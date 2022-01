Heidi Klum fue una de las supermodelos más famosas y respetadas en la década de los 90. Recientemente estuvo como invitada de Ellen DeGeneres y le confesó que sus piernas tuvieron un alto precio.

Klum, de 48 años, reveló que una compañía de seguros le dio una póliza por 2 millones de dólares para proteger sus famosas piernas e, incluso, confesó que una de ellas llegó a valer más que la otra.

“Cuando era joven, me caí sobre un vaso y me quedó una gran cicatriz. Obviamente me puse tanto bronceador en aerosol en este momento que no podías verlo pero sí, una piernes era más cara que el otra”, comentó la modelo en un segmento llamado “Heidi ‘Blanking’ Klum”.

Heidi Klum señaló a “People” que una de sus piernas estaba asegurada por 1 millón de dólares y que la otra por 1.2 millones.

PUBLICIDAD

“Siempre disfruté y todavía lo hago, de usar minifaldas súper cortas para mostrar mis piernas. Creo que las piernas son sexys. Me gusta enfocarme en ellas cuando salgo o cuando llego a la alfombra roja. Lo hago”, concluyó.