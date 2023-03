Hace casi una década, Caridad Fernández tomó la decisión de soltar las riendas de la escuela y agencia de modelaje que había creado y dirigido por 37 años. Sin embargo, en ese momento destacó que no se trataba de un retiro, sino de un cambio que era parte de su evolución como profesional y como ser humano. Para una persona cuya primera oportunidad para modelar le llegó con tan solo cinco años cuando grabó un comercial para televisión, es difícil dejar sus pasiones a un lado.

Fernández comenzó formalmente su carrera en el modelaje a los 14 años, pues durante su adolescencia desarrolló una timidez que llevó a su mamá a matricularla en clases de modelaje para que “se soltara”. Lo demás es historia.

Fernández fue una de las modelos más destacadas en Puerto Rico en la década de los 80, trabajando con los diseñadores más destacados. Luego creó la exitosa agencia de modelaje Única, fue la directora local del concurso de modelaje Elite Model Look y creó del evento de moda Puerto Rico High Fashion Week, en el que, por varios años, ofreció una plataforma en la que se lucieron los diseñadores locales.

PUBLICIDAD

Y, tal como lo recalcó cuando vendió Única, no ha parado de hacer lo que le gusta. Se ha mantenido muy activa en las redes sociales, cumplió el sueño de escribir un libro y así nació “Quiero ser modelo”, en el que no solamente comparte sus vivencias, sino que también sirve como una guía práctica para quien quiera adentrarse en ese fascinante mundo.

A sus 65 años, la veterana de las pasarelas conoce bien lo que su generación puede dar. Se siente llena de energía, disfruta de su familia, viaja, cuida su salud y trata de sacarle el máximo provecho a cada día. Pero también sabe el potencial que tiene para aportar a la sociedad a través del modelaje, una industria que conoce a la perfección.

“Me siento llena de energía, con muchas ganas de seguir aportando en lo que es bueno, en todo, pero sobre todo en lo que domino, en lo más que domino. A mí me gusta ayudar. Todavía tengo personas que vienen a mí y yo con muchísimo gusto les ayudo, porque que yo me siento todavía llena de vida y con muchas cosas para dar y con muchas cosas que aportar. Me cuido, mantengo un balance y en el futuro me veo haciendo cosas positivas hasta el día que cierre los ojos”, asegura

Caridad Fernández se siente revitalizada a medida que avanza la competencia del Classic Model Search. (Ramon "Tonito" Zayas)

Toda esa vitalidad y ganas de ayudar la llevaron a lograr otra gran meta con la creación del Classic Model Search, que produce junto a su colega y amiga, la productora Myrna Escabí. Se trata del primer certamen para personas de 60 años o más que se celebra en Puerto Rico con el propósito de visibilizar el potencial de la tercera edad en un mundo abarcador como el del modelaje. Las audiciones se celebraron la semana pasada.

PUBLICIDAD

“Ha sido una gran experiencia. Una de las cosas que me motivaban era tener un proyecto para el bienestar de otras personas, pero me he dado cuenta que a la vez me están motivando a mí. Me está motivando porque los veo y pienso que tengo que hacer algo con este grupo. Cuando veo a alguien de 82 años caminando por Plaza (las Américas) que me dice que fue, se compró algo bonito para la audición y disfruta tanto la experiencia, pienso que si yo duro hasta los 82, 83, 85 años, quiero terminar caminando por ahí, teniendo una vida independiente y aportando. Esa es mi misión en la vida”, asegura Fernández.

Aparte del bienestar de la población que está envejeciendo, otra de las motivaciones para hacer este proyecto fue saber que la industria de la publicidad y los diseñadores necesitan modelos de estas edades y muchas veces no los encuentran.

“Estamos llevando una nueva visión de que no importa la edad puedes hacer lo que te gusta. Eso de que eres viejo, bueno, así nos llama el diccionario, pero no podemos visualizarnos como algo que no funciona o que no sirve. Sencillamente tenemos una historia, tenemos cosas que contar, tenemos cosas que aportar y si a eso se le llama vejez, pues sí, somos viejos”, menciona.

La experiencia de Fernández le deja ver que más allá del certamen, a muchos participantes se le abrirán puertas en el mundo del modelaje y la publicidad, sobre todo, tomando en cuenta que la población de adultos mayores de 60 años es un segmento que cada vez tiene más relevancia en Puerto Rico y a nivel global.

PUBLICIDAD

“La población global está envejeciendo, sobre todo en Puerto Rico y el Caribe. Como ya tengo 65 años, pensaba que necesitábamos algo para nuestra generación, que todavía está llena de energía, con deseos de seguir adelante, con deseos de seguir produciendo. Que nos sentimos jóvenes. Sabemos que tenemos nuestras limitaciones, como los jóvenes también tienen las de ellos, pero aun así tenemos mucho que dar. Y si de verdad logramos esa integración entre una generación y otra, los resultados van a ser maravilloso”, comenta.

Muchas experiencias

Algo que ha disfrutado en todo este proceso son las experiencias que ha vivido con los aspirantes que llegaron a las audiciones. En esos tres días, Fernández conoció historias que la marcarán por siempre.

“Muchos me han dicho: ‘En mi juventud quise ser modelo y no pude y este quizás es el momento’. Todo eso me llena de tanta satisfacción. Otros me han dicho que solamente con la experiencia que tuvieron en el ‘casting’ ya se sienten diferentes. Hay gente preciosa y lo más que me gusta es que hemos incluido todos los estilos. Así que sabemos que va a ser un evento, que va a ser historia de verdad, sin temor a equivocarme, porque estamos produciendo alegría”, añade.

Fernández menciona que algunos participantes llegaron tímidos y al comenzar a audicionar su personalidad cambió, mostrando una buena proyección. Han llegado personas en silla de ruedas y hasta una mujer que fue operada de corazón abierto cuatro semanas antes, pero quería vivir la experiencia. Otros que se atrevieron a ir sin muchas expectativas y descubrieron un talento que hasta este momento no se había manifestado.

PUBLICIDAD

“Me emociono al vivir estas cosas porque veo que la meta de querer ayudar, por lo menos en una parte, creo que la estoy logrando. Ya estoy pensando qué más puedo hacer porque hay que crear oportunidades para nosotros a esta edad. Es cierto que la vida se va apagando y la familia es importante. Pero ellos hacen su vida y nosotros tenemos que continuar y tener un objetivo que nos haga levantarnos cada día con la ilusión de cumplirlo”, asegura.

La competencia

En general, durante las audiciones, los participantes fueron evaluados tomando en cuenta su personalidad, proyección, talentos y habilidades.

Los concursantes ya seleccionados pasan a la fase semifinal que se llevará a cabo el 1 de abril. Allí se escogerá el grupo que pase a la final.

Fernández asegura que será una decisión difícil de tomar, pues el talento que pasó por las audiciones fue impresionante. Los participantes experimentaron diversas experiencias.

“No sé si es que esto es mi pasión y veo tanta belleza que yo digo esto va a ser -por lo menos para mí, que no soy la única que elige- un proceso difícil. Saber que algunos talentos se irán eliminando a medida que avance la competencia no será lo que más me guste, pero bueno, de eso se trata un certamen, de eso se trata la vida”, asegura.

La noche final -el 29 de abril- se seleccionará al hombre y a la mujer que llevarán el título de Classic Model 2023. También habrá premios en categorías como modelaje, fotografía, pasarela, comercial e “influencer”.