En las primeras semanas del año, las redes sociales se inundaron del reto llamado #10yearchallenge donde las personas muestran un antes y un después, dejando expuestos los cambios físicos que han experimentado con los años.

Como parte de esa onda, Magacín decidió recrear un “look” de hace una década. La sesión fotográfica original contó con el talento de la modelo Ann La Place y la “stylist” Claudia Madrid. Ambas trabajaron en equipo, como lo han hecho ahora, para presentar el “color block” como una tendencia atemporal que, aunque ha sufrido pequeñas modificaciones, sigue siendo una alternativa para quienes no le temen al color.

Cuando el equipo de Magacín le hizo el acercamiento a la reconocida modelo y empresaria, ella no dudó en aceptar. Recrear una sesión fotográfica que disfrutó en su momento para ella era importante, así como mostrar la manera en la que su vida y su físico ha cambiado con el paso de los años.

“Hace 10 años no tenía dos hijos. Desde entonces he aumentado 10 libras, pero en músculo. Me he enfocado en trabajar el cuerpo que yo quiero, no el de modelo de pasarela. Antes entrenaba para verme de una manera que era lo que la gente esperaba o necesitaba de mí. Ahora entreno para tener un cuerpo que me guste más”, responde la modelo al preguntarle cómo se ha transformado.

La Place, de 41 años ha visto una diferencia en cada década de su vida y se siente orgullosa de su evolución como ser humano y como profesional.

“Mis 30 fueron los años que he disfrutado más porque, contrario a los 20, estaba clara en quién yo era, lo que quería hacer y lo que me hacía feliz sin buscar aprobación de nadie. Eso me llevó a cumplir 40 orgullosa de quien soy. Aprendí a hacer lo que entiendo que me funciona a mí y a mi familia, no lo que le funcione a los demás, no lo que los demás esperan que yo haga”, enfatiza La Place, madre de Lucas, de 9 años, y Diego, de 7.

Para La Place, esa manera de manejar su agenda es lo que le ha permitido mantener el equilibrio en su vida durante los pasados 10 años. La modelo se encuentra casada con el licenciado Roberto Varela, quien respalda a su esposa en su carrera como modelo y como empresaria al mando de Element Talent & Model Management. La pareja ha buscado la manera de criar a sus hijos sin desatender su relación, de modo que periódicamente se les ve en las redes sociales viajando juntos y compartiendo actividades en pareja.

“Mis prioridades cambian dependiendo del día y de lo que esté haciendo en ese momento. Eso tiene que fluctuar, porque, a fin de cuentas, he aprendido que mi prioridad soy yo. Mi trabajo, mi marido, mis hijos son parte de quien yo soy, pero no son lo único que me define. He aprendido con los años que yo daría mi vida por mis hijos, pero no voy a poner mi vida en ‘hold’ en lo que ellos crecen. He buscado hacer el balance que me funciona, dejando de darle importancia lo que piensan los demás”, enfatiza.

Mientras La Place conversa con este medio sobre la manera en la que su vida ha cambiado, Madrid le prueba varios cinturones hasta llegar al que complementa mejor con el primer cambio de ropa con el que la modelo posará para el lente de Nolan Rivera. En ese momento, la experta Ingrid Román Olivieri le retoca el maquillaje y entre bromas surge la pregunta, ¿cómo ha cambiado tu forma de vestir?

A coro, las tres mujeres responden “ya no hay flip flops” y ríen. Y es que, en sus comienzos, La Place siempre llegaba a las sesiones fotográficas calzando chancletas de playa y ahora lo hace en tenis.

“Mi forma de vestir ha cambiado de las ‘flip flops’ a tenis porque hora siempre ando con ropa de ejercicio porque voy más al gimnasio”, concluye La Place para comenzar la sesión fotográfica y luego salir a buscar a sus hijos para acompañarlos en sus actividades de la tarde.

Color de pies a cabeza

La tendencia del “color block” apunta hacia el uso de dos o más tonalidades contrastantes en un mismo ajuar. Es un estilo que comenzó a llevarse en la década de 1960 y tomó gran auge cuando Yves Saint Laurent presentó para la temporada de otoño-invierno 1965 el icónico vestido inspirado en la obra del artista Piet Mondrian. Esta pieza no solo popularizó el estilo Mod, sino que también abrió una ventana al uso de tonalidades más brillantes combinadas entre sí.

Por décadas, como muchas otras corrientes de moda, el “color block” iba y venía. Sin embargo, con la evolución que ha tenido el arte del vestir en las primeras dos décadas de este siglo, muchos estilos han permanecido hasta convertirse en atemporales y esta mezcla de colores es una de ellas. “La tendencia se mantiene, no se acaba. Lo que ha cambiado han sido los detalles y complementos. Hace 10 años, tal vez los accesorios eran más grandes y el peinado era más elaborado, pero las combinaciones siguen vigentes”, explica Claudia Madrid.

Aunque se puede llevar en todo momento, durante estos primeros meses del año es más usual ver la unión de tonos brillantes. Las más clásicas son rosa y rojo, azul y verde, azul y amarillo, verde y violeta o rojo y anaranjado. No obstante, Madrid destaca que algo que ha variado ha sido la incorporación de tonalidades pastel en el “color block”.

“Por lo general, siempre que hace un ‘color blocking’ hay un color que suele ser más predominante en la pieza o el conjunto. Pero, no debemos dejar fuera de perspectiva que es un estilo que puede lograrse también al incorporar accesorios en esos tonos que queremos combinar”, sugiere la “stylist”.