El amor maternal como motor para la vida

Eileen Rodríguez Domenech ha experimentado la maternidad de diferentes maneras. Sabe lo que es dar amor a los hijos que cargó en su vientre por nueve meses, pero también ha vivido lo que es crear un vínculo maternal con niños a los que no concibió.

Por eso, al responder cuántos hijos tiene no vacila en contestar: “Son cuatro”. Dos de ellos son sus hijos biológicos -Fabiola Alejandra Trigo y Vicente Rodrigo Méndez - y dos son los que “la vida me regaló”, refiriéndose a José Francisco “Jofran” y José Fernando Méndez.

“Crear una vida es algo maravilloso... Ahora que todos están grandes, me encanta que vengan a la casa a pasar el día, traigan sus parejas y compartamos sus ideas, inquietudes y sueños. Todos se quieren, se llevan bien y se comunican y buscan entre sí”, menciona.

“Para mí es importante que entiendan las diferencias y que sean personas sensibles ante las situaciones y necesidades de los demás. Todas las madres tenemos nuestros propios estilos de crianza y eso debe ser respetado. No todos somos iguales, las diferencias hacen la vida interesante y divertida. Les aconsejo mucho que no juzguen, que sean individuos independientes, respetuosos, amorosos y empáticos”, enfatiza.

Su estilo

“Trato de tener un estilo clásico y casual. Las joyas es lo más fácil, ¡porque todo me gusta! Además, tengo la dicha de contar con mi amigo Iche Demel (propietario de Lido Jewelers) y las chicas de Lido en especial Ileana, con quien he establecido una relación de amistad muy bonita. Ellos saben lo que me gusta y nos mantienen al día de todo lo que llega nuevo a la joyería”, concluye.