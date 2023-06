Lucir bien no implica tener la ropa más lujosa del mundo, se trata sobre conocer tu cuerpo y saber qué es lo que te queda perfecto y qué cosas definitivamente no van contigo. Es por eso que conocer las medidas y proporciones que posees puede hacer que te veas más que fa-bu-lo-sa.

Cuando hablamos de usar la talla perfecta en la ropa, lo primero es que no intentes aquellas que no van con las proporciones de tu cuerpo, recuerda que la ropa debe adaptarse a ti y no al revés. Cada ser humano tiene un cuerpos diferentes y únicos, por lo que buscar una comparación entre tú y una tercera persona es uno de los grandes errores cuando se habla de vestir bien.

¿Cuál es mi talla correcta de pantalón?

Conocer tu talla exacta te ayudará para poder vestirte a la perfección, pero para ello es necesario que conozcas tus medidas. Es en especial la cintura uno de los grandes errores de la moda que muchas mujeres y hombres comenten al no saber que son, involucrándose con prendas inadecuadas a su tipo de cuerpo.

PUBLICIDAD

Uno de los tips que te podrían ayudar para que conozcas qué talla de pantalón o falda eres, es saber cuánto mide tu cintura. Para ello, debes ir a tu closet y tomar aquellos jeans o pantalones que sabes que te quedan perfectos. Una vez que los tengas en tus manos solo necesitarás una cinta métrica y lo único que vas hacer es medir el largo de la cintura. Esto te dará tu talla en centímetros y pulgadas.

Conocer esta medida te salvará de muchas emergencias cuando se habla de moda, más ahora que han surgido nuevas tiendas virtuales donde personas en todo el mundo pueden comprar por medio de internet o plataformas.

Por lo que si tú eres fan de comprar en línea, tienes que saber que la talla de tu cintura puede cambiar cuando hablamos de pulgadas, una medida universal que se utiliza en el mundo para referirse a la ropa.

Este tip sencillo es muy eficiente cuando se habla de compras por internet o si estás buscando prendas americanas o europeas. Recuerda que las medidas cambian del país de donde se realizan o en ocasiones buscan medias internaciones como es el caso de la pulgada, para internacionalizarse.

Pese a que existen muchos prejuicios con respecto a las tallas de ropa, lo importante es que conozcas tu cuerpo sin compararte. Saber estos pequeños tips te ayudan a lucir mejor.