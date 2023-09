Hay estilos que no pasan de moda. Piezas que, cuando se construye, se convierten en iconos que marcan una época en la historia de la moda. Eso ocurre con el trabajo que realizó Paco Rabanne a principios de su carrera, diseños que no tienen fecha de caducidad y muchos de ellos se pueden adquirir aquí en Puerto Rico a través de la boutique Olivia.

María Consuelo Rivera y María Consuelo Santiago -madre e hija y propietarias de la tienda ubicada en Casabella en Condado- presentaron esta colección en un exclusivo evento celebrado en Walter Otero Contemporary Arts y que llevó por nombre “Black Sugar”.

“Este año, en febrero, murió Rabanne, entonces pensamos que era un momento oportuno para hacer una exposición de piezas de archivo de él. Surgió la oportunidad y trajimos todas estas piezas importantes de la época que él creó cuando él estaba en su casa (de moda)”, explicó Santiago

Para mostrar el trabajo de este legendario diseñador “tal como se merece”, las empresarias y expertas de la moda decidieron mostrar las piezas icónicas de Rabanne -que ya tienen a la venta en Olivia y shop-olivia.com- en una galería de arte y así lo hicieron

PUBLICIDAD

“Lo mostramos en una galería porque a María Consuelo le apasiona el arte. Entonces Paco Rabanne era un artista de la metalurgia porque todo lo hacía a través de los metales y ese tipo de cosas. Pensamos en mezclar los dos mundos”, dijo Rivera.

A esto, Santiago destacó que el evento buscaba mostrar “una conversación entre el arte y la moda que siempre van de la mano”.

/

Entre las piezas más llamativas se encuentra un vestido corto en lentejuelas plateadas que en algún momento utilizó Audrey Hepburn, así como blusas y faldas siguiendo el mismo estilo. También hay una variedad de carteras y accesorios.

“Tenemos dos faldas que las hizo él. Era el estilo original de él. Tenemos este sombrero que lo usó Brigitte Bardot. Esas (Bardot y Hepburn) eran de sus iconos y de las mujeres con estilo que más él vestía... Buscamos piezas icónicas e importantes de la historia. Todas estas piezas están documentadas en fotos, ya sean en fiestas. Él tenía un grupo fuerte y una escena en París, donde tuvo una discoteca que se llamaba ‘Black Sugar’. Por eso el evento se llama ‘Black Sugar”, dijo Santiago.

Olivia lleva ya un tiempo vendiendo los diseños de la casa de moda Paco Rabanne, que en la actualidad es parte del catálogo de marca de la compañía española Puig. Su director creativo es el francés Julien Dossena, quien para muchos logró revivir una firma que no pasaba por sus mejores momentos y a la vez mantuvo esos detalles característicos de la marca en sus comienzos.

PUBLICIDAD

“Paco no pasa de moda. Paco vuelve y resurge”, destacó Rivera.

“Lo más interesante es que las piezas no llevan, no llevan costura, o sea todo se une en metal y metal y metal es el único material que lo usa. La primera colección que él hizo se llamaba Unwearable. Todo lo que no te puedes poner”, añadió Santiago.

Un diseñador diferente

Paco Rabanne falleció el pasado mes de febrero a los 88 años y con una impresionante trayectoria en la industria de la moda a nivel mundial. El español conquistó con su creatividad en las pasarelas y además dio nombre a una variedad de perfumes que al día de hoy siguen evolucionando.

Un dato que siempre sobresale de su historia es que su madre era la costurera jefa del taller de Cristóbal Balenciaga –otro grande de la moda- en San Sebastián.

En un reportaje de la agencia de noticias EFE al momento de su fallecimiento decía que el diseñador “financió sus estudios de Arquitectura en la Escuela Nacional de Bellas Artes de París con croquis de diseños que enviaba a las revistas de moda, dibujos de accesorios y creaciones que ya avanzaban el estilo Rabanne, geométrico, minimalista y depurado”.

En la década de 1960 innovó con materiales que impactaron en aquel momento como el cuero de efecto iridiscente, papel y aluminio.

El éxito de sus creaciones no sólo fascinó a las fashionistas de la época, sino que también cautivó a celebridades de la talla de Elizabeth Taylor, Jane Birkin, Brigitte Bardot, Jane Fonda, Audrey Hepburn y Françoise Hardy, quienes no dudaron en lucir diseños audaces que se salían de la norma del momento.