo celebra dos de los productos más populares de la firma, sino también la historia que comparten desde la adolescencia. Con referencias a sus años de juventud y guiños a los videos caseros que solían grabar, la campaña ha despertado la emoción de quienes han seguido sus carreras y su amistad a lo largo del tiempo.

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The Delena Soft Pinch Blush Bundle es un set de edición limitada que incluye dos tonos de su popular rubor líquido: Hope, un malva nude seleccionado por Gomez, y Virtue, un beige melocotón asociado con Lovato. El paquete también incluye una brocha para aplicar el producto y tiene un precio de $50.

En la campaña, titulada Still Making Each Other Blush,ambas artistas recrean el estilo de los videos caseros que grababan juntas durante su adolescencia, mientras bailan, juegan con maquillaje y recuerdan su historia.

Además, las imágenes evocan la película “Princess Protection Program” (2009), en la que compartieron pantalla para Disney Channel. El reencuentro marca un momento especial para quienes han seguido la amistad de las artistas desde sus inicios.