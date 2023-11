Por las próximas dos semanas Emilio Olabarriera Event Atelier se convierte en el espacio ideal para los amantes de la decoración navideña. Por eso, el reconocido especialista en ambientación de espacios, Emilio Olabarrieta, decidió que este año haría realidad una idea que ha estado en su mente por varios años y así se concretó el proyecto del Christmas Popo Up Store que estará abierto al público por las próximas dos semanas.

Y es que, la Navidad se presta para llenar tu hogar con la decoración más alegre del año. Esta no sólo debe llevar los colores tradicionales o con los que más te identificas, sino que también aquellos detalles que hagan que te brinden alegría mientras estás en casa.

Es la temporada de compartir en familia, de planificar reuniones y buscas que tu casa esté hermosa, sólo que a veces es difícil encontrar todo lo necesario en un solo lugar o necesitas dirección a la hora de desarrollar un tema para la decoración. Todos estos elementos se encuentran en la tienda temporera que está ubicada en el #361 de la Calle San Jorge, en San Juan.

“Yo amo la luz de este espacio, amo venir todos los días a trabajar aquí para atender a mis clientes y pensamos que si tenemos este espacio que amamos, por qué no hacerlo una tienda que es una idea con la que siempre he fantaseado. Tenemos el espacio, la vitrina, la luz y dije, ‘por qué no convertimos el atelier en un Christmas Pop Up Store’, porque como tenemos compromisos no la podemos atender todo el año. En dos semanas esto se cierra y ya”, explica Olabarrieta.

El espacio está dividido por áreas que, a su vez, se separan por gama de colores. Hay alternativas para decoración navideña en negro, rojo, blanco, verde y tonos metálicos.

“Siempre me ha gustado lo monocromático y así dividimos la tienda”, dice el experto.

Cada rincón cuenta con detalles para el árbol, cintas en materiales suntuosos, esencias, adornos para poner la mesa y ornamentos para diversas partes de la casa. También se estarán realizado arreglos con elementos naturales, de acuerdo con la solicitud del cliente.

“Viajamos a París, Atlanta y decidimos emprender la tarea. Pensé que era más fácil y es súper complicado porque hay bellezas, hay cosas espantosas, tienes que estar enfocado en lo que estás buscando. Vas viendo y formando en tu mente las familias de colores y estilos. Lo interesante fue cuando empezaron a llegar las cajas aquí y a ver todo, empezamos a formar las historias, porque cada decoración debe ser como contar una historia que refleje tu gusto o el mensaje que quieres llevar cada año”, añade Olabarrieta.

A esta propuesta se une la primera línea de camisetas creadas por Olabarrieta. Esta edición limitada llamada “Velvet by Emilio Olabarrieta” está confeccionada con textiles vintage italianos que él fue adquiriendo poro a poco. “Siempre me ha gustado mucho el terciopelo. Esta línea se parece mucho a mi estilo, camisilla y terciopelo, líneas simples solamente con telas que me han encantado y en colores que me gustan, como azul marino, negro, grises y blancos”, explica Olabarrieta.

Christmas Pop Up Store abre de lunes a sábado de 10:00 a.m. a 5:00 p.m.