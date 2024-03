La quinta trienal de golf de Dorado Beach se inspira en los patrones de la naturaleza

Lo que podía parecer un sueño inalcanzable hace 12 años, hoy celebra su quinta edición. El “5th Triennial of ART in GOLF” es organizado por la arte_FITS Foundation y ha logrado, con el paso de los años, colocarse como un importante evento artístico, que aunque apela a un nicho particular, ha logrado alcance internacional. Entre los aspectos distintivos de este evento, sobresale su interés particular por la integración y el respeto de la naturaleza en las obras seleccionadas.