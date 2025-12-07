Quien estrecha la mano, abraza o le sonríe a Maricarmen “Tuti” Bou sabe que la respuesta al saludo viene acompañada de un cúmulo de humildad, que resulta indescriptible en palabras. A la vicepresidenta de Sony Music Entertainment US Latin, quien lleva 38 años librando luchas y retos en una cambiante y productiva industria discográfica, su humildad y sencillez la distinguen en cualquier entorno.

Esa cualidad, sumada a la perseverancia y trabajo constante para creer, desarrollar y apoyar a los cantantes y músicos puertorriqueños fue reconocida este año por la Academia Latina de la Grabación en la reciente entrega de los Premios Latin Grammy 2025 en Las Vegas, Nevada. Bou recibió la distinción de Leading Ladies Of Entertainment 2025, siendo la primera mujer puertorriqueña de la industria discográfica en recibir el premio.

En sus casi cuatro décadas en la industria discográfica, Bou comenzó como recepcionista, luego fue relacionista de Sony Music Entertainment US Latin y hace 18 años dirige la empresa en Puerto Rico como vicepresidenta.

“Todos estos años han sido de cambios. Llegué a la industria con 8-Track… trabajé toda la evolución completa de LP, cassette, CD, mini disc y luego, la era digital. Lo que he hecho es adaptarme a los cambios que han sido radicales. Me siento feliz y satisfecha con todo lo que hemos podido hacer desde mi esquina. Siento orgullo cuando veo que un artista triunfa, que tengo unos hijos maravillosos, una familia agrandada con los hijos de mi esposo y un equipo de trabajo extraordinario que son como mis hijos. Entonces, valido que ser humilde en este campo y mantener los pies en la tierra, ha hecho que la gente me quiera y me permita recoger el fruto de lo que uno ha cosechado en los demás“, exclamó con una gran sonrisa, la misma que proyecta cuando pasea los perros en la playa costera de Dorado o al acompañar a una de las grades estrellas del espectáculo.

La llamada para recibir el reconocimiento especial que le entregó la cantautora Kany García durante la semana de los Latin Grammy se la dio el CEO y presidente de la Academia Latina de la Grabación, Manuel Abud. Bou estaba incrédula de ser merecedora de la distinción.

“Manuel tiene una paz que transmite cuando habla. Hablamos de la industria y luego me dice: ‘No vine hablar de la industria. Estoy aquí por ti’. Por poco infarto cuando me dice que había sido escogida para el premio especial y que fueron los miembros votantes los que eligen. Empecé a llorar y me metí debajo del escritorio porque cuando me pongo nerviosa mi reacción es huir y no me salen las palabras. Fue una vergüenza delante de este señor. Lo mismo ocurrió cuando me llamaron con la distinción de Magacín Mujer del Año, empecé a llorar”, narró la ejecutiva discográfica que fue manejadora de las carreras artísticas de Kany García y Pedro Capó.

En la industria del entretenimiento no hay un solo artista que no elogie el trabajo o la personalidad de Bou. La ejecutiva disquera ha trabajado con Ricky Martin, Chayanne, Shakira, Yolandita Monge, Ednita Nazario, Julio Iglesias, Víctor Manuelle, Gloria Estefan, Camila, Rosalía, Kany García y Pedro Capó, por mencionar algunos de ellos. Su trabajo en apoyo al talento de los artistas es y ha sido su mejor carta de presentación a nivel profesional, donde sin importar el entorno o el ámbito, Bou sigue siendo una mujer transparente y genuina, sin pretensiones.

Maricarmen "Tuti" Bou ha trabajado siempre en apoyo al talento de los artistas. (Nolan Rivera)

No todo en la vida de la madre de dos jóvenes adultos, criada entre Corozal y Guaynabo, ha sido llevadero. Recuerda que de niña y adolescente fue burlada y subestimada por su aspecto físico. Sin embargo, su determinación en contra de las burlas fue crecer para demostrar su fuerza y valentía para alcanzar metas.

“En una vida que no ha sido fácil y que de pequeña sufrí de bullying por ser gorda... los nenes no me miraban y fui rechazada en varias ocasiones, ver todo lo logrado demuestra que uno no puede quitarse. Sin darme cuenta porque no fue algo planificado, lo que hacía era ver cómo voy a ser más grande. Cada vez que era buleada, buscaba en mi interior cómo podía ser más grande. Siempre les digo a las personas que pasan por bullying o que sienten que no tienen oportunidades, que tienen dos opciones: o te echas a morir, te deprimes y permites que te afectes o te haces más fuerte buscando una manera de brillar y de hacerte más grande. Escogí ser más grande que las burlas. Esa es mi fórmula de vida, buscar ser más grande en respuesta a la subestimación. A lo largo de mi vida siempre he tratado de transmitirle esto a otras mujeres y a los jóvenes”, afirmó.

Bou reconoció que hay una disparidad de géneros en la industria discográfica y musical, pero en el caso de la empresa Sony esa brecha se ha reducido grandemente con el pasar del tiempo.

“Antes había poco espacio para la mujer en esta industria, pero si vas hoy día a Sony Music estamos 50 y 50. Las mujeres han podido liderar sus espacios en Sony, porque la empresa ha respetado mucho nuestro liderazgo como mujeres y trata de respetar la igualdad. De igual forma, tenemos que como mujeres buscar nuestro espacio y hacer valer nuestros derechos en cualquier campo”, sostuvo.

El mensaje que siempre le lleva a las jóvenes y mujeres es que “no se frustren por las cosas cotidianas que de lo negativo se puede buscar la parte positiva para ser más fuerte”.

Entretanto, el sueño de Bou antes de completar el retiro laboral sería volver a desarrollar un talento puertorriqueño desde cero y que su proyecto musical sea internacional. Tal y como lo hizo con Kany y Pedro Capó.

Tres claves para el éxito de una mujer Humildad

Honestidad

Compromiso Una frase que te hace seguir adelante “Todo lo que me propongo es con el favor de Dios”

