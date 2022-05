Al diseñador Gustavo Arango los cambios no lo asustan; todo lo contrario, la idea de evolucionar funciona como una gran inspiración para crecer en una industria tan competitiva como la moda.

“Oficialmente dejo las pasarelas y me voy a concentrar en algo que es mucho más exclusivo, que tiene que ver más con la necesidad del cliente... Es un nuevo comienzo”, explica.

En este momento de su vida, el diseñador colombiano criado en Puerto Rico acaba de borrar el contenido de sus redes sociales para subir lo nuevo y renunciar a las presentaciones en pasarela para traer un proyecto más acorde a los tiempos que incluye dos facetas.

“Llegué a un momento bien contundente en mi vida. Me ofrecieron un trabajo en Nueva York, pero no me visualizo en ese tren de vida. Así que he creado un nicho y creo que en estos momentos hay que diversificarse porque en el mundo de la moda hay tanto, que hay que hacer nuevas cosas. No me visualizo haciendo más ‘fashion shows’, doy por terminada esa faceta en mi vida”, comenta.

La primera faceta es la confección de pequeñas colecciones de cápsula cada ocho semanas. “Van a ser mostradas como si fueran un ‘short film”, menciona.

La musa de esta primera colección que se estrena hoy en sus redes sociales es la presentadora Adamari López, amiga y musa del diseñador.

“Nuestro ‘website’ y redes muestra todo el trabajo que hicimos con unas fotos espectaculares en las que mostramos a una Adamari muy diferente, con una sensualidad diferente y en miras a algo bien vanguardista”, explica.

Durante los pasados meses, Arango se ha dado a la tarea de cambiar su estilo de compra de materiales. Ahora adquiere un 80% de las telas en Europa y el otro 20% en Nueva York. “Eso nos permite crear cosas nuevas y diferentes”, afirma.

La segunda es la creación de los G Avatars, un programa computadorizado en el que la clientela no tiene que ir a la tienda a probarse la ropa, sino que a través de avatares se les envía una imagen de cómo les quedaría la pieza, de manera que, desde la comodidad del hogar o desde cualquier parte del mundo puedan ver cómo le queda la pieza seleccionada o si desean realizarle alguna modificación o cambiar de color.

El diseñador junto a su equipo se dedicó a recopilar y analizar los datos de las medidas de su clientela para crear seis avatares que se asimilan al promedio de las siluetas de sus seguidoras.

“Hemos sacado cuáles son las medidas más comunes en nuestros clientes y mandamos a hacer cinco maniquíes que se adaptan a esas siluetas más comunes entre nuestra clientela”, destaca.

Esto también le da la oportunidad a la persona de seleccionar los textiles de acuerdo a su presupuesto.

“Te ayuda a decidir cuánto puedes y quieres gastarte”, manifiesta el diseñador.

La evolución está en su esencia

La pasión de Gustavo Arango por la moda viene en su sangre a través de su madre, Myriam Ayala, quien fue modista de alta costura en Colombia y luego en Puerto Rico, el país que lo ha acogido como hijo adoptivo y a quien él ama como si fuera su terruño.

Pero Arango quiso hacer carrera en la disciplina que tanto lo inspiraba y en 1987 llegó a la ciudad de Nueva York para estudiar diseño de moda en Fashion Institute of Technology y en Parson’s School of Design.

En 1993, el diseñador lanzó la colección “GUSTAVO”, su puente hacia el estilo “sportswear”. Su sello de elegancia en los conjuntos pronto lo hicieron notar en la industria por sus finos detalles. Esta marca expandió su distribución en 1994 cuando se comenzó a vender en Sak’s Fifth Avenue, Neiman Marcus, Nordstrom, el catálogo de Bloomingdale y otras tiendas especializadas en Estados Unidos.

En el 2000, Arango se convirtió en el director creativo de Bill Blass Suit License. En abril del siguiente año abrió su primera tienda en Puerto Rico, un local de 4,000 pies cuadrados, tres pisos y un estilo moderno en la avenida Roosevelt, en San Juan.

En septiembre de 2003 y varios años seguidos se presentó por primera vez en la Semana de la Moda de Nueva York, uno de los eventos de moda más importantes en el mundo.

Ha diseñado vestuario para la serie televisiva “The Sopranos” y para figuras como Adamari López, Roselyn Sánchez, Natalia Jiménez, Thalía, Elizabeth Gutiérrez, Gaby Espino, María Celeste Arrarás, Giselle y Denise Quiñones la noche en que ganó el título de Miss Universe 2001.

En el 2005, Arango comenzó a desarrollarse en la pintura. Además, se convirtió en el director de diseño de ABS Suits License.

A nivel local presentó en diversos eventos de moda al igual que desfiles a beneficio de diversas fundaciones y entidades sin fines de lucro.

En septiembre de 2015, Arango apostó al lujo con la apertura de una nueva tienda en The Mall of San Juan con las líneas “G by Gustavo Arango” y “One and Only”. El objetivo con la tienda, que todavía ubica en el centro comercial sanjuanero, fue desde un principio llevar la elegancia y la sofisticación al alcance de diversas edades, estilos y presupuestos.