Luego del lanzamiento del libro autobiográfico “Spare” y toda su gira mediática, en los últimos meses el príncipe Harry y su esposa Meghan Markle han protagonizado algunas situaciones con las que han acaparado titulares de forma esporádica.

Sin embargo, en las últimas semanas las cosas parecen no irles del todo bien. Aquí las cinco situaciones difíciles y rumores que han surgido de unas semanas para acá.

¿Hay divorcio?

Diversos medios internacionales han afirmado que el divorcio está cerca, basándose en diversos sucesos. Por ejemplo, la pareja no celebró su quinto aniversario el 19 de mayo y tampoco muestran gestos amorosos en público.

El periodista y biógrafo de la monarquía, Tom Bower, dijo a Daily Mail que la separación estaría más avanzada de lo que la gente cree. “Hay muchas personas en Londres que dicen que Meghan se está cansando de Harry”.

Incluso el reportero aseguró que la pareja posiblemente están viviendo en casas diferentes en California. A esto se le suma el hecho de que Markle no viajó para la coronación de su suegro, el rey Charles III, el 6 de mayo, lo que incrementó los rumores del distanciamiento total entre ella y la familia de su esposo.

No fueron invitados

A mediados de mes pasado se informó que la pareja no fue invitada al evento Trooping The Colour, que marca el cumpleaños simbólico del monarca británico.

La fiesta tiene su origen desde 1748 y es celebrada anualmente un sábado de junio. Esta fue la primera vez en la historia de la monarquía británica, que un rey no invita a uno de sus hijos a una de las festividades más importantes de la casa Windsor.

La última vez que los Sussex asistieron a un Trooping the Colour fue en 2019, y ya habían renunciado a sus roles senior dentro de la familia real.

“Bye, bye podcast”

A menos de un año del debut de su podcast “Archetypes”, Spotify canceló el contrato que tenía con los Sussex.

Spotify y Archewell Audio dijeron en un comunicado conjunto que la decisión fue mutua.

Archewell consiguió una asociación de varios años con Spotify, en 2020, para crear podcasts y programas que contarían historias a través de diversas voces y perspectivas.

No obstante, Bill Simmons, ejecutivo de Spotify, señaló al príncipe Harry y Markle como flojos y unos “malditos estafadores”.

Fuera de Frogmore Cottage

La exactriz estadounidense, de 41 años, y el príncipe, de 38, tuvieron que terminar de sacar las pertenencias de la que fuera su primera residencia tras ser desalojados por el rey Charles III.

Esta residencia se la otorgó la difunta reina Elizabeth II como regalo de bodas, pero el pasado mes de marzo el nuevo monarca británico les informó a los duques de Sussex que debían mudarse de Frogmore Cottage, aparentemente por sus comentarios en la docuserie de Netflix y el libro de memorias “Spare”.

De acuerdo con los informes de la cadena de televisión británica ITV News, la pareja terminó hace sólo unos días de empacar y recoger todas sus cosas de Frogmore Cottage.

Aunque los duques de Sussex se mudaron a Estados Unidos durante el año 2020, dicha propiedad, ubicada en el castillo de Windsor, era su residencia oficial cuando visitaban Reino Unido.

Problemas con la visa

Luego de que The Heritage Foundation demandó a la administración de Joe Biden para obligar a los funcionarios a publicar los archivos de migración del duque de Sussex, el Departamento de Seguridad Nacional ordenó que los registros del trámite del príncipe Harry no se hicieran públicos.

“En la medida en que existan registros, esta oficina no encuentra un interés público en la divulgación suficiente para anular los intereses de privacidad del sujeto”, declaró el director principal, Jimmy Wolfrey, según la publicación Hello!

Harry reveló que usó cocaína, hongos alucinógenos y marihuana en su libro “Spare” y con el médico Gabor Mate, en su programa “The Myth of Normal: Trauma, Illness, and Healing in a Toxic Culture”.

“Empecé a hacerlo de forma recreativa y luego me di cuenta de lo bueno que era para mí”.

El escándalo surgió debido a que cualquier persona no estadounidense que use drogas vería impedido su trámite para obtener la visa.