MagacínModa
Suscriptores
Noticia
Basado en hechos que el periodista haya observado y verificado de primera mano, o en información verificada que proviene de fuentes bien informadas.

Llegan a veredicto en caso de fraude de la “influencer” Chiara Ferragni

La italiana fue acusada de engañar a los consumidores en el 2022 y 2023

14 de enero de 2026 - 5:07 PM

Se adhiere a los criterios deThe Trust Project
Chiara Ferragni abandona la sala del tribunal tras su absolución, este miércoles 14 de enero en Milán, Italia. EFE/EPA/Ansa (Ansa)
Por The Associated Press
Agencia de noticias

ROMA — La influencer italiana Chiara Ferragni, quien fue una vez la estrella indiscutible de las redes sociales, fue absuelta de los cargos de fraude agravado el miércoles en el juicio conocido como Pandorogate, centrado en supuestos acuerdos benéficos engañosos.

Los fiscales de Milán acusaron a Ferragni —quien enfrentaba una posible pena de cárcel en el juicio— de engañar a los consumidores en 2022 y 2023 al promover la venta de un pastel pandoro de edición limitada producido por la empresa de confitería italiana Balocco. Se suponía que los precios inflados apoyarían directamente el tratamiento médico de niños.

Un caso similar involucró huevos de Pascua con la marca Ferragni en apoyo de “I Bambini delle Fate”, una asociación que ayuda a niños con autismo.

Ferragni, enfrentando el peso del escrutinio público y legal, emitió una disculpa inmediatamente después de que surgieran las controversias, comprometiéndose a donar uno millón de euros al hospital infantil Regina Margherita en Turín, que estaba involucrado en la iniciativa del Pandoro. También pagó a la asociación “Bambini delle Fate” 1,2 millones de euros (1,3 millones de dólares).

“Todos estamos conmovidos”, afirmó la influencer de 38 años al salir del tribunal tras la absolución. “Agradezco a todos, a mis abogados y a mis seguidores”.

El escándalo afectó la popularidad de Ferragni en las redes sociales, erosionando su base de seguidores y dañando su vasto imperio empresarial, que abarcaba belleza, licencias y moda. La vida personal de Ferragni también sufrió, ya que su matrimonio con el popular rapero Fedez colapsó bajo el escrutinio público.

Su estatus como la influencer más reconocida de Italia hizo de su caso una prueba ideal para los fiscales y reguladores, ansiosos por enviar un mensaje a otros actores en la economía de creadores de contenido, un sector prácticamente no regulado.

En diciembre de 2023, la autoridad antimonopolio de Italia multó a Ferragni con más de 1 millón de euros por “prácticas comerciales desleales” en relación con el pastel pandoro de marca.

Unos meses después de que estallara el escándalo, el gobierno de la primera ministra Giorgia Meloni introdujo un proyecto de ley —apodado la ley Ferragni— que apuntaba directamente a los influencers sospechosos de engañar a su base de seguidores con promociones de ‘marketing" poco claras.

No está claro si los fiscales apelarán.

Chiara FerragniinfluencerModa
ACERCA DEL AUTOR
The Associated Press
The Associated Press es una cooperativa de noticias independiente, sin fines de lucro, que presta servicios a periódicos y emisoras miembros en los Estados Unidos y el resto del mundo. El Nuevo...
