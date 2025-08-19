Earth+Fire: un “thrift shop” con alma vintage y corazón familiar

La ropa vintage se ha convertido en una tendencia dominante, especialmente entre las generaciones más jóvenes, lo que ha impulsado un aumento significativo en la demanda de moda circular y prendas de segunda mano.

En contraste con la moda rápida y desechable, hay un deseo creciente por piezas originales con historia, de calidad y duraderas, promoviendo a la vez un consumo más responsable y sostenible.

Este fenómeno cultural ha tomado fuerza en Puerto Rico y los “thrift shops” se han vuelto una alternativa cada vez más popular para quienes buscan piezas únicas y un estilo auténtico. En esa coyuntura, las hermanas Yildiz y Annabella Sanfiorenzo, junto con su madre Alba Dávila, crearon Earth + Fire, un espacio diseñado para ofrecer una cuidada selección de artículos vintage de segunda mano donde cada pieza es elegida con intención y atención al detalle.

“Earth+Fire es un proyecto creativo que busca resaltar la individualidad, conseguir piezas únicas y diferentes, que no todo el mundo tiene. Es comprar más allá de ir centro comercial, donde la mayoría termina vistiéndose igual”, explicó en entrevista con Magacín la presidenta y fundadora del emprendimiento familiar, Yildiz Sanfiorenzo.

Curaduría de piezas retro

A diferencia de otras tiendas de ropa de segunda mano, el enfoque de Earth+Fire está puesto en piezas retro cuidadosamente seleccionadas, originales y de alta calidad. Desde elegantes trajes vintage hasta pantalones bohemios con estampados llamativos, todas las prendas son rescatadas para darles una merecida segunda oportunidad. “No se trata de simplemente vender ropa usada. Aquí vas a encontrar piezas que ya fueron curadas, seleccionadas con criterio. No tenemos un montón de inventario, pero la gente se sorprende porque encuentra cosas que no vería en otro sitio”, resaltó Yildiz sobre los artículos que ofrecen a través de su página y en eventos “pop-ups” que convocan por redes sociales, los cuales tienen una gran acogida.

Además de buscar piezas alrededor de la isla, viajan con frecuencia a lugares como Nueva York y varias ciudades de Europa para encontrar “tesoros” vintage.

“Hemos visto la necesidad de salir fuera de Puerto Rico para conseguir más piezas diferentes que vayan a la par con lo que es la personalidad de nuestra marca, que es un ‘Y2K style’. Somos bien específicas con eso”, agregó la mayor de la dupla Sanfiorenzo.

Relojes que cuentan historias

Además de su cuidada selección de ropa vintage, las hermanas Sanfiorenzo desarrollaron una línea de joyería artesanal creada a partir de relojes anitguos que se ha vuelto su sello distintivo y que nació de una manera muy particular.

“Nuestra abuela materna tenía una colección de relojes viejos bastante grande. Cuando ella falleció, transformé uno de ellos en un collar para mí y todo el mundo me preguntaba dónde lo había conseguido y de ahí surgió la idea de hacerlos para vender”, relató Yildiz.

Con el tiempo, el catálogo de prendas hechas a mano se ha ampliado para incluir, además de los collares originales, pulseras, “chokers” y anillos, todos elaborados reutilizando piezas de relojes vintage cuidadosamente seleccionadas que reflejan la identidad única y auténtica de la marca.

Unión y visión familiar

Este emprendimiento dirigido por tres mujeres nació del amor por la moda y la creatividad, siempre presentes en la familia Sanfiorenzo-Dávila. “Yo siempre las dejaba explorar su sentido de la moda. Desde pequeñas ellas mismas buscaban que era lo que se querían poner y las dejaba vestirse”, expresó Alba Dávila sobre sus dos hijas, con quien asegura disfrutar trabajar.

“Llevar adelante este proyecto juntas ha sido una experiencia sumamente gratificante. Aprendo de ellas todos los días. Nos respetamos mucho en nuestras individualidades, y creo que esa armonía, sumada a nuestra pasión por la moda, ha hecho que este proyecto fluya de forma muy orgánica”, destacó la mujer de 51 años.

Esa complicidad familiar fue precisamente la chispa que encendió el proyecto en plena pandemia de COVID, cuando el encierro forzado las llevó a buscar maneras creativas de innovar. “Comenzamos con un concepto totalmente diferente a lo que tenemos ahora mismo. Hacíamos ‘photoshoots’ en un cuarto de nuestra casa con telas de cama como vestuario y ‘props’ que encontrábamos por ahí, como frutas o flores del patio. Las tres somos personas muy creativas y teníamos que canalizarlo de alguna manera”, recordó Yildiz quien, al igual que su hermana menor, tiene un título univeristario en Mercadeo.

Moda y comunidad

Earth+Fire no solo es una tienda online, sino también un proyecto que cobra vida en mercados locales y eventos autogestionados.

“Además de los pop-ups en los que participamos, tenemos un evento de nosotras que fue con el que comenzamos, lo hacemos en La Disquera y se llama Earth+Fire Discoteque, y ya va para su sexta edición”, mencionó Yaldiz. “Hemos colaborado con otras emprendedoras y somos las creadoras de mercados como Cloud9 y The Local House Market en Santurce. Poco a poco hemos ido expandiendo lo que hacemos, porque nos encanta crear experiencias y conectar con la comunidad,” agregó.

La marca también ha logrado crear una red de apoyo con otros emprendimientos y establecer alianzas con influencers locales a través de colaboraciones que les han permitido llegar a nuevas audiencias.

“Para la colección de verano de nuestra joyería, que es nuestro ”best seller", tuvimos una colaboración con Danila Basayo, una influencer súper reconocida aquí Puerto Rico, ya que esta colección era súper diferente e inspirada en nuestra isla y nuestra cultura. También hemos colaborado con otras influencers como la cantante Pao Pao y Gabriela Berlingeri", señaló la presidenta de la firma.